23 января в Дарвиновском музее пройдет показ документального фильма о Кавказском заповеднике

Фильм «Кавказский заповедник. Век первый», снятый к столетнему юбилею ООПТ, покажут в кинозале Дарвиновского музея 23 января в 18:00.

12 мая 1924 года был основан Кавказский заповедник. В прошлом году ему исполнилось сто лет. Фильм «Кавказский заповедник. Век первый», созданный к юбилею заповедника, приглашает зрителей в захватывающее путешествие. Это путешествие не только в пространстве – по заповедной территории, где редко ступает нога человека, но и во времени – по страницам столетней истории.

Создатели фильма, посвященного основателю и первому директору Кавказского заповедника Христофору Шапошникову (1872-1938), уделяют много внимания людям заповедника, их самоотверженному труду и преданности своему делу. Это уникальная возможность познакомиться с вековой историей этого места и увидеть его первозданную красоту на большом экране.

В фильме запечатлены кордон Умпырь, хребет Ахцархва, плато Лаго-Наки, озеро Кардывач, Бзерпинский карниз и многие другие живописные локации Кавказского заповедника. Зрители увидят работу энтомолога в Тисо-Самшитовой роще, услышат рассказы директора заповедника Сергея Шевелева, старших научных сотрудников и инспекторов. А также узнают, как здесь восстановили популяцию кавказского зубра, как завезенная из Италии самшитовая огнёвка уничтожила самшитовые леса на Кавказе, как работают инспекторы на удаленных кордонах заповедника и не только.

Реклама

Показ фильма пройдет в Дарвиновском музее 23 января в 18:00. Вход – по стандартному билету в музей.

Съемки фильма проходили в три этапа, длительностью от 4 до 10 дней. Съемочная группа побывала в знаковых локациях заповедника, однажды присоединилась к учету медведей, в другой раз – застала рев оленей. Создатели фильма жили в домиках-балаганах и на кордонах, а операторы ночевали в палатках на локациях, всегда под бдительным присмотром сотрудников охраны.

Вот несколько кадров из фильма и со съёмок:

Премьера фильма состоялась во время празднования юбилея 11 мая 2024 года в Красной Поляне. Второй раз фильм был показан на фестивале «Золотая черепаха», но в настоящем кинозале москвичи смогут увидеть его впервые именно в Дарвиновском музее. После показа состоится Q&A с командой фильма.

Автором фильма выступил Андрей Паламарчук (в прошлом главный редактор «National Geographic Россия»), режиссером – Татьяна Малахова, продюсером — Алексей Беляков.