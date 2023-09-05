В практическую плоскость: 3 плато, достойных посещения

О многодневном походе по захватывающему плато Путорана мы рассказывали в прошлом материале этого выпуска. Заодно решили вспомнить и другие российские плато, на которые стоит обратить внимание заядлым путешественникам.

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

1 Плато Маньпупунёр, Коми

Столбы выветривания на территории Печоро-Илычского заповедника – одно из Семи чудес России. Подобраться к образованным эрозией останцам, которые манси считали окаменевшими великанами, не так-то просто – либо на вертолёте, либо на «своих двоих», но такой поход из Ивдельского района Свердловской области займёт много дней. Зато можно расширить его треком по Уральским горам, границе Европы и Азии, и посещением печально известного перевала Дятлова.

2 Плато Анабар, Красноярский край и Якутия

Фото: Андрей Каменев

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Мало кто слышал про Анабарское плато, ещё меньше людей видели его своими глазами. Территорию этого древнего геологического памятника с плоскими вершинами и извивающимися реками, за миллионы лет пробившими сотни каньонов, делят между собой Красноярский край и Якутия.

На Анабар устраивают туры из Хатанги – со сплавом на рафтах, рыбалкой на реке Котуйкан и наблюдением за миграцией северных оленей.

3 Плато Бермамыт, Карачаево-Черкесия

Фото: Андрей Каменев

На живописное плато Бермамыт легко попасть, отдыхая на курортах Приэльбрусья и Кавказских Минеральных Вод, – многие турфирмы организуют сюда джип-туры (дорога к плато неважная, так что требуется внедорожник).

Виды на заснеженные вершины Эльбруса, каменные столбы-«пальцы» и застывшее, уходящее до горизонта море холмов особенно хороши на рассвете или закате. Тут вполне можно остаться на ночь в домике-вагончике, перекусить хычином и с утра пораньше совершить прогулку по альпийским лугам.