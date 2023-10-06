Где в Санкт-Петербурге сделать атмосферные фотографии

Архитектурные доминанты, живописные интерьеры, стоп-кадры известных фильмов, атмосферные общественные пространства — перед вами топ-10 мест в Санкт-Петербурге, которые точно останутся в воспоминаниях о путешествии в гостеприимный город.

1 Дом Зингера

Одно из самых узнаваемых зданий в Петербурге, визитная карточка Невского проспекта и место притяжения книголюбов. Дом Зингера выделяется своей архитектурой, в особенности крышей: башню со стеклянным куполом сразу узнаёшь на фотографиях и открытках.

Отсюда не открывается панорама всего города, но именно с этого ракурса можно в полной мере оценить красоту одного из символов города: огромные окна уютного кафе выходят на Казанский собор — архитектурное творение Андрея Воронихина в стиле русского классицизма. А ещё здесь чувствуется дыхание Северной столицы: слышны звуки машин и разговоры людей на Невском проспекте.

Купол Зингера Фото: Татьяна Кормашова / фотохостинг rtraveler.ru

2 Академия Штиглица

За эффектными фото можно смело отправляться в Музей прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица в историческом центре Санкт-Петербурга. В 32 залах, каждый из которых оформлен в своём стиле (русском, итальянском, английском и других), выставлены уникальные и необычные экспонаты родом из XIX века. Расписные потолки, причудливые орнаменты, арочный интерьер превратят ваши снимки в кадры будто из разных стран. Золото, цветы, перья, абстрактные и геометрические узоры — всё это создаёт отличный фон для фотографий.

Ещё одно впечатляющее место в академии — двухэтажный центральный выставочный зал со стеклянным куполом, который напоминает двор итальянского палаццо эпохи Возрождения.

Академия Штиглица Фото: Андрей Белимов-Гущин / фотохостинг rtraveler.ru

3 Новая Голландия

Новая Голландия — это рукотворный остров в Адмиралтейском районе города. Один из главных местных символов — арка, возведённая французским архитектором Жан-Батистом Валлен-Деламотом. Красивые кадры получатся и на фоне круглого краснокирпичного здания бывшей военной тюрьмы, которое в народе именовали «Бутылка». Оно будет удачно выглядеть при съёмке и снаружи, и со стороны внутреннего двора. Загляните и в само здание: в длинном коридоре Бутылки при удачном ракурсе и освещении можно создать иллюзию катакомб, не спускаясь под землю.

В общем, Новая Голландия — отличный вариант для любой фотосессии: Бутылка станет интересным фоном для снимка компании друзей, на семейную фотосессию отправляйтесь к детской площадке «Фрегат», а для влюблённых идеально подойдёт Садовая аллея.

Новая Голландия Фото: Станислав Забурдаев / фотохостинг rtraveler.ru

4 Смотровая площадка Исаакиевского собора

С колоннады Исаакиевского собора открывается великолепный вид на Неву, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Спас на Крови, Смольный и Казанский соборы, дом Зингера, здание городской думы и другие знаковые достопримечательности города.

Бывалые фотографы дают совет: не прогадайте с погодой. Для съёмок с высоты лучше выбирать сгущающиеся сумерки и рассветный или закатный мягкий свет, поскольку в безоблачный солнечный день снимок легко «пересветить» — синее небо будет ярче, чем все остальные объекты в кадре, и перетянет на себя внимание.

Александр Чехонин / фотохостинг rtraveler.ru

5 Севкабель Порт

До недавних пор Севкабель Порт был заводской территорией, а сегодня это одно из самых модных культурных мест в городе. Отсюда открываются роскошные виды на Финский залив и мост через Петровский фарватер.

Сделайте кадры на набережной и на Морской площади: здесь стоит памятник «Тесла» — генератор постоянного тока, полвека работавший в высоковольтной лаборатории завода «Севкабель», — который выглядит довольно футуристично. Идеальным фоном для романтичной или дружеской фотографии станет стена с говорящей надписью «С правильным человеком рядом начинаешь любить себя сильнее».

