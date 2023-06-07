15 отелей России, где нужно побывать хотя бы раз

В последние пять лет на рынке внутреннего туризма случился настоящий бум. Он познакомил нас с новой эпохой гостеприимства, которое можно встретить не только в сегменте тяжелого люкса, но и в бюджетных хостелах и капсульных отелях. Знакомимся с самыми интересными отелями России.

Отели России способны поразить гостей своим интерьерами, гастрономией и сервисом. В отдельное направление постепенно выходит оздоровление, преображая санатории и распространяя свое влияние даже на самые маленькие объекты, непременным атрибутом которых стало спа.



Чем именно удивляют туристов в отелях — давайте разбираться на примерах. В первую очередь, это дизайн и национальный колорит в оформлении, во вторую — набирающий обороты гастрономический акцент, который появляется не только у мастодонтов и «националов», но даже в деловых сетевых отелях, ранее работавших в формате Bed & Breakfast.



Гостиницы, с которыми мы сегодня познакомимся, были представлены в ежегодной Всероссийской гостиничной премии Russian Hospitality Awards — это ее участники, победители и финалисты.

Этнокомплекс «Бобровая долина», Ижевск

Лучший этно-отель (победитель) по версии Russian Hospitality Awards 2022

Этно-курорт «Бобровая долина» в центре города – хранитель многовековой удмуртской традиции, в котором вам расскажут историю в предметах быта и предложат стать частью национальной культуры.

В небольшом отеле, сформированном деревянными домиками в национальном стиле, всего 14 номеров. Четыре из них повествуют о малоизвестных фактах из жизни ярчайших людей, уроженцев и гостей городов Удмуртии с середины XIX до начала XX, а остальные десять поразят своей самобытностью и интересной подборкой предметов старины.

Там же вас ждут единственный ресторан национальной кухни в Удмуртской Республике с эко-продуктами локального производства, «Суоми парк» (финно-угорского квартал) и гастрономические этно-вечера.

Altay Village Teletskoe, Телецкое озеро

Лучший эко-отель (победитель) по версии Russian Hospitality Awards 2019

Отель расположен в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера, в сотнях километров от мегаполисов и промышленности.



Тут вас поселят в одно- и двухэтажные шале в стиле рустик из массива кедра в окружении гор и заповедной тайги. После – экскурсии на катере по горным рекам, прогулки на вертолете к самым непроходимым местам, пантовые ванны и баня на воде.

В меню ресторана блюда из дичи, свежепойманной рыбы, местных грибов и овощей. Для ценителей – хвост бобра, карпаччо из косули или язык дикого марала.

Тем, кто хочет уединиться, предложат индивидуальное обслуживание в личном глэмпинге, рассчитанном на четыре человека и расположенном в непроходимой местности. Добраться можно только на вертолете, предоставляемом отелем.

Парк-отель «Дача Винтера», Сортавала

Лучший загородный отель (победитель) по версии Russian Hospitality Awards 2022

Расположенный рядом с горным парком «Рускеала», водопадом Белые мосты и Валаамом отель стал главной точкой притяжения в Северном Приладожье Карелии. В начале ХХ века тут была построена дача для выдающегося хирурга Густава Винтера. Сегодня она работает как музей.

Встретит вас хозяйка местности, северный олень Даша. Важенка приветливо предложит погладить себя по носу и покормить. После чего вас будет ждать живописный маршрут в открытом веревочном парке в лесу между сосен.

В меню ресторана: сугудай из ладожской рыбы, пряная свёкла с муссом из маринованной ряпушки, пулоты из фазана и блины, чиненные сердцем косули. Рекомендуем заранее поинтересоваться датами проведения «Диких ужинов», во время которых команда из шести шеф-поваров лучших ресторанов региона знакомит участников с северными вкусами.

А вечером – баня на подушке, после которой можно вдоволь попрыгать в озеро.

Дизайн-отель «СтандАрт», Москва

Лучший свадебный отель (победитель) по версии Russian Hospitality Awards 2022

Космический отель всего в 10 минутах от Кремля и воплощение нового формата luxury, который отличает выверенная до мелочей ретро-футуристическая концепция, соединяющая в себе мотивы советского конструктивизма и технологический прогресс того времени.

Бесконечные коридоры, подсветки в номерах и так называемая капсула сна, напоминающая просторный космический корабль в номерах категории Deluxe – все это в историческом и деловом центре столицы.

В России известен как первый участник от страны в международном сообществе Design Hotels, объединяющим более 300 авторских отелей мира. В отеле вас встретит фигура космонавта, а на обед вас проводят на второй этаж гостиницы в ресторан «Yura».

Парк-отель PORTO MARE, Алушта

Лучший pet friendly отель 2022 (победитель), Лучший семейный отель 2021 (победитель) по версии Russian Hospitality Awards

Отель, в котором вам предложат торт для питомца в честь его дня рождения, а ваши дети сами смогут посещать отдельную специальную линию на «шведском столе». Перечень услуг впечатляет. Пожалуй, это единственный отель, в который не надо тащить с собой контейнер с детскими аксессуарами и дополнительную няню. Тут есть все (и даже немного больше). Уже на входе вас встретят детские коляски.

