10 летних фестивалей рядом с Москвой

Этим летом в Подмосковье запланировано множество ярких фестивалей и культурных мероприятий – рассказываем о самых важных.

«Лето. Музыка. Музей»

5–9 июля

Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» представляет собой прекрасную возможность для всех меломанов увидеть выступления талантливых российских музыкантов. Насладиться творчеством звёзд, покоривших мировые сцены, традиционно приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но и гости из других российских регионов.

В этом году концертный зал под открытым небом разместится на живописной природной площадке между музеем «Новый Иерусалим» и Воскресенским Новоиерусалимским монастырём. Организаторы фестиваля приглашают всех любителей классической музыки и красоты на этот волшебный праздник искусства.

«Город танцует в парках»

Первый областной фестиваль современного танца

1 этап: с 1 по 27 мая, 2 этап: с 19 августа по 2 сентября

Художественный руководитель фестиваля – известный хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин, организован же он «Московской областной дирекцией по развитию парков». Это единственное в своём роде мероприятие даёт возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек и в возрасте от 12 до 35 лет — вне зависимости от профессиональной подготовки (требовалось лишь пройти предварительный дистанционный отбор).

В состав жюри также вошли победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале», обладатель балетной премии «Душа танца» Александр Могилёв и художественный руководитель, хореограф коллектива Island Dance, лидер фанкового направления локинг в России Владимир Гудым. Для молодёжного танцевального марафона подготовлено 30 специальных площадок в подмосковных парках.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

19–28 мая

Фестиваль проходит в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Участники – театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нём самом. Приём заявок проходил с сентября по декабрь 2022 года — всего было подано 75 заявок, из которых Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую программу. Помимо спектаклей профессиональных театров в афише — несколько студенческих постановок.

«Фабрика Станиславского»

V Летний фестиваль губернских театров

31 мая – 10 июня

В конкурсной программе – показы спектаклей коллективов из разных городов России: Барнаула, Владимира, Зеленограда, Лесосибирска, Новочеркасска, Перми и Самары. Также в плане фестиваля — практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.

«У Троицы»

IX Международный театральный фестиваль

2–10 июня

Фестиваль, придуманный в Сергиевом Посаде – городе Троицы — к 700-летию православного святого, покровителя города, хранит в себе символ единства и строит мост из прошлого в будущее. Ежегодно фестиваль посещают более 5000 зрителей, в первую очередь жители Подмосковья и Москвы.

IX Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского

Реклама

23 июня – 2 июля

Мероприятие состоится на территории музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Фестиваль неизменно привлекает к себе внимание не только широкой публики и представителей СМИ, но и профессионального музыкального сообщества. В его оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства и культуры как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев и Николай Цискаридзе.

Одна из отличительных черт фестиваля – проведение основных событий на открытом воздухе, на большой поляне дома-музея Чайковского.

«Проект: Поэт»

Литературный фестиваль

12–13 августа

В этом году мероприятие уже в третий раз состоится в «Музее-заповеднике „Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Его цель – привлечь молодых талантливых авторов и создать условия для их свободного самовыражения, а также показать широкой общественности, что поэтическое творчество красиво и актуально вне зависимости от эпохи.

Участники проекта – заслуженные артисты РФ, российские поэты, чтецы, музыкальные группы и музыканты. В рамках фестивальной программы работает «открытый микрофон», когда любой из зрителей сможет прочесть как свои произведения, так и стихи известных поэтов.

«Сыр. Пир. Мир»

Областной гастрономический фестиваль

4–13 августа

Это гастрономическое мероприятие вновь пройдёт в городском округе Истра и объединит на одной площадке сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг. Главная задача фестиваля – поддержка российских фермеров и ремесленников. В этом году он продлится десять дней.

«Джазовые сезоны»

IX Международный фестиваль

19–20 августа

Пять лет подряд «Джазовые сезоны», проходящие в музее-заповеднике «Горки Ленинские», входят в ТОП-10 лучших джазовых опен-эйр-фестивалей России. Помимо насыщенной музыкальной программы для гостей будут организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности, ярмарка и многое другое.

Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне

2–3 сентября

Главные участники этого фестиваля в Коломне – люди, причастные к созданию книг: писатели, художники, издатели. На протяжении целого десятилетия он открывает новые имена в литературе и издательском деле, способствует развитию сотрудничества и служит площадкой для общения авторов и читателей.