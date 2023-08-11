10 причин поехать в Воронеж, пока не кончилось лето

Воронеж может быть не самым очевидным направлением для летнего путешествия, но не дайте себя обмануть. Рассказываем, чем вы можете заняться в Воронеже за несколько насыщенных дней.

Воронеж – неформальная столица всего Черноземья – расположен в самом центре европейской части России, а потому добраться сюда можно быстро и удобно: хоть по трассе М4 за несколько часов на машине, хоть на железнодорожном экспрессе примерно за то же время. А ещё здесь совсем необязательно зависеть от прогноза погоды: и зимой и летом, и в снег, и в дождь, и когда светит солнце – здесь есть чем заняться.

А уж летом тут и вовсе царит особая атмосфера. Лето – время ходить по уютным воронежским паркам и набережным, музеям и выставкам, посещать исторические достопримечательности с изящной архитектурой, любоваться практически бескрайней гладью «воронежского моря» – здесь так называют местное водохранилище, приобретать новые гастрономические впечатления на местном масштабном рынке, в уютных кофейнях, ресторанах и барах, заниматься активным или созерцательным отдыхом в глемпинге или эко-отеле на природе, и конечно же участвовать в долгожданных фестивалях.

Воронеж Фото: Артем Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

Но обо всём по порядку. Вот вам 10 причин «успеть в лето» и с лихвой насытиться яркими впечатлениями в Воронеже.

1 Позавтракать на террасе ресторана с видом на город и воронежское «море»

Видовой ресторан 1586 находится на крыше центра «Сабуров» (в честь воеводы-основателя города), а его название – дата основания крепости, из которой позже и вырос Воронеж. Место очень красивое – из-за столика (с открытой веранды или через панорамные окна) открывается вид на мост и реку, сама концепция ресторана строится на любви к городу и использовании местных продуктов – здесь регулярно придумывают оригинальные блюда и необычные десерты.

Ресторан состоит из трех зон. Первая – теплый бассейн под открытым небом (ещё одна точка притяжения для воронежцев и гостей города). Вторая – летняя веранда с тем самым прекрасным видом на Воронеж: набережная, Левый берег, мосты, парусники, слияние воды и неба… А сердце этого места – панорамный ресторан. Здесь есть и настоящий камин, и застекленная веранда с яркими огнями по вечерам. А каждую неделю здесь проходят мероприятия для взрослых и детей и звучит живая музыка.

Солнечным утром здесь будет идеально устроить неспешный завтрак на летней веранде и насладиться потрясающим видом на сверкающее полотно Воронежского водохранилища. Кстати, рядом находится площадка, откуда можно отправиться в полёт на троллее (зиплайне) – можно перелететь через всю реку рядом с мостом, прямо над гладью воды. Полёт занимает меньше минуты, но впечатлений – на весь день. Для посетителей ресторана, которые решили добавить в своё меню «перцу», предусмотрено специальное предложение: завтрак+полёт на троллее.

Завтрак в ресторане «1586»

2 Сплавиться на сапах и байдарках по воронежским рекам

Сплав – это путешествие, пляжный отдых, спорт, пикник и живое общение в одном флаконе. Маршруты в Воронеже есть на любой вкус: от прогулок, где не важен уровень подготовки, до приключений с хорошей физической активностью. Бонусом можно устроить купание в реке, барбекю и отдых на пляже.

Например, вот идеальный вариант для завершения насыщенного дня – встретить закат во время сплава по тихому Воронежскому водохранилищу. Самое то для новичка, а для опытного гребца – и вовсе сплошной релакс с красивым видом на городскую панораму. Получается своеобразная медитация: гребешь по спокойной воде, смотришь на панораму города на горизонте – купола церквей, вертикали высоток, зажигающийся первыми фонарями мост – и думаешь только о том, чтобы ваше плавсредство не занесло куда-нибудь в камыши.

В общем, новый опыт, заряд сил, мотивации и отличного настроения – обеспечены!