Гостям с домашними любимцами предложат размещение в отдельном корпусе, недалеко от которого они смогут порезвиться в специальном бассейне. А если вы привыкли к совместным посиделкам, то для вас устроят совместный банкет-чай в бисквитном баре.

Kol Gali Resort & Spa, Болгар

Лучший SMART-отель (победитель) по версии Russian Hospitality Awards 2021

Тадж-Махал, расположенный на живописном берегу Волги рядом с городом Болгар, объектом национального наследия Татарстана. На территории отеля, которая занимает 25 Га, расположились искусственное озеро, пляж и открытый панорамный бассейн. Внешний вид и все пространства отеля поражают масштабом и роскошью.

Отдельно стоит упомянуть спа-комплекс в три этажа, хаммам в котором воссоздан по проекту Исторической Белой палаты ХIV века Болгарского историко-археологического комплекса. Вас удивят каменной жадеитовой травяной баней с созвездиями на потолке и шатровой баней с залповой подачей пара.

В ресторане – блюда «халяль» и завтраки из ста позиций. На «полном пансионе», который вы сможете заказать дополнительно, есть блюда татарской кухни, начиная с завтраков.

Номера оборудованы системами «Умный дом», Wi-Fi замками, интерактивным телевидением. Также доступно мобильное приложение со всей информацией о комплексе и городе Болгар, а также возможностью сделать заказ.

Корпоративный центр Сбербанка, Красная Поляна

Лучший MICE-отель 2022 (финалист), Лучший luxury отель 2021 (финалист), Лучший свадебный отель 2021 (финалист) - Russian Hospitality Awards

Находится в горнолыжном курорте на высоте 980 метров над уровнем моря. Статный отельный комплекс с изысканным интерьером в белоснежных тонах с роскошными номерами. Место, где можно насладиться прогулками под «близким» звездным небом и подышать горным воздухом.

Отель расположен в зоне национального сочинского заповедника, в 200 метрах от горнолыжного подъемника «Карусель-2». Тут можно не только покататься на лыжах, но и поиграть в зимний гольф, так как в гостинице есть свой клуб, в котором также имеется большая бильярдная зона.

Летом гостей ждет веревочный парк на высоте 1460 метров с различными по сложности маршрутами и обзорными платформами на высоте от 5 до 15 метров. Или Горки Байк Парк – идеальное место для любителей горного велосипеда. У отеля даже есть свой собственный пляж на Черном море в Имеретинской низменности.

Загородный клуб БОР812, Ленинградская область

Участник Russian Hospitality Awards

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Баня-отель в получасе езды от Санкт-Петербурга. Это банный комплекс, гостиница и ресторан русской кухни, окруженные хвойным лесом. Каждая из саун имеет свой характер, но все они топятся на настоящих дровах и оборудованы бассейнами. Одна из бань выполнена в виде огромной деревянной бочки с многоярусным размещением внутри и видовой террасой на крыше. Работают профессиональные парильщики, есть большой выбор процедур.

В деревянных домиках вблизи Финского залива расположились 22 номера в стиле северного модерна, оформленные с использованием натуральных материалов.

В ресторане – блюда русской кухни и большая винная карта. Рассмотреть ее ассортимент можно в специальной комнате за стеклянной перегородкой.

Бутик-отель «Дача. Рахманинов», Ялта

Лучший дизайн-отель (финалист) - Russian Hospitality Awards 2020

Расположен в историческом здании в сердце Мисхорского парка, созданного по образу итальянских парков XVIII века, в окружении реликтовых деревьев и субтропической зелени. Именно в Мисхоре Рахманинов начал создавать свои великие произведения и дал свой последний концерт в России. Отель создан для уединения, творчества и раскрытия внутреннего гения. В каждой детали – ощущение величайшего наследия и утонченная атмосфера XIX столетия.

В ресторане в интерьере сталинского ампира и европейского модернизма подают традиционный русский борщ с бычьими хвостами, томленого в печи козленка на ароматных травах, вареники с печеным картофелем и сморчками, которые с безупречным изяществом сопровождаются эксклюзивным крымским трюфелем.

Санаторий «Плаза», Кисловодск

Открытие года (победитель) - Russian Hospitality Awards 2022

Уникальный объект с точки зрения медицины, прошедший полную реновацию в 2022 году, и ознаменовавший новую эпоху оздоровления в нашей стране. Санаторий работает в концепции Medical Spa и специализируется на заболеваниях сердца, сосудов, суставов и позвоночника. Есть программа для детей от 4 лет, центр Аюрведы и центр эстетической медицины.

Питание в санатории организовано в двух ресторанах, а также может быть доставлено в номер. Блюда представлены национальной кухней 14 стран мира и меняются ежедневно. Есть «шведский стол» и 5 видов диет. В фитобаре – зона с кислородными коктейлями и питание по программам «Детокс» и «Аюрведа».

Основой лечения являются природные ресурсы (уникальный климат, лечебные грязи, минеральные воды) и передовое медицинское оборудование.

