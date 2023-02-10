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Россиянке после рейса пришлось искать собаку в снежных полях возле Пулково

Фото: Unsplash

Девушка подала жалобу на сотрудников аэропорта, потерявших ее питомца.

Русской туристке, прилетевшей в Санкт-Петербург из Стамбула, пришлось полтора часа искать свою собаку, сбежавшую из переноски. За животным не уследили сотрудники Пулково, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Девушка по имени Марина прилетела в аэропорт ночным рейсом Turkish Airlines, вместе с ней летела собака по кличке Браво — она была в багажном отсеке. Однако по прилете выяснилось, что переноска с животным разбилась при выгрузке из отсека и пес убежал. Туристка вместе с сотрудниками Пулково отправилась на аэродром на поиски своего питомца. Его удалось найти в конце территории аэропорта.

Фото: Telegram-канал «Крыша ТурДома».

«Меня посадили в рабочую машину и привезли на снежную поляну, окруженную автомобилями. В углу прятался Браво. Обняв пса, я поняла, что он больше никогда и никуда не полетит на самолете», — рассказала Марина.

По словам россиянки, она заплатила за перевозку собаки около 50 000 рублей и надеялась на бережное отношение. Туристка уже подала жалобы в авиакомпанию и аэропорт Санкт-Петербурга.

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