5 насыщенных дней в Калининградской области. День 1 – Светлогорск, город-сад

Наш репортер Виктория Мелешко отправилась в Калининградскую область. Вместо путеводителя и гида она скачала и протестировала приложение GoKaliningrad, с помощью которого организовала всю свою поездку. В серии коротких заметок Виктория рассказывает, каким получилось её путешествие. День первый – знакомство с уютными улочками Светлогорска.

Калининградскую область надо прописывать как лекарство всем, уставшим от скорости и расстояний, прямых углов и высоких этажей. Жизнь на балтийском берегу размеренна и спокойна, местные жители никуда не спешат, говорят и мыслят обстоятельно, – ворвавшись сюда с разбегу, вскоре с облегчением понимаешь, что торопиться уже не надо. Дороги не убегают вдаль, а лениво вьются, словно приглашая на безмятежную прогулку, и открывают за каждым поворотом новые архитектурные шедевры и прекрасные виды. На этом краешке Европы многое осталось как в идиллические стародавние времена — игрушечный ландшафт, декорация к волшебной сказке.

Оказавшись впервые в Светлогорске – в этом заповеднике сосен, рододендронов и магнолий, – я даже слегка растерялась от изобилия красоты – а ведь это было всего лишь первое утро мини-отпуска в курортном Светлогорске. К счастью, у меня был удобный помощник — мобильное приложение GoKaliningrad. В нем собрано множество решений для, пожалуй, любых ситуаций, которые могут возникнуть в путешествии, удобно планировать свои поездки и развлечения.

При этом не нужно тратить время на поиски в сети по отдельности достопримечательностей, отелей, ресторанов – все, что может понадобиться туристу, легко выбрать рядом со своей локацией на интерактивной карте, а при необходимости забронировать посещение или купить билеты. Чтобы сориентироваться в Светлогорске, первым делом выбираю аудиоэкскурсию по городу и отправляюсь на прогулку.

Я живу в чудесном отеле «Универсал» рядом с крошечным историческим вокзалом. В начале прошлого века по этой линии прибывали отдыхающие и дачники, собиравшиеся провести лето на респектабельном балтийском курорте, который тогда носил имя Раушен.

Кстати, через приложение GoKaliningrad теперь можно забронировать и отели в Калининграде и области. Тут представлены возможности на любой вкус: элегантные и эстетичные бутик-отели, надежные сетевики, уютные курортные дачи и душевные гостевые дома. В одном приложении всего в несколько кликов можно сконструировать всю поездку – от места проживания до выбора музеев, экскурсий и аудиогидов.

Когда-то Раушен был простой деревушкой с мельницей на берегу небольшого озера, отделенного от берега высокой дюной. В начале XIX века сюда стала заглядывать публика, желавшая дышать целебным морским воздухом. А после того, как в 1840 году Раушен посетил прусский король Фридрих-Вильгельм IV, в нем развернулось благоустройство, дюну озеленили, вдоль моря проложили удобный променад, а среди сосен стали вырастать очаровательные виллы.

Аудиогид готов рассказать о более чем полусотне достопримечательностей на совсем небольшой площади исторического Раушена, ставшего после Победы советским курортом Светлогорск. Пересечь этот «старый город» можно при необходимости минут за двадцать, но если часов не наблюдать, тут можно бродить днями.

Экскурсия начинается от импозантного символа Светлогорска, 25-метровой водонапорной башни и примыкающей к ней грязелечебницы, спроектированной в типичном для немецкой архитектуры начала XX века югендштиле. Именно это сооружение играет здесь роль главного городского здания – ратуши или собора; но его стены, увитые плющом, сегодняшним курортникам напоминают о сказочных замках из доброй детской книжки.

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На экскурсии получится увидеть и исторические здания курзала, где отдыхающие не только получали процедуры, но и слушали концерты, скверы, храмы – в одном из них и сегодня можно слушать органные концерты — несколько почтенных отелей прекрасной эпохи и десятки своеобразных исторических вилл.

От простых добротных домов в швейцарском стиле, популярном у курортников в начале прошлого века, до обшитых деревом «домов-крепостей» в скандинавском «стиле дракона» — все это невероятно интересно разглядывать, тем более что аудиогид рассказывает и истории семей, которым эти виллы принадлежали: всемирно известного математика Давида Гильберта, художницы Кете Кольвиц, крупного кенигсбергского предпринимателя и мецената Карла Кюна, вложившего большой вклад в создание облика города.

Скачивайте приложение GoKaliningrad, чтобы иметь под рукой умный путеводитель со всегда актуальными советами и рекомендациями – AppStore, Google Play. А подробности, полезные фишки и туристические новости приложения можно найти ВКонтакте.

Виктория Мелешко