Точка на карте. Приозерск

Лучший отель 3 звезды (финалист) - Russian Hospitality Awards 2021 и 2022

Дизайн-отель на живописном мысе Маячный – идеальная стартовая точка в путешествии по Северному Приладожью. Максимум взаимодействия с природой, минимум влияния на нее — идея, положенная в основу проекта. В каждом номере с панорамными номерами, в которые заглядывают сосны, есть свой индивидуальный вход.

Винная гостиная на берегу Ладоги, в которой есть все для изысканного ритуала дегустации, идеально подойдет для поклонников энотуризма и любителей неординарного отдыха. Глубины погружению добавит коллекция книг о вине и панорамные окна впечатляющего «треугольного» здания, расположенного на песчаном пляже самого большого озера Европы. В программе – VR-прогулки по винодельням и мастер-классы.

Рядом: крепость Корела, острова Валаам, Коневец, ладожские шхеры.

В меню: сморреброды с балтийской сельдью, котлеты из фазана с мочёной брусникой и пюре, рыбные ладожские пельмени с еловым маслом, карельская уха со сливками.

Загородный комплекс «FISHDORF», Калининградская область

Участник Russian Hospitality Awards

Комплекс, в котором собраны всевозможные летние развлечения. Расположен на берегу реки Матросовка, в полутора километрах от Куршского залива.

Огромное количество развлечений для детей и взрослых: аквапарк, бассейн под открытым небом, баня на дровах, СПА-комплекс, бильярд, караоке, беседки с мангалами, рыбалка на закрытых озерах, спортивные площадки, огромная станция проката, от самокатов до байдарок и сапбордов. Зимой работает каток.

Самые маленькие гости смогут покормить рыб в озере, покататься на электромобиле и полюбоваться кроликами, которые здесь занимают целый остров.

Отель Vostok, Тюмень

Лучший отель 3 звезды 2022 (финалист) - Russian Hospitality Awards 2022

Отель-музей – визитная карточка города Тюмень. Некоторые этажи в отеле выполнены в своей особой манере и посвящены определенным темам, таким как тюменский спорт, личности, прославившие регион, и уклад жизни города. В номерах вас ждет увлекательное повествование о профессиях, которых уже не найти в современных классификаторах, или о жизни известных людей. Такое «воспитание историей» усиливает дух патриотизма.

Рекомендуем не лениться перепаковывать чемодан и пожить в нескольких номерах. Домой вы вернетесь с новыми знаниями и впечатлениями. Расценивайте отель не только как место для ночевки, но и как интересный музей с максимальным погружением.

Капсульный отель Q-block, Москва

Лучший хостел (финалист) - Russian Hospitality Awards 2022

Достаточно новое, но уже заявившее о себе явление в гостиничной жизни. Отель расположен в историческом месте Москвы. Главная его особенность – сочетание приятной дружественной атмосферы хостела с отельным сервисом и консьержем.

Меню отеля разработано шеф-поваром, работающим в известном люксовом московском пятизвездочном отеле.

Размещение в одноместных и двухместных просторных капсулах из натуральных материалов, оснащенных комодами для багажа с контейнерами для обуви, откидными столиками, индивидуальными системами вентиляции, светильниками и розетками. Доступ в капсулы и в комод – по индивидуальным кодам. Санузлы в каждом номере. Есть семейные двухуровневые номера с ванными комнатами.

Парк-отель Бурдугуз, Байкал

Участник Russian Hospitality Awards

Расположен на берегу живописного залива реки Ангара в 39 км от столицы Приангарья, города Иркутска, и всего в 26 км от жемчужины Сибири, озера Байкал. Полчаса пути по Байкальскому тракту, и вы в заповедном уголке сибирской природы.

Парк-отель славится своим банным клубом с уличными купелями, комнатами отдыха и террасами с видом на вековые сибирские леса. Доступны более 30 различных процедур. В отделке используется корабельная сосна с севера Иркутской области, натуральный камень и элементы ручной ковки. Есть эксклюзивное меню из 12 сортов чая с необычными сибирскими чайными сетами из меда, варенья из сосновых шишек и ягод брусники.

В ресторане – европейская и русская кухня из местных байкальских продуктов и панорамные окна с видом на сосновый лес и берег реки Ангара.

На территории парка-отеля располагаются уютные беседки и гриль-домики вместимостью до 100 человек. Из активностей: катание на квадроциклах и снегоходах, игры с мячом и веревочный парк. Там же можно найти туры по знаменитым местам Байкала: поселку Листвянка, Малому морю, острову Ольхон, Тальцы, Тункинской долине.

Все эти отели в разные годы были участниками (а кто-то – и победителями) знаменитой ежегодной Всероссийской гостиничной премии Russian Hospitality Awards, которая уже десять лет собирает уникальную коллекцию объектов размещения нашей Родины. Премия славится своим независимым судейством, объективностью, тайными гостями и конкурсом, который проходит на протяжении пяти месяцев и аудируется компанией ДРТ (бывший Deloitte).

1 августа на сайте Премии стартует заявочная кампания 2023 года. Участие для отелей абсолютно бесплатное на всех этапах. Посмотреть все объекты можно на сайте в разделе «Отели».

Russian Hospitality Awards