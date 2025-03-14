Россиянка вышла в город Таиланда минуя паспортный контроль

Девушка очень удивилась, когда по прибытии в другую страну никто не проверил её паспорт.

Для всех туристов, прибывающих в новую страну, паспортный контроль – это нечто само собой разумеющееся. Поэтому туристка из России заподозрила что-то неладное, когда смогла спокойно выйти из аэропорта Краби в Таиланде, минуя паспортный контроль. Девушка сразу забеспокоилась, что из-за отсутствия штампа о прохождении границы у неё могут начаться проблемы при выезде из страны. Подробностями истории поделились в Telegram-канале ranarod.

Инцидент произошел 8 марта, когда россиянка прибыла в Краби рейсом авиакомпании AirAsia АК 868 из Куала-Лумпура. Девушка приехала из Малайзии на короткий срок ради визарана, у неё не было с собой багажа. Россияне могут находиться в королевстве без визы сроком до 60 дней, но отметиться у пограничников всё равно обязаны.

Как рассказала туристка, после приземления автобус привез всех пассажиров самолета Airbus A320 в аэропорт, где паспортного контроля не оказалось, и они просто вышли из терминала в город. Как оказалось позже, пассажиров AirAsia по ошибке доставили в терминал внутренних вылетов. В результате таких же «нелегалов», как россиянка, в Таиланде оказался целый самолет.

Девушка забеспокоилась о своем «незаконном» статусе в стране и бросила клич по тематическим пабликам.

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«Прилетела в Краби из Куала-Лумпура, а документы нигде не проверяли. Может, я что-то не заметила. Штампа нет, будут ли у меня проблемы при выезде?» – поинтересовалась россиянка в соцсетях.

В авиакомпании вскоре признали ошибку и отправились искать других пассажиров «без печатей в паспорте». Их предложили бесплатно доставить в аэропорт для выполнения всех формальностей. А вот россиянка к этому времени уже успела отправиться на остров Пхи-Пхи-Дон, поэтому за ней сотрудники аэропорта и авиакомпании отправили не просто трансфер, но ещё и катер. По словам девушки, все закончилось благополучно, но «не слишком эпично». В аэропорту она получила заветный штамп и тысячу извинений от сотрудников воздушной гавани. Девушка посоветовала всем туристам избегать подобных историй.

«Если въезд не был зарегистрирован – лучше задумайтесь об этом сразу», — прокомментировала собственную историю туристка.

По словам юристов, при отсутствии штампа о прохождении паспортного контроля у путешественника могут возникнуть проблемы при выезде из страны – независимо от того, по чьей вине это произошло.