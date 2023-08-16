Рубль, рубаха и белые боги. Как хакасы продолжают жить на земле духов.

Фотограф Юлия Невская, наш постоянный автор, отправилась в Хакасию и привезла подробный репортаж о том, как современные хакасы сохраняют связь с духами и используют шаманизм в обыденной жизни.

«Хакассия вошла в состав России в 18 веке. Тут же приехали христианские миссионеры, которые сказали: „Кто не верит в Христа – не достоин ничего, а кто верит, достоин всего“. Они пообещали рубль и рубаху тем, кто покрестится. Хакасы взяли рубль, рубаху, покрестились и все осталось, как было. Только появились в их вере Ах худай, белые боги, которых хакасы очень уважают», — рассказывает Павел Чураков, местный краевед. Павел много лет организует экскурсии по сакральным местам Хакасии и знает историю каждого.

Республика Хакасия мало известна как туристическое направление. Даже сейчас, когда внутренний туризм начал активно развиваться под воздействием внешних обстоятельств, не многие жители центрального региона страны могут уверенно сказать, где она находится.

Степи Хакасии Фото: Юлия Невская

Хакасия – это юг Енисейской Сибири. На юго-западе с ней граничит Алтай, на юго-востоке Тыва. А дальше только монгольские степи. Вся территория республики покрыта менгирами, петроглифами и другими следами древних культур.



Одних скифских курганов здесь насчитывается не многим меньше ста тысяч. Они стоят вдоль дорог, в деревнях, около железнодорожных путей как привычное напоминание о древности этой земли. Насыпи с вертикальными каменными плитами по периметру, некоторые из них сильно выше роста человека. Их привычно объезжает техника, распахивая поле, на них пасется скот, мимо ходят люди. Кажется, что старую веру и обычаи сохранять легче, если живешь в окружении древности, которая о ней всегда напоминает.

Древний скифский курган рядом с жилыми домами. Фото: Юлия Невская

Хакасы пронесли старую веру через христианизацию своей земли, через советскую эпоху, когда шаманов просто истребляли, а объекты поклонения уничтожали. Так за деревней Казановка в Аскизском районе есть место, которое по привычке называют Иней тас, каменная бабушка.



Раньше здесь была скала высотой 18 метров, похожая на женскую фигуру. В 50-е годы ее взорвали как религиозную святыню, но люди до сих пор сюда приезжают, просят Иней тас о помощи и повязывают ленточки чалома у подножья горы. Повязывают их всегда не на крепкий узел, а аккуратно протягивают два хвостика в петельку. Ветер дунет, ленточка развяжется, улетит- значит духи и каменная бабушка услышали просьбу, и она сбудется.

Место поклонения духам около горы Уй Таг. Фото: Юлия Невская

Курганы Хакасии в основном относятся к культуре тагарцев– сибирских скифов. Тагарская культура датируется VIII–III в до н. э. Хакасским курганам около 5000 лет, они были построены в начале III тысячелетия до нашей эры.

В 60 км к северо-западу от Абакана, столицы республики, расположена Долина Царей. В степи, в радиусе 5 км, находится 56 курганов, высота некоторых из них достигает 4-6 метров. Высота самого большого Салбыкского кургана до раскопок – 11,5 метров, как современный четырехэтажный дом. По мнению исследователей, здесь был захоронен скифский правитель.

Курган в Долине царей Фото: Юлия Невская

Курганы Долины царей разграбили за прошедшие века, тем не менее они представляют большую археологическую и культурную ценность. Раскопки на Салбыкском кургане начались в 1954 году.



«Курган был окружен квадратной каменной оградой, ее размеры 70 на 70 метров, 23 вертикально стоящий пристеночных камня», – рассказывает Василий Боргояков, директор музея «Салбык».



«Тагарцы завезли внутрь этой ограды 24 000 кубов рудоземли, соотношение песка и глины 50 на 50. При намокании она обладает цементирующим свойством. Придали ей форму пирамиды и, чтобы дожди не размыли, в конце строительства облицевали дерновыми кирпичами. Возможно, какое-то время поливали, чтобы дерн сросся».