Фото: SUP STATION Сап-прогулки в Воронеже, Турклуб «Кайманы»

В Воронеже есть клубы, в которых проводят обучение и предлагают различные туры на сапах. Есть прогулки в разных местах, можно покататься на акватории Воронежского водохранилища, а можно отправиться за город — проплыть по рекам Воронеж, Усманка, заглянуть на Чёрное озеро.

3 Подружиться с бобрами

Сто лет назад был создан Воронежский государственный природный биосферный заповедник, которому позже дали имя В.М. Пескова. И создавали его с одной-единственной целью – для охраны исчезающего в то время вида, речного бобра. Позже территория заповедника была включена и в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кстати, заповедник цель свою выполнил: бобры здесь охраняются, размножаются и чувствуют себя весьма вольготно – настолько, что к ним можно даже зайти в гости.

Между прочим, в этом заповеднике находится единственный в мире экспериментальный бобровый питомник. Именно благодаря его деятельности в советское время численность европейского бобра в стране и Европе была восстановлена. Летом на Центральной усадьбе можно посетить шед с бобрами, двухуровневый аквариум с семьёй бобров, экологическую тропу «Заповедная сказка».

И если этого вам недостаточно, чтобы сломя голову бежать знакомиться с трудолюбивыми грызунами, вот ещё один повод: в этом году Воронежский государственный заповедник празднует свой 100-летний юбилей!

Бобровый городок Фото: Евгения Зверева

За этот век заповеднику удалось достичь многих высот, он может гордиться и похвастаться множеством достижений в охране, науке, боброведении, экологическом просвещении и экотуризме. И это нельзя не отметить!

19 августа Воронежский заповедник ждёт всех на празднике «Бобрый вечер». Он поможет воронежцам и гостям города больше узнать о жизни боров, об истории заповедника и о сохранении редких видов животных и растений. В этот день посетителей ждут выставки, концерты, ярмарка, мастер-классы, катание на бобромобиле и другие веселые активности.

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4 Потанцевать в смарт-парке «Дельфин»

Еженедельно по воскресеньям на закате в смарт-парке «Дельфин» у маяка проходят мастер-классы по танцам.

Здесь можно познакомиться с различными танцевальными стилями и техниками, которые помогают развить гибкость, координацию и чувство ритма. Тем, у кого нет танцевального опыта или танцевального партнера, тоже можно участвовать – в конце концов, опыт приходит вместе с практикой, а такой же одинокий партнер может найтись прямо на мастер-классе!

Фото: Смарт-парк «Дельфин», АНО "ЦПП ВО"

5 Зарядиться роком на фестивале

18-20 августа в Воронеже на площадке рядом с сити-парком Град пройдет «Чернозём» — один из крупнейших опен-эйров России и самое яркое музыкальное событие Черноземья.

Ежегодно «Чернозём» собирает тысячи зрителей и приглашает в качестве участников самые известные рок-коллективы. «Чернозем» — это более 30 групп, почти 30 часов живой музыки и классное настроение!

В этом году звучание фестиваля не будет ограничено одним стилем: здесь вы услышите и фолк («Мельница»), и древнерусский drum&bass (Нейромонах Феофан), и качественный поп (покоряющая чарты и сердца «Моя Мишель»), а также микс для зажигательных танцев из советского ретро, шансона и гитарную музыку новой волны. Но панки, отцы отечественного метала, и команды, сформировавшие российскую рок-сцену, тоже будут – Кипелов, Гарик Сукачев, Пикник, Агата Кристи, Крематорий и другие.

Фото: АНО "ЦПП ВО"

6 Попробовать местные блюда и продукты (и увезти с собой)

Какое путешествие без вкусной еды? В идеале – не только вкусной, но и новой или необычной! Воронеж и тут не разочарует: 18-20 августа здесь пройдет гастрономический фестиваль «Знай наших!» .

