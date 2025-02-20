Россиянка включила пожарную сигнализацию, чтобы успеть на рейс

Инцидент произошел в аэропорту Перми.

Одна из опаздывающих пассажирок так сильно хотела успеть на утренний рейс до Санкт-Петербурга, что посеяла панику в пермском аэропорту Большое Савино. Женщина не придумала ничего лучше, чем нажать кнопку пожарной сигнализации, чтобы задержать самолёт. Инцидент произошёл 18 февраля и привёл к эвакуации всех пассажиров из аэропорта.

Успела ли в итоге женщина на рейс? Нет.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России, пассажирка решилась на такой отчаянный шаг уже в «чистой» зоне. В результате сотрудники полиции задержали её для дальнейшей беседы, а самолёт отправился в северную столицу без нарушительницы – всего на 15 минут позже запланированного времени. Коллеги с портала TourDom сообщают, что после разговора с сотрудниками правоохранительных органов «главный суетолог города Пермь» отправилась в Москву другим рейсом.

Дальнейшая судьба женщины неизвестна, но в пресс-службе уточняют, что ей может грозить административная ответственность или разборки с аэропортом. Сейчас ведётся проверка всех обстоятельств происшествия.