Менгиры Салбыкского кургана. Фото: Юлия Невская

Каменная ограда осталась в том виде, как ее установили тагарцы при постройке. Самый большой мегалит в этой ограде – юго-восточный. Объем у него почти 40 кубических метров, 4 метра вкопаны в землю. Он изготовлен из серого песчаника, каменоломня обнаружена на берегу Енисея в 65 км по прямой от Долины царей.



«Геологи, которые изучали эти мегалиты утверждают, что все они были привезены из разных каменоломен. Самое интересное, что на каждом камне томга — родоплеменной знак. Поэтому предположили, что каждый камень, который стоит вертикально, добывало, доставляло и устанавливало отдельное племя, которое подчинялось этому владыке. Если сегодня мы несем цветы, то в ту эпоху нужно было везти свой родовой камень, который весил 70-80 тонн», — улыбается Василий Боргояков.

Василий Боргояков, директор музея «Салбык». Фото: Юлия Невская

Во время раскопок в кургане были найдены останки старца, по изношенности суставов и зубов определили, что на момент смерти ему было 70-75 лет.



В ту эпоху мало кто доживал больше чем до 40 лет. «Старцу была сделана трепанация черепа, ему удалили головной мозг. В черепной коробке обнаружили травянистую массу. Определили, что это чабрец. Глазницы и рот черепа были залеплены белой глиной, значит делали погребальную маску. Все мягкие ткани удалены, кости скреплены прутьями. Это была мумия, которую выставляли напоказ. И в отличии от мумий Египта, старец должен был стоять вертикально, так были скреплены его кости», – рассказывает Василий Боргояков.



«Когда захоранивали старца, то в мир иной вместе с ним ушло его ближайшее окружение: две молодые женщины и двое молодых мужчин. Их черепа пробиты чеканом. Чекан — бронзовый тагарский топор. Убили их ударом в затылочную часть. Надо полагать, что в те времена уйти со своим владыкой было честью».

Изображение шамана на одной из плит Салбыкского кургана. Фото: Юлия Невская

Останки старца увезли в институт антропологии МГУ в Москве, а позже захоронили и место захоронения сотрудникам музея Салбык неизвестно. Но они не теряют надежду, что когда-то древний скифский правитель вернется на свое законное место.

Долина царей

Долина царей - одно из важнейших мест силы Хакасии. Около менгиров, которые называют «ворота в Долину царей», видны следы костра. Здесь шаманы проводят свои обряды вдалеке от человеческих глаз.

Ворота в Долину царей Фото: Юлия Невская

Место притягательно и для жителей, и для туристов, не только потому что Салбыкский курган и вся эта территория есть в путеводителях. Здесь одна из точек соприкосновения с тысячелетними традициями, которыми наполнена эта земля. Вообще весь туризм по таким территориям – встреча с древностью. Люди сюда едут не лежать на шезлонгах у бассейнов, а знакомится с историей и стариной, прикасаться к ним, искать магию в быту.

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Жить по законам духов

Сами хакасы сохранили магию в повседневности. Ее признаки есть в менгирах и петроглифах, в обыденных процессах, в речи и мышлении людей. И коренные хакасы, и приезжие, прожившие здесь много лет, рассказывают, что мифологическая картина мира становится для них обыденностью, а в решении некоторых вопросов и проблем они надеются только на шамана.

«Местные верования вплелись в мое понимание мира и того, как он устроен. Причем я даже отделяю Хакасию от остального мира: вот здесь мы живем в окружении наших духов, о которых я часто рассказываю на экскурсиях, о которых говорят шаманы. У меня с духами паритет: я их люблю, они меня тоже, я их уважаю, и они меня уважают. Я про них рассказываю, они все это слышат и знают», – улыбается Павел Чураков, его родители приехали в Абакан работать из других регионов в 70-е годы, а он родился уже здесь.



«Мне очень нравится, что хакасская культура возрождается, к ней есть интерес и внутри республики, и за ее пределами. Людям лестно, когда их культура интересна другим. Они очень лояльны и открыты, с удовольствием всем делятся и не считают, что от чужаков нужно все скрывать».