Десятки концепций еды и вкусы разных национальных и региональных кухонь – вот что ждёт гостей фестиваля.Здесь будут работать как точки с едой навынос, выпечкой и кофе, так и полноценные рестораны с зоной отдыха и зоны с продукцией местных фермеров. В меню – все многообразие блюд классической и уличной кухни, блюда на гриле, ароматная выпечка, напитки и многое другое. Гости смогут узнать товаропроизводителей, фермеров и рестораторов региона и страны, попробовать воронежские и российские гастрономические бренды.

А после фестиваля рекомендуем заглянуть на Центральный рынок и увезти с собой вкусные сувениры для друзей и близкий (и для себя, конечно, – на фестивале впрок не наешься)! Например, удивите их чёрным зефиром с натуральным бамбуковым углём (под названием «Чернозём», разумеется). Центральный рынок – это настоящая гастрономическая достопримечательность города Воронежа. На первом этаже рынка собраны уникальные продукты местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств области – аппетитные торговые ряды со всякими северными грибами и ягодами, хамоном и свежими морепродуктами (ткни в морского ежа или мидию – её и подадут).

Но главная изюминка рынка — его второй этаж, который занимают 15 собственных мини-производств. Прямо на ваших глазах там делают сыры и колбасы, хлеб, сладости, соусы и многое другое — всё по традиционным рецептам и выверенной технологии только из натуральных местных продуктов. Здесь покупатель может приобрести кондитерские изделия, молочную продукцию, сыры, колбасы, копченые изделия, шоколад, зефир, восточные сладости, мороженое и напитки собственного производства.

Все сырье, которое применяется на производствах – только местные и натуральные компоненты, без консервантов и химикатов. Хлеб, мороженое, сладости, соусы — всё изготовлено по традиционным рецептам и выверенной технологии.

Фото: Дмитрий Огнев

7 Насладиться оперой во дворце

Поели, потанцевали, на сапах поплавали, рок-музыкантам подпели... Культурному отдыху тоже нужно оставить время! Отправляйтесь во Дворцовый комплекс Ольденбургских в посёлке Рамонь – местную жемчужину кирпичной неоготики.

Целостный ландшафтно-архитектурный памятник включает исторические объекты XIX века, Верхний и Нижний парки, по которым можно неспешно блуждать, воображая себя особами голубых кровей. Архитектурно-парковый ансамбль Ольденбургских в Рамони является единственным в Центральном Черноземье дворцовым комплексом, связанным с династией Романовых.

Владелица дворца –принцесса Ольденбургская – купила имение Рамонь и создала в этой местности развитую инфраструктуру: реконструировала сахарный завод, построила конфетную фабрику, водонапорную башню, проложила железнодорожную ветку от Рамони до станции Графской. Её стараниями здесь был возведен дворец в духе западноевропейской средневековой архитектуры.

Долгие годы Дворец находился в запустении и привлекал посетителей, в основном, архитектурой и легендами, которыми успело обрасти здание. Сейчас Дворец представляет собой целый комплекс отреставрированных исторических зданий, современных экспозиций, парков. Дворец постоянно растёт и развивается, восстанавливает утраченные объекты и красоту парков. Во дворце проводится огромное количество мероприятий и экскурсий. В последние выходные дни лета (26 и 27 августа) здесь как раз ждут зрителей на IV Летнем театральном фестивале «Раменье-Опера». Фестивальные показы спектаклей состоятся на открытом воздухе в парке перед Дворцом.

Дворец Ольденбургских, Воронежская область Фото: Сергей Шандин

8 Поймать летнее настроение на уютных улочках исторического города

Если уж вы выбрались за пределы Воронежа, советуем посетить и самобытный город Павловск, где в начале XVIII века по указу императора Петра I была построена корабельная крепость – верфь Азовского флота. Уютные улочки этого городка до сих пор помнят отголоски той Великой эпохи для Российской империи. В Петровские времена здесь строились военные корабли, зарождался российский флот, были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяные фабрики. Город в то время даже именовали малым Санкт-Петербургом.

