Россиянку оштрафовали на сотни тысяч из-за разбитого в самолете градусника

Авиакомпания подала на девушку в суд — и выиграла.

Россиянке пришлось выплатить авиакомпании более 200 000 рублей из-за разбитого в самолете градусника. Об этом пишет TourDom.ru.

Женщина летела из Москвы в Сыктывкар и при выходе из самолета случайно разбила градусник. Пассажирка рассказала о случившемся стюардессе: отметила, что убрала стекло, но ртутные шарики рассыпались по креслу и под ним.

По прилете в Москву самолет поставили на ремонт. Специалисты обследовали борт и убрали ртуть, для чего им пришлось снимать блоки кресел. Это значительно повысило стоимость работ.

В итоге авиакомпания подала на пассажирку в суд и взыскала с нее стоимость уборки — 224 000 рублей. Кроме того, ей пришлось возместить судебные издержки — 5000 рублей. Россиянка пыталась оспорить иск, но суд встал на сторону авиаперевозчика.

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