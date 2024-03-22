Россиянка умерла в Египте от неизвестной инфекции

У женщины резко упала температура и отказали ноги.

Российская туристка умерла от неизвестной инфекции в приотельной клинике Египта. Перед этим у женщины появились темные пятна на теле и отнялись ноги, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, с 36-летней Анастасия из Салавата прилетела в Шарм-эш-Шейх вместе со своей мамой и шестилетней дочкой, семья остановилась в пятизвездочном отеле. В конце отпуска туристка неожиданно заболела: у нее поднялась температура до 40 градусов. Накануне девушка купалась в море и обедала в столовой, ела то же самое, что и ее родственники.

Мать россиянки попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, чтобы Настю отвезли в больницу, но те отказались. Вместо этого они отвели туристку в приотельную клинику — к тому моменту россиянка уже не могла идти сама, ей помогли добраться до кабинета врача.

Медик сделал Насте укол и дал таблетку, чтобы сбить температуру. В итоге та спала до 33 градусов, по телу пошли темные пятна и стали отниматься ноги. В отеле снова отказались вызывать скорую, назвав пятна следами от загара.

Ближе к ночи матери россиянки удалось добиться госпитализации дочери. Настю, которая была уже без сознания, доставили в реанимацию. Утром она умерла — якобы от остановки сердца.

Тело туристки доставят в Салават, где российские судмедэксперты установят точную причину ее смерти.

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