Сейчас город активно благоустраивается, прихорашивается и «осовременивается». Начните прогулку с Петровского парка, оттуда рукой подать до Тамбовского озера и совсем рядом – набережная с лежаками. Время здесь как будто замирает. Никто никуда не спешит, нет привычного для жителя крупного города гула от оживленных магистралей, царит тихая, спокойная и размеренная атмосфера.

Ну, а если вам захочется разнообразить свой досуг, то посетите школьный народный музей Российского флота им. П. И. Ляшенко – здесь разместилась коллекция из более чем 200 действующих судо-, авиа-, автомоделей, бронетехники, портретные галереи, красочные диорамы и богатая библиотека.

Павловск Фото: АНО "ЦПП ВО"

9 Прогуляться по скверам и улицам в поисках муралов и заглянуть на фестиваль искусств

Продолжая тему культурного отдыха – не забудьте заглянуть в воронежский музей имени И. Н. Крамского. Он был создан в 1933 году как музей изобразительных искусств на основе объединения художественных коллекций бывшего Губернского музея и Музея древностей и изящных искусств ВГУ. В настоящее время музейный фонд насчитывает свыше 22 тысяч единиц хранения по разделам древнеегипетского и античного искусств, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.

На протяжении 19 века «Воронежский дворец» неоднократно ремонтировался, однако основной облик здания оставался без изменений. Сохраняя старые ценности, музей ведет научно-исследовательскую, культурно-просветительскую, собирательскую деятельность, произведениями из своего собрания участвует в выставках крупнейших музеев страны.

26 августа здесь пройдет целый фестиваль искусства под открытым небом «Крам-Фест». Гостей ждут музыка, мастер-классы, перформанс, лекции, ярмарка воронежских мастеров и художников и даже специально созданный воображаемый музей. И, конечно, самое главное — особая атмосфера музейного праздника.

Фото: Воронежский областной художественный музей им.И.Н.Крамского

10 Получить золотистый загар

Что в Воронеже есть своё море – это мы уже выяснили. Так что и за красивым ровным загаром дело не постоит! Правда, не обязательно «тюленить» прямо на набережных города – для этого в Воронеже и недалеко за его пределами есть пляжи и бассейны. Посоветуем лишь некоторые из них:

Комплекс «Негород» – это новый бассейн, который появился в этом году прямо на берегу водохранилища на бульваре Чернавская дамба. Здесь можно как арендовать домик или просто приехать, чтобы искупаться в бассейне и позагорать.

– это новый бассейн, который появился в этом году прямо на берегу водохранилища на бульваре Чернавская дамба. Здесь можно как арендовать домик или просто приехать, чтобы искупаться в бассейне и позагорать. Загородный комплекс «Ферма» тоже может похвастаться уютным открытым бассейном (а ещё десятками коз, невероятно вкусным рестораном, русской баней и много чем ещё).

Бассейн в уже упомянутом нами ресторане «1586»: купание с видом на панораму города, что может быть лучше?

Парк «Белый колодец» (15 км от Воронежа) – здесь тоже можно искупаться. Белый колодец – это отработанный и заброшенный карьер по добыче белой глины. Но сейчас заросшую территорию с озерами, обрамленными величавыми меловыми скалами, превратили в зеленый парк с глемпингом, ранчо с альпаками и двумя пляжами.

Фото: Видовой ресторан 1586

Как добраться? От Москвы: На машине: Автомобилем по трассе М4 – 516 км

На поезде: двухэтажный экспресс отправляется два раза в день. Время в пути – 6 часов.

На автобусе: отправление каждый час. Время в пути – 7 часов.

Где остановиться? В Воронеже туристов ждут более 100 отелей разного уровня и звездности – это только в городе. За пределами Воронежа – более 200 загородных баз отдыха, комплексов и отелей в области. Чем еще заняться в Воронеже и области? Ищите подсказки, интересные места и идеи для путешествия на Официальном туристском портале отдела развития туризма Воронежской области – visitvrn.ru