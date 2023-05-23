5 насыщенных дней в Калининградской области. День 2 – медленная жизнь

Наш репортер Виктория Мелешко отправилась в Калининградскую область. Вместо путеводителя и гида она скачала и протестировала приложение GoKaliningrad, с помощью которого организовала весь свой досуг. В серии путевых заметок Виктория рассказывает, какой получилась её поездка.

О первом дне путешествия по Светлогорску читайте здесь. В день второй – замедляемся на морском променаде Светлогорска и дегустируем местную кухню.

Исторический променад Светлогорска сегодня на ремонте, вдоль моря высится строй подъемных кранов, а на береговой линии установлены буны — сооружения для укрепления берегов и создания широких пляжей: сильные течения относят песок на восток, к Зеленоградску.

Из верхней части города на променад можно спуститься по «парадной» лестнице — у ее подножия красуются мозаичные солнечные часы, а на промежуточных пунктах установлены удобные скамейки для отдыха. А на неокультуренный еще, вполне «дикий» участок светлогорского берега, — туда, где после шторма вполне реально отыскать выброшенный из глубин кусочек янтаря, — проще всего съездить в вагончике исторической канатной дороги — ровесницы вокзала.

Есть и третий путь — в кабине импозантного современного лифта (с верхнего этажа подъемной башни открывается отличный вид на море и берег), и четвертый — по извилистым улочкам, мимо квартала курортных лавок и лавчонок с поделками из балтийского солнечного камня, который сменяют кварталы исторических вилл.

Рельеф местности вполне оправдывает поэтическое название Светлогорска: берег и вправду высок, и карабкаться туристу по подъемам и спускам приходится немало. Прибавить к этому чистый, ароматный, влажный и плотный балтийский воздух, который, кажется, можно пить (светлогорцы говорят о нем «жирный»), – неудивительно, что аппетит на прогулках разыгрывается нешуточный!

На помощь вновь приходит приложение GoKaliningrad — буквально на ходу можно отыскать место для перекуса с кофе и десертом или душевного обеда. Я выбираю очаровательное «морское» кафе рядом с одной из известных городских локаций — скульптурой «Нимфа» работы местного художника Германа Брахерта, еще одним символом Светлогорска.

Заказываю местный специалитет — строганину из пеламиды. На самом деле эта рыба в Балтийском море не водится, и, по легенде, это простое, но интересное блюдо изобрели моряки рыболовецкого флота, ходившие из Калининграда на промысел куда-то в Атлантику. Так или иначе, оно получило всенародное признание. Пробую и понимаю, почему: смешивать ингредиенты — рыбу, лук, перец, масло, аппетитный сложносочиненный соус — надо самому, и это очень похоже на увлекательную игру. А результат восхитителен!

Не хотите строганины — в меню множество блюд из рыбы местных балтийских пород, от судака до угря и корюшки. Морские деликатесы — самостоятельный и очень весомый повод для приезда на балтийский берег!

В приложении GoKaliningrad найдется не только отличное место для легкого перекуса или насыщенного ужина — здесь можно легко приобрести билеты в самые интересные музеи региона или на тематические экскурсии. Ещё через приложение можно забронировать проживание в удобной локации, посмотреть афишу актуальных событий и выставок, выбрать аудиогид по Калининграду и области. В общем, всего в несколько кликов без особого труда получится составить расписание целой поездки, не перебирая множество сайтов в поисках советов и рекомендаций.

Долгие прогулки по сосновым рощам и вдоль моря, прекрасная архитектура, хорошая кухня — рецепт удачного отдыха и безмятежной жизни, знакомых многим по отпуску на других берегах. Я совсем не удивляюсь, обнаружив на одной из улиц Светлогорска забавную скульптуру — улитку, к которой так и льнут и дети, и взрослые. Это символ мировой ассоциации «медленных городов» CittáSlow, и Светлогорск — ее единственный представитель в России.

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Жизнь без суеты, дружеское общение с соседями, забота об окружении, простые радости — все это здесь любят и практикуют. Втягиваюсь и я: запросто обсуждаю с заботливой тетушкой сложную судьбу рыжего кота Василия, живущего рядом с башней, разузнаю у симпатичного старичка лучший маршрут на пляж, а у элегантной дамы на скамейке в сквере — последние тренды в украшениях из янтаря. И вот уже помогаю сориентироваться вновь прибывшему туристу, почти как местная!

Скачивайте приложение GoKaliningrad, чтобы иметь под рукой умный путеводитель со всегда актуальными советами и рекомендациями – AppStore, Google Play. А подробности, полезные фишки и туристические новости приложения можно найти ВКонтакте.

Виктория Мелешко