Павел Чураков, местный житель, краевед и экскурсовод. Фото: Юлия Невская

Павел говорит, что местные никогда не ощущают себя одинокими. Они все время находятся в окружении духов, которые помогают и защищают, но при этом и спрашивают с человека, если тот что-то делает неправильно. Духи не враждебны к людям, есть простые и понятные законы, им нужно следовать, тогда все будет в порядке.

По легендам мир был создан чаянами-духами верхнего мира. Сейчас они не участвуют в делах людей, и мы не можем к ним обращаться, даже у шаманов нет с ними контакта. Пока все идет по законам мироздания, чаяны только следят за балансом сил между добром и злом, людьми и животными, стихиями и за всем прочим существующим в природе.

Мир разделен на три части, как и в представлении многих других народностей. Есть верхний мир, средний мир и нижний мир. На некоторых менгирах запечатлена эта система мироздания и пути движения души по ней. Чаяны населяют верхний мир, люди живут в среднем. В подземном мире есть свой властитель Эрлиг Хан, он собирает души мертвых, в верхнем мире властвует Хан Тигир.

Предгорья Саян. Фото: Юлия Невская

Вместе с людьми срединный мир населяют духи, ээзи – хозяева местности. Духи воды, рек и других водоемов — Суг ээзи. Духи гор — Таг ээзи, у каждой горы есть свой. Рядом с людьми в срединном мире живет Чир Ине — мать земля и От Ине — мать огня. Люди верят, что частичка От Ине есть в каждом всполохе пламени, в каждом костре. Поэтому к костру всегда относятся очень уважительно, кинуть в него мусор просто недопустимо. А большинство ритуальных действий начинается с обряда Сек-сек, кормления огня.



Есть ещё отдельная группа духов срединного мира, которых называют «тёсси». Их огромное множество, каждый обладает своим характером, они могут помогать, могут пакостить. «Обычные люди их не видят, с ними тёсси общаются только косвенно, например, могут шуметь в доме. А шаманы их видят, у каждого своя целая когорта тёсси, которые ему служат. Та информация, которой владеет шаман, передана ими», — рассказывает Павел. Считается, что чем сильнее шаман, тем больше тёсси ему служат.

К шаманам люди идут с разными проблемами. «Мы проводим ритуалы, встречаем рождение человека, помогаем на свадьбах и иногда даже поддерживаем при переходе в иной мир. Это шаманская работа», – рассказывает Леонид Горбатов, практикующий шаман и кандидат исторических наук. «Но в обычной жизни мы - лекари, занимаемся лечением, помогаем принимать решения, куда двигаться в жизни. Каждый человек не хочет зря терять время, а шаман помогает узнать нужную информацию. Шаманы нужны, нас в Хакасии сейчас мало. Каждый идет своим путем, мы не объединяемся в сообщества, как в Тыве, хотя сейчас, наверно, нужно», — добавляет Леонид.

Шаман Леонид Горбатов проводит обряд музее Улуг Хуртуях Тас. Фото: Юлия Невская

Мать матерей

В пантеоне хакасов есть отдельное особенно почитаемое божество, богиня людей, которая защищает нас от невзгод и заступается за нас перед сущностями всех трех миров. «Богиня Ымай – любимая в Хакасии. Она оберегает людей и защищает их перед богами. Мать матерей, воплощение женской силы. Считается, что ее проявление в мире — менгир Улуг Хуртуях тас», — рассказывает Павел Чураков.



В советский период многие менгиры забрали с исконных мест, но один все-таки вернулся обратно. Как только наступила перестройка, люди стали просить, чтобы им вернули Улуг Хуртуях тас, Великую каменную мать. В 1954 году ее забрали в нынешний Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова в Абакане. До перестройки тоже поднимался вопрос о ее возвращении, но тогда люди только писали робкие запросы, а открыто требовать не могли. Услышали их в 90е годы, а в 2003 году уже официально открылся музей одного памятника на исконном месте, том самом, где Улуг Хуртуях тас простояла тысячелетия.

Менгир Улуг Хуртуях тас, возвращенный на исконное место. Вокруг менгира установлен павильон, чтобы сохранить святыню от разрушения под воздействием природных факторов. Фото: Юлия Невская

«В Аскизском районе начали происходить непонятные вещи: наводнения, засуха. Корма для животных местные уже закупали в соседнем районе, это позор, потому что у них степи и чернозем. Начал умирать скот. Народ обратился к правительству с просьбой вернуть священное каменное изваяние на свое родное место. Когда ее вернули, все невзгоды прекратились», – рассказывает Игорь Курдюков, сотрудник краеведческого музея.