Самые красивые кадры здесь получатся в свете вечерних огней. Используйте комбинацию из нескольких источников света — небо в сумерках, уличные фонари и гирлянды, точечная подсветка зданий и сияющие разными цветами оконные проёмы — всё это может сделать снимок ещё эффектнее.

Севкабель Фото: ?

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6 Витебский вокзал

Витебский вокзал в Петербурге — старейший в стране, конечная станция первой русской железной дороги. В 1837 году именно отсюда в Царское Село отправился первый в истории России поезд. Кажется, что интерьер этого места сохранился с императорских времён, что придаёт сделанным здесь фотографиям особый шарм.

Самые фотогеничные места: просторный вестибюль с парадной лестницей, галерея второго этажа и перроны. Эти декорации отлично подходят для того, чтобы создать целую фотоисторию — об ожидании и долгожданной встрече или, наоборот, о прощании с лёгким флёром грусти. Прибывающий на вокзал ретро-поезд тоже может стать фоном для снимков в духе старых романтичных фильмов или стимпанка.

Большой плюс Витебского вокзала — наличие крыши, а значит фотографировать тут можно без оглядки на погоду.

Витебский вокзал Фото: Даша / фотохостинг rtraveler.ru

7 Кронштадт, «Остров фортов»

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это уже реализованная часть глобального проекта по превращению города в крупнейший в мире остров-музей, посвящённый военно-морскому флоту. Качели с панорамой Финского залива, прогулочные дорожки с видом на форты и маяки, зелёные лужайки. Выбрать фотогеничное место здесь не составит труда.

Идея для фото: расположитесь на качелях лицом к Финскому заливу и снимайте со спины: так в кадре будете и вы, и качели, и живописный фон.

Хорошие снимки получатся также и в «инопланетных» беседках, разбросанных по парку и похожих на носы перевёрнутых рыбацких лодок.

Остров Фортов Фото: Панорамные качели в «Острове фортов»

8 Локации из фильма «Брат»

Культовая драма Алексея Балабанова стала манифестом целого поколения. Отправляйтесь по следам главного героя, Данилы Багрова. В фильме можно заметить Медного всадника, Зимнюю канавку возле Эрмитажа, архитектуру Миллионной улицы, набережную канала Грибоедова, Исаакиевский и Казанский соборы.

В «Брате» действие разворачивается в криминальном и сером Санкт-Петербурге девяностых: прогуляйтесь и сравните, как он изменился с тех пор. И заодно попытайтесь повторить кадры из фильма: это придаст уже знакомым видам необычный оттенок. Особенно удачными получатся фото, если подобрать одежду в стиле той, что носил главный герой.

Кадр из фильма «Брат»

9 Локации из фильма «Питер FM»

Если настроения на косплей Данилы Багрова нет, можете почувствовать себя героями романтического кино и вспомнить трогательную картину «Питер FM», в которой персонажи гуляют по Петербургу, но никак не могут встретиться.

В фильме город не просто декорация, а полноценный персонаж. Мы попадаем на перекрёсток Пять углов, прогуливаемся вдоль канала Грибоедова и по Каменноостровскому проспекту, задерживаемся на Египетском мосту через Фонтанку... Для лучшего погружения посмотрите «Питер FM» перед поездкой — тогда получится воссоздать настроение влюблённости на своих фотографиях.

Кадр из фильма «Питер FM»

10 Локации из фильма «Лето»

«Лето» – фильм о рок-музыкантах в Ленинграде 1981 года. Отличное кино для меломанов, любителей андеграунда и тех, кто хочет погрузиться во времена, когда Виктор Цой и основатель группы «Зоопарк» Майк Науменко только начинали творческий путь. Герои гуляют по Финскому заливу, живут в типичной ленинградской коммуналке. Одно из знаковых мест фильма — двор на Боровой улице, где больше десяти лет жил Майк Науменко. А на Рубинштейна на днях открыли мемориальную доску в память о легендарном Ленинградском рок-клубе, так что мимо тоже пройти не получится.

Кадры из фильма «Лето» будут отличным мудбордом для петербургской слегка философской съёмки, которая визуально воплотит музыку тех времён и зарядит беспечным задором молодости. Чтобы ещё больше приблизиться к оригиналу, снимайте улицы на чёрно-белую плёнку.

Кадр из фильма «Лето»