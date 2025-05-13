Россиянка споткнулась о пылесос в отеле и отсудила 600 000 рублей

Женщина получила тяжелую травму и несколько месяцев ходила с костылями.

Россиянка споткнулась о пылесос в турецком отеле, а потом отсудила у своего туроператора более 600 000 рублей. Почти половину (270 000) составила компенсация морального вреда, сообщает TourDom.

Татьяна из Омска отдыхала в Турции осенью 2023 года. Она купила тур за 178 000 и поселилась в одном из отелей Антальи. Первая часть отпуска прошла хорошо, а потом россиянка получила травму — она споткнулась в темном коридоре о шланг пылесоса и упала. При этом, рассказала женщина в суде, она долго лежала на полу, не могла встать и кричала от боли, но нашли ее лишь спустя полчаса.

Татьяну отправили в турецкую больницу и оказали там первую помощь. Но дальше лечиться женщина решила в России (дорогу оплатила страховая компания), ей понадобилась операция. Полгода спустя путешественница обратилась к туроператору с требованием вернуть ей стоимость неиспользованных дней отдыха и компенсировать сумму, в которую обошлось лечение и операция. Требования остались без ответа, потому туристке пришлось обратиться в суд.

Потраченные на лечение деньги Татьяне не вернули (суд счел, что она могла лечиться не в частных клиниках, а по ОМС), зато компенсировали стоимость отдыха и моральный ущерб. Крупную сумму судья объяснил тяжестью травмы, длительностью лечения с последующей реабилитацией — женщине пришлось несколько месяцев ходить на костылях.

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