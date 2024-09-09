RT отправился в Уфу на празднование юбилея — городу исполнилось 450 лет

Древнее золото, встреча с главой города, спектакль и мечеть.

Наше путешествие в Уфу началось с прогулки по площади Салавата Юлаева, где стоит символ города – памятник национальному башкирскому герою. Скульптуру создали по проекту советского скульптора-монументалиста Сосланбека Дафаевича, десятиметровый памятник уникален тем, что несмотря на свои огромные размеры и вес в 40 тонн, у него всего три точки опоры.

С площади открывается живописный вид на реку Белую и уходящую вдаль Транссибирскую магистраль. После прогулки, мы заглянули в Музей археологии и этнографии, чтобы посмотреть уникальную выставку «Золото сарматов». Кстати, само здание музея – произведение искусства, памятником архитектуры — особняк Поносовой-Молло.

Рассматривать же экспонаты внутри можно часами — тут, помимо предметов древнего быта, хранятся знаменитые золотые фигурки оленей, эти животные были для сарматов священными.

Позже на встречу с журналистами приехал Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы. Ратмир Рафилович рассказал нам о современной системе мониторинга, которая позволяет оперативно решать проблемы городские — от прорванной трубы до запущенного газона.

Ну, а потом мы отправились на эко-тропу «Уфимское ожерелье», где познакомились с главным вдохновителем проекта – Анваром Байковым. Он рассказал нам о своей идее, которую уже частично удалось реализовать — соединить пешеходные тропы городских районов в единую сеть прогулочных велопешеходных маршрутов в Уфе.

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Вечером же мы отправились на представление в Башкирский государственный театре кукол, который в прошлом году открылся после реставрации. Посмотрели весьма впечатляющий спектакль – «Акбузат». Акбузат — персонаж тюркского фольклора и мифологии. Ну, а к вечеру мы приехали к мечети Ляля-Тюльпан, которая одновременно — исламский культурно-образовательный центр.

В мечети на первом и втором этажах расположены гостевые комнаты и зал для проведения церемоний, (бракосочетания, обряд имянаречения и заседания мухтасибата). Также здесь находятся медресе и воскресные школы для детей и взрослых, общежитие на 60 мест, столовая, учебные кабинеты для 100 шакирдов и конференц-зал на 130 мест. Общее количество верующих, которое может вместить мечеть, превышает 1000 человек.

Вечер завершился прогулкой по парку «Кашкадан» – парк создан в 2002 году на месте заболоченного озера и бывших заливных лугов, сегодня это любимое место отдыха горожан. Ну, а потом нас ждало посещение этногастрономического фестиваля «Виноград». На мероприятии мы вместе с другими гостями города наслаждались музыкальными коллективами, светомузыкальным шоу фонтана, дегустировали местные вина и другие гастрономические изыски.

На следующий день нас снова ждали прогулки по городу – фонтан «7 девушек», монумент Дружбы и Колоннаду, где была заложена «капсула времени» с посланием потомкам.

Незабываемое впечатление осталось после того, как мы посетили креативное пространство «Арт-квадрат» и интерактивный музей музыки имени Шаляпина. В Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова мы посмотрели картины таких мастеров, как Давид Бурлюк, Илья Репин, Иван Айвазовский и Исаак Левитан.

Еще одно интересное место – уфимский НИИ глазных болезней и пластической хирургии. Санатории Уфы давно славятся своими передовыми методами лечения. Сотрудники НИИ глазных болезней и пластической хирургии рассказали нам о последних достижениях в области офтальмологии, включая уникальные технологии, разработанные Эрнстом Мулдашевым. Уфимские санатории активно применяют грязелечение, массаж, физиотерапию и безоперационные методы лечения позвоночника.

Ну и в последний день на стадионе «Уфа-Арена» состоялось театрализованное представление в честь 450-летия города, а вечером прошли концерты башкирских и приглашенных артистов.

Юбилейные торжества города были насыщенными и яркими. Особое место в этом праздновании занимала гастрономическая культура Башкирии: множество ресторанов предлагали блюда как местной кухни, так и мировой.

Наша поездка в Уфу подошла к концу, но теплота и гостеприимство уфимцев останутся с нами надолго. Процветания и благополучия тебе, прекрасная Уфа!