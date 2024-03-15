Все на борт: 4 ледокола-музея в России

Исследовать машинное отделение, заглянуть в радиорубку и узнать много интересных историй – рассказываем, в каких городах России можно подняться на борт ледоколов.

Russian Traveler №1(10) 2024 читать этот номер

1 «Ледокольная вахта на Северной Двине», Архангельск

С января по апрель в Архангельске можно не просто побывать с обзорной экскурсией на борту ледокола – и не музея, а действующего судна, – но и отправиться на нём в настоящую ледокольную вахту длительностью один день.

Подобная экскурсия от туркомпании «Помор Тур» подразумевает инструктаж по технике безопасности, посещение палубы, машинного отделения и капитанской рубки, завтрак-обед-ужин в камбузе, показ документалок об Арктике и, главное, проводку кораблей в акватории Архангельского порта по Северной Двине. Программа организована на ледоколах «Капитан Чадаев» или «Капитан Евдокимов».

2 «Красин», Санкт-Петербург

Ошвартованный у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове арктический ледокол «Красин» – легенда российского флота и филиал федерального музея-заповедника «Музей Мирового океана».

Построенное в Великобритании и названное «Святогором» судно входило во флотилию Северного Ледовитого океана и использовалось для проводки кораблей в Архангельск. В 1918 году его затопили в дельте Северной Двины в качестве препятствия на пути английских интервентов. Увы, это не помогло – те сняли ледокол с мели, отбуксировали в Англию и там вновь ввели в эксплуатацию. Лишь в 1922-м он был выкуплен советскими властями и возвращён домой.

Спустя шесть лет переименованный в «Красин» пароход прославился на весь мир после операции по спасению членов экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего крушение в ходе экспедиции на Северный полюс. А во время Великой Отечественной войны он преодолел Тихий и Атлантический океаны, прошёл через Панамский канал и в составе Северного конвоя прибыл на место службы – в Арктику.

Сейчас ледокол-музей открыт для посещения – самостоятельного и группового. Помимо обзорных экскурсий здесь проводятся подробнейшие туры и в машинное отделение – обязательно для всех желающих свести более подробное знакомство с «Красиным».

Кстати, каждый год пароход становится одной из площадок Фестиваля ледоколов, который проходит в акватории Большой Невы в конце апреля – начале мая и знаменует начало летнего туристического сезона в Санкт-Петербурге.

Фото: Ирина Стонт

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3 «Ленин», Мурманск

Знаменитый атомоход «Ленин» – самая посещаемая достопримечательность Мурманска, первый в мире атомный ледокол и объект культурного наследия федерального значения. На борту работает Арктический выставочный центр “Атомный ледокол «Ленин»” – структурное подразделение «Атомфлота». Его специалисты проводят обзорные экскурсии, на которых показывают машинное отделение и медицинский пункт, ходовой мостик и радиорубку, кают-компанию и центральный пункт управления и другие локации.

А ещё рассказывают много интересных историй, ведь за три десятка лет службы верой и правдой «Ленин» провёл во льдах Арктики 3741 транспортное и ледокольное судно, им пройдено 654 400 морских миль (в том числе 563 600 – во льдах), что превышает трёхкратное расстояние от Земли до Луны! Продолжить визит стоит самостоятельным посещением интереснейшей интерактивной выставки «Атом и Арктика» – она тоже организована на «Ленине».

Фото: Архив пресс-служб

4 «Ангара», Иркутск

Один из немногих сохранившихся старых ледоколов, «Ангара» был спущен на воду ещё до революции, в 1900-м. Он ходил не по морям-океанам, а по озеру: до открытия кругобайкальского участка железной дороги судно работало в связке с паромом-ледоколом «Байкал». В мирное время на борту могли поместиться до 10 вагонов трюмного груза и около 160 пассажиров. Собственно, в годы Русско-японской войны именно благодаря работе «Ангары» (и второго ледокола) Российская империя смогла оперативно перебросить войска на Дальний Восток.

В наши дни историческое судно – отдел Иркутского областного краеведческого музея. На открывшемся после недавней реконструкции ледоколе-музее для посетителей доступны машинное и котельное отделения, а в бывшем помещении кают-компании представлена выставка «По волнам Славного моря Байкал», посвящённая освоению озера.