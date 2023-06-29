3 подмосковных отеля, куда можно сбежать на выходные

Редакция Russian Traveler выбрала три отличных варианта для того, чтобы отключиться от бесконечного городского шума и поймать волну гармонии.

Лесные бунгало в подмосковном санатории «Буран»

На территории санатория «Буран» (Сергиев Посад), входящего в крупнейшую российскую гостиничную сеть AZIMUT Hotels, появился новый вариант размещения – комфортабельные бунгало в лесном массиве. Это уникальная возможность совместить оздоровительный туризм с отдыхом на природе всего в 80 км от столицы. Гостям доступны бунгало в категориях «Стандарт», «Комфорт» и «Семейный» (до 4-х человек), проживая в которых они имеют возможность воспользоваться инфраструктурой всего санатория.

«Теперь, остановившись в уютном бунгало в сосновом лесу, можно сходить в бассейн, сыграть в большой теннис, посетить массаж и другие медицинские процедуры. Уверены, что бунгало будут пользоваться большим спросом у москвичей и гостей региона», – отмечает генеральный директор сети Максим Бродовский.

В каждом бунгало есть Wi-Fi, душ и небольшая оборудованная кухня с раковиной, электрокомфоркой и мини-холодильником, а также собственная терраса и прилегающая мангальная зона, а на стойке приема и размещения есть возможность взять в аренду набор для барбекю. Удобный подъезд к бунгало позволяет без проблем добраться до места размещения и припарковать автомобиль.

Санаторий «Буран» расположен в густом смешанном лесу недалеко от православной жемчужины Золотого кольца города Сергиев Посад и Троице-Сергиевой лавры, входящей в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. От Москвы до санатория можно доехать всего за полтора часа.

Релакс в отеле Palmira Garden Hotel & SPA

Среди зелени подмосковного парка на территории исторического усадебного комплекса Тимохово-Салазкино расположился отель Palmira Garden Hotel & SPA.

Загородный отель, в котором сочетается европейский уровень сервиса, современное пространство SPA-центра, гармония природы и душевного тепла. Стильные номера и завораживающие природные пейзажи позволяют полностью погрузиться в атмосферу спокойного, безмятежного загородного отдыха. Терраса отеля – живописная площадка на свежем воздухе, где летом можно позагорать, насладиться освежающими напитками и собраться с друзьями на барбекю.

Концептуальный SPA-центр SPA GARDEN собрал воедино уникальные в своем роде оздоровительные ритуалы и SPA-композиции, направленные на восстановление сил и восполнение ресурсов, детоксикацию и тонизирование, очищение и омоложение организма. В парке расположились гончарная и витражная мастерские, кафе-кондитерская «Библиотека» с авторскими десертами, а также уютный ресторан «Семейные традиции», где можно провести неспешный вечер в компании близких и друзей.

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Французское настроение в M’Istra’L Hotel & SPA

Отель M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище идеален для всех категорий гостей – семей, влюбленных пар, которые мечтают провести здесь свою свадьбу или романтический вечер при свечах, так и для бизнесменов, которым необходимо комфортабельное и прекрасно оснащенное место для проведения различных мероприятий — семинаров, форумов и конференций.

Предоставьте организацию мероприятий и отдыха целому штату высококвалифицированных сотрудников, а сами наслаждайтесь природой. В любую погоду и любое время года M’Istra’L Hotel & SPA – отличный выбор для отдыха вдали от шума мегаполиса и рутинных проблем.



К услугам гостей отеля классические номера с большими панорамными окнами, роскошные комфортабельные апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, прекрасно оборудованный SPA-центр La Source d’Istra с обширным SPA-меню, которое не оставит гостей равнодушными, 25-метровый бассейн под панорамной крышей и многое другое.



Ощущение свободы и легкости, тонкий вкус, стиль, хорошие манеры bon ton — такие ассоциации вызывает у нас Франция, и именно такую атмосферу создают для гостей в M’Istra’L Hotel & SPA.

M’Istra’L Hotel & SPA