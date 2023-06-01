Россиянку задержали в Шереметьево из-за украшения с бриллиантами

На девушку могут возбудить уголовное дело о контрабанде.

Россиянку задержали в аэропорту Шереметьево из-за бриллиантового колье за 1,5 миллиона рублей. Девушка пыталась ввезти украшение из Гоа, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Путешественница возвращалась из Индии и нелегально везла с собой дорогое украшение. Колье девушка пыталась спрятать под шарфом, но попалась таможенникам при прохождении «зеленого» коридора.

«Инспектор с помощью цифрового рентгенографического сканера выявил, что шее женщины надето колье с прозрачными вставками», — рассказали в ФТС.

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Во время допроса девушка заявила, что это ее личное украшение, а о действующих правилах провоза драгоценностей она якобы не знала. Украшение направили на экспертизу и выяснили, что оно изготовлено из золота 750 пробы, украшено 118 бриллиантами, при этом некоторые имеют огранку baguette cut, для которой используются самые чистые камни.

Теперь в отношении туристки могут возбудить уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров») УК РФ. В таком случае россиянке будет грозить от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.