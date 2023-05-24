5 насыщенных дней в Калининградской области. День 3 – папуасы и музы

Наш репортер Виктория Мелешко отправилась в Калининградскую область. Вместо путеводителя и гида она скачала и протестировала приложение GoKaliningrad, с помощью которого организовала весь свой досуг. В серии путевых заметок Виктория рассказывает, какой получилась её поездка.

О первых двух днях путешествия по Светлогорску читайте здесь. Сегодня день третий – отправляемся изучать экзотику музейных экспозиций и вдохновляться арт-резиденциями.

Светлогорск – это не только старомодные сонные курортные виллы и почтенные пансионаты, не только музей прекрасной эпохи под открытым небом. У города живой и энергичный характер, и изысканное прошлое тут отнюдь не спорит с практичным настоящим.

Во второй половине XX века он стал местом для важных мероприятий и громких праздников, фестивалей искусств и деловых конгрессов. Традиция продолжается по сей день: мне удалось побывать на важном туристическом событии — VI форуме индустрии туризма и ресторанного бизнеса.

Проходил форум на площадке «Янтарь-Холла» – современного культурного центра в форме обкатанного волнами камня, построенного с учетом необходимых современных технологий и при этом безупречно вписанного в городской парковый ландшафт: вокруг — сосны и магнолии, прогулочные дорожки ведут к высокому берегу над морем. Здесь всегда плотная программа концертов и постановок, и часто можно застать кого-то из известных артистов.

Культурный центр Светлогорска «Янтарь-Холл»

А еще под крышей здания «Янтарь-Холла» размещается Морской выставочный центр калининградского Музея мирового океана – об этом мне тоже рассказало приложение GoKalinigrad.

Собравшись сюда, я совершила большую ошибку — чтобы осмотреть все экспозиции и погрузиться в повествование, которое они разворачивают перед посетителем, нужно не менее трех часов.

Через приложение GoKaliningrad можно не только купить билет в самые интересные музеи Калининграда и области. Прямо здесь можно в несколько кликов спланировать все путешествие целиком – от брони проживания в отеле и выбора ресторанов до покупки билетов на экскурсии и прослушивания подробных аудиогидов по улочкам городов региона и его главным достопримечательностям. А ещё в приложении есть опция «Акции» – воспользовавшись ей, турист может получить приятный бонус: скидку на сувениры, бесплатный десерт в ресторане или коктейль в баре.

Этнографическая выставка «Люди моря» знакомит с жизнью народов, живущих на островах теплых морей: Новой Гвинее, Сулавеси, Яве, Тиморе, Бали, и на «материке» рядом. Эту коллекцию собрал во второй половине XX века немецкий исследователь Хуберт Матишек.

Чего тут только нет! Маски, погребальные лодки, ритуальные скульптуры и оружие, тончайшие резные барельефы, иллюстрирующие сюжеты «Рамаяны», атрибуты религиозных шествий, статуи Будды и бодхистатв. Здесь можно погрузиться в мир, где морями правит средневековый Китай, отправиться по пути пряностей и, конечно, узнать историю балтийского янтаря (но до него мало кто доходит, поскольку с удовