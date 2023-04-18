Только мы с конём: 12 мест для конного туризма в России

Форматов конного отдыха в России немало – от неспешных прогулок верхом и коуч-сессий до экстремальных походов к горным вершинам.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Антистресс

«Караван»

д. Инино, Калужская область

Центр конного отдыха расположен совсем недалеко от Москвы, но ощущение русской глубинки не покидает здесь ни на минуту. Есть все атрибуты пасторальной деревенской картинки: небольшая конюшня, птичий двор с гусями и утками, жаркая баня, уютные деревянные домики для ночлега и даже крошечная сыроварня по соседству.

Гостей катают на лошадях и проводят им уроки верховой езды. Летом список развлечений пополняется сплавом по реке Наре и велопрогулками.

El Corazon

г. Боровск, Калужская область

«Через общение с лошадью можно научиться лучше понимать других и себя», – считает руководитель Российской ассоциации тренингов и терапии с лошадьми, клинический психолог и пионер ипповенции в России Ольга Платонова. На своём ранчо El Corazon она содержит лошадей андалузской породы.

Несмотря на спортивное прошлое, сейчас владелица ранчо относится к лошадям только как к полноправным соучастникам психоэмоционального восстановления и личностного роста человека, друзьям и помощникам.

Гости приезжают на ретриты, тимбилдинги, квесты, коуч-сессии-, сеансы психо- и арт-терапии или просто на выходные. Ограничений по возрасту нет: к племенному жеребцу Дюку, большому и статному коню, допускают даже малышей. Для ночлега есть гостевой дом, а обеды и ужины по запросу готовит деревенская бабушка.

На ранчо El Corazon в Калужской области занимаются штучным разведением лошадей породы пура раса эспаньола.

В походных условиях

«Верхом по Осетии»

с. Даргавс, Республика Северная Осетия – Алания

Высокогорное село Даргавс знаменито своим средневековым некрополем с необычными каменными усыпальницами, построенными у подножия гор во время чумы. Но в шаговой доступности от этого памятника, на высоте 1500 метров, расположена и новая конюшня клуба «Верхом по Осетии».

Строптивый кавказский характер лошади показывают только тогда, когда это нужно: с новичками они гуляют тихим шагом по Даргавскому и Кармадонскому ущельям, а вот с опытными всадниками уже мчатся галопом к хрустальным Мидаграбинским водопадам. Конные прогулки в клубе «Верхом по Осетии» легко совместить с полётами на параплане – парадром Даргавс находится всего в пяти километрах от конюшни, рядом с древней Дзивгисской крепостью.

«Маяк Алтая»

с. Элекмонар, Республика Алтай

Высокогорный Алтай – одно из лучших мест в России для -оттачивания навыков верховой езды в диких условиях, причём конные походы устраивают здесь круглый год. Лошади поднимают всадников к чистейшим Каракольским и Сурдинским озёрам, бурлящим водопадам и рекам, уверенно идут по самым узким ущельям и урочищам, лёгким аллюром пробегают над облаками по скалистым хребтам.

Опытные наездники наблюдают поистине рериховские пейзажи с обрывов Северо-Чуйского хребта (тур «Шавлинские озёра – на пути в Шамбалу»), а любители экстрима пробираются через крутые перевалы к высшей точке Алтайского хребта (тур «К Белухе потаённой тропой»). Для многодневных путешествий палатки и тёплые спальники можно взять в аренду.

«Конный двор в Пржевальском»

пгт Пржевальское, Смоленская область

Этот уютный клуб-отель с атмосферой загородного дома – лучший вариант размещения в посёлке Пржевальском, который считается «воротами» национального парка «Смоленское Поозерье».

Здесь сопровождают на конюшню и к вольеру, где живут лошади Пржевальского, учат верховой езде детей и взрослых (самых маленьких катают на пони), помогают с организацией пеших экскурсий по «Смоленскому Поозерью» и сами устраивают конные туры по его просторам – обычно на пару часов, но по предварительной договорённости и при должном уровне вашей подготовки берутся и за многодневные вылазки.

