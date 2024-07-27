Россиянка в одиночку совершила кругосветное путешествие

Девушка провела в пути почти 7 месяцев.

Анна Борисова из Владимира завершила своё первое кругосветное путешествие, которое она начала в ноябре 2023 года из Армении.

В своём блоге девушка рассказала о своих приключениях в Боливии, Перу, Парагвае, Пакистане, ЮАР и Австралии. За почти 7 месяцев пути Анна побывала на 6 континентах и объездила 20 стран. Среди её приключений были прогулка по джунглям Амазонки и лавандовым полям Новой Зеландии, день под землей в Александрии, празднование Нового года в Сиднее, наблюдение за огромными игуанами на Галапагосских островах и даже случайное свидетельство смерти туриста на пляже в Рио.

Завершила девушка кругосветку в городе Сочи, где наконец-то смогла насладиться русской едой и погрузиться в купель.

Анна едет из Парагвая в Бразилию на автобусе Фото: Travel Camel // YouTube

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«Ставлю своей самой большой задачей не затухнуть, когда приеду, а создавать новые впечатления», – поделилась Анна в своём последнем видео о кругосветке.

Девушка очень любит путешествовать, и ещё до своего кругосветного приключения она объездила 50 стран и побывала в разных уголках России – в Бурятии, Иркутске, Новосибирске, Камчатке и на Байкале.

«Мир добрее, чем нам кажется! Самое страшное, что со мной произошло, это осознание того, что люди боятся друг друга больше, чем следует. Однако мы все одинаковы и хотим простого человеческого счастья, неважно живем ли в фавеллах Бразилии или роскошных апартаментах в Сингапуре», – поделилась девушка.

По словам Анны, теперь она собирается доехать до Южного Полюса.