По словам сотрудников музея, Высота каменного изваяния 3 метра 2 сантиметра, под землей находится примерно 1 метр. Вес его 2 тонны 600 кг, а возраст около 4 – 4,5 тысяч лет. Изваяние сделано из белого песчаника, очень хрупкого материала.



«У нее высечено лицо, огромные открытые глаза, нос, рот, подбородок, азиатские скулы. На голове воинская шапка, характерная для наших территорий», — говорит Вероника Иптышева, сотрудник музея Улуг Хуртуях тас. «У нее выделяется живот беременной женщины. На нем есть изображение. По одной из трактовок, с которой согласны шаманы, там высечена система трех миров».

Изображение на животе Улуг Хуртуях тас. Фото: Юлия Невская

По записям исследователя Миссершмидта, сделанным в 1722 году, здесь проводится один и тот же обряд, который мало изменился за последние века. «К каменной матери приезжают с определенной просьбой, проходят 3 круга по часовой стрелке вокруг обелиска, делают подношения, становятся к ней лицом и говорят свою просьбу», – рассказывает Вероника.



Чаще всего к Великой каменной матери обращаются с просьбой о ребенке женщины, которые не могут родить. За изваянием в павильоне есть отдельная полка для игрушек. Работники музея рассказывают, что здесь сформировалась негласная традиция: все, кому Улуг Хуртуях тас помогла родить ребенка, привозят плюшевые игрушки. Их накапливается так много, что сотрудники отвозят игрушки в детский дом или отдают малоимущим семьям.

Подношения Улуг Хуртуях тас. Фото: Юлия Невская

«Из всех мест для посещения Улуг Хуртуях тас у нас на первом», – рассказывает Анастасия Фалиц-Готлиб, историк и экскурсовод. «Один раз приехала клиентка из Красноярска, сотрудник перинатального центра, и говорит: „Покажите мне эту женщину, которая дарит детей. У меня клинические рожают, у которых бесплодие — поставленный диагноз“.

Менгиры с разных частей Хакасии оказались в краеведческом музее, какие-то увозили против воли людей, как Улуг Хуртуях тас. Другие были в отдаленных местах, рядом с ними практически не осталось поселений, некоторые упали и их бы скрыло время под слоем земли.

«Под нами большое помещение, туда вход запрещен, там у нас стоят бетонные подпорки, которые держат здесь пол», – рассказывает Игорь Курдюков, стоя в зале каменных изваяний краеведческого музея.



«Вес одного каменного изваяния — 10 тонн, их здесь 60 штук. В музее имеется приказ, где больше 500 человек в этот зал заводить запрещено, полы нас могут просто не выдержать». Каменные святыни из разных мест стоят рядами на первом этаже музея. Здесь и небольшие стелы и огромные менгиры.



«Глубокой ночью периодически срабатывают датчики движения, охрана не понимает почему», — продолжает Игорь. «Есть одна странность: наш музей — 27 000 кв метров, а датчики движения срабатывают только в зале каменных изваяний. Сколько же они всего видели за эти тысячелетия».

Зал каменных изваяний в Хакасском национальном краеведческом музей им. Л.Р. Кызласова в Абакане Фото: Юлия Невская

По всей республике остались свидетельства былых эпох и ушедших культур. В северной части расположена горная гряда Сундуки, которою некоторые считают древней рукотворной обсерваторией. На востоке, на берегу Красноярского моря, – комплекс Оглахты с уникальными петроглифами, к которым нужно пройти 964 ступени. Гиды говорят, что есть множество мест силы, о которых туристы пока мало знают и куда дорога протоптана только местными жителями. И везде на этих памятных местах множество разноцветных лент чалома. Коренные хакасы завязывают их, потому что верят, что их желания сбудутся, а туристы просто робко на это надеются. И, вероятно, духи слышат людей, иначе бы эта традиция давно стала пережитком прошлого.

Горная гряда Сундуки, вид на первый сундук. Фото: Юлия Невская

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