Одним днём

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«Задор»

д. Белеутово, Московская область

Даже опытные путешественники удивляются красоте подмосковных маршрутов этого небольшого частного конного клуба в 12 км от МКАД. Самые эффектные – к Домодедовскому известняковому карьеру и озеру Песчаное, где летом всадникам предлагают искупаться вместе с лошадью. Если в седле вы держитесь уверенно и ищете острых впечатлений, можно пройти галопом высокие песчаные горки и резкие повороты на кроссовой трассе для питбайков.

«Аванпост»

г. Можайск, Московская область

Древний Можайск в верховьях Москвы-реки когда-то был центром одноимённого княжества со своим белокаменным кремлём – сегодня массивные ворота крепости ведут в ажурный Ново-Никольский собор, главную местную достопримечательность. Всего десять минут на автомобиле от собора – и вы на стилизованном ковбойском ранчо с экопарком, где в естественной среде живут олени и маралы (вход в него возможен только при записи на конные прогулки).

В конюшне «Аванпоста» содержат полсотни лошадей разных и порой редких мастей (чубарые, соловые, чалые и другие). Кони спокойные, с ними справляются даже новички, при этом владельцы не допускают на территорию детей до 16 лет.

Люди оседлали лошадей уже 5000 лет назад читать

Большой спорт

Maxima Stables

д. Горки Сухаревские, Московская область

Конноспортивный клуб европейского уровня, где есть всё для спорта: конюшни и левады, манежи всех видов, олимпийское поле, арена для соревнований с трибунами, круглосуточная ветеринарная клиника.

Многие профессионалы отправляют сюда личных лошадей на постой, а любители записываются к местным тренерам на первые занятия по верховой езде и конкуру. Добираться до клуба удобно и на общественном транспорте – на Савёловском вокзале садитесь в электричку до станции Катуар, а затем прогуляйтесь четверть часа пешком.

«Отрада»

пос. Отрадное, Московская область

Кроме профессиональных тренировок по выездке и конкуру в конноспортивном клубе «Отрада», одном из лучших в Москве, гостей катают в экипаже и выводят на конную прогулку по лесу. Спорт при желании можно вписать в сценарий уик-энда за городом: клуб входит в одноимённый загородный комплекс с мини-отелем, ресторанами, баней и парком диких животных, а летом здесь открывается сезон рыбалки и барбекю на Маральих озерах.

Все – на завод

На лучшие конные заводы России стоит заглянуть ради экскурсий – чтобы узнать больше о благородных породах, прокатиться на чистокровных скакунах или занять место на трибуне во время соревнований.

Хреновский конный завод

с. Слобода, Воронежская область

Старейший в России конный завод был основан в 1776 году графом Алексеем Орловым-Чесменским, братом фаворита Екатерины II. Именно здесь были выведены знаменитые орловские рысаки, а также русская верховая – первая спортивная порода в стране. Сегодня на Хреновский конный завод приезжают и как в музей – посмотреть на исторические конюшни и предметы старинной амуниции, а также полюбоваться потомками самых первых орловских рысаков.

«Георгенбург»

г. Черняховск, Калининградская область

На конном заводе «Георгенбург», недалеко от границы с Литвой, можно познакомиться с лошадьми ганноверской, голштинской и тракененской пород: для этого есть конноспортивная секция, а также экскурсии и катание верхом. Подопечные завода живут в России и переезжают к новым хозяевам в Австрию, Германию, Польшу и другие страны Европы.

Кировский конный завод

п. Вороново, Ростовская область

Кировский конный завод расположен посреди донских степей. В советское время здесь был форпост разведения лошадей для военных целей, но со временем завод вырос в мощное современное агрохозяйство: в конюшнях содержат лошадей тракененской и будённовской пород для спорта, в молочном комплексе живут коровы, а на бескрайней пашне выращивают пшеницу, кукурузу и нут.

Татьяна Паласова