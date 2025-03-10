Рост спроса на альпинизм: женщины догоняют мужчин на вершинах мира

За два года число женщин-альпинисток выросло на 86%, тогда как мужчин — на 30%. Наибольшим спросом среди женщин пользуются экспедиции на Эльбрус, Килиманджаро и в базовый лагерь Эвереста.

В последние два года женщины активнее мужчин покоряют горные вершины и сравнялись с ними по численности, следует из совместного исследования аутдор-бренда одежды и экипировки Red Fox и клуба альпинистов «7 вершин». Если в 2022 году в экспедициях, организованных клубом, приняли участие 1000 мужчин и 700 женщин, то в 2023-м – 1100 мужчин и 900 женщин, а в 2024-м — 1350 мужчин и 1330 женщин. Таким образом, за два года число женщин-альпинисток выросло на 86%, тогда как мужчин — на 30%.

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Наибольшим спросом среди женщин пользуются экспедиции на Эльбрус, Килиманджаро и в базовый лагерь Эвереста, так как туда можно отправиться с любым уровнем подготовки, отметили в «7 вершин». «Женщины чаще выбирают маршруты, где царит атмосфера общности, а опыт можно разделить с единомышленниками. Кроме того, нередко женщины отправляются в горы вместе с мужчинами — такой формат семейного приключения становится альтернативой привычному отпуску на море», — добавил Александр Абрамов, основатель клуба «7 вершин».

Мужчины же отдают предпочтение более масштабным проектам: программам «7 вершин» (восхождение на все высочайшие вершины семи континентов: Эверест, Винсон, Карстенз, Денали, Аконкагуа, Килиманджаро, Эльбрус) и «7 вулканов» (программа восхождения на семь высочайших вулканов семи континентов планеты). А также восхождениям на Эверест, восьмитысячники (Эверест, Аннапурна), семитысячник Пик Ленина или экспедициям в Антарктиду. Такие маршруты требуют более длительной подготовки, чем, скажем, экспедиции на Эльбрус, поясняет Абрамов. Они также опаснее — путешественник может столкнуться с различными экстремальными вызовами вроде падающих камней и снежных лавин.

Растущую популярность альпинизма среди женщин подтверждает и рост продаж экипировки, которая создается с учетом женской анатомии и потребностей: курток с усиленной терморегуляцией в зоне талии, рюкзаков с адаптированной системой лямок, которые не давят на плечи, но плотно прилегают к спине и пр. За последние три года ассортимент таких изделий увеличился в 1,5 раза, а спрос в 2024 вырос на 70% по сравнению с 2023 годом. «Горы становятся пространством, где стираются гендерные границы, а главным критерием остаются амбиции, сила духа и любовь к приключениям», — добавляет Влад Мороз, основатель бренда одежду и экипировки для экстремальных восхождений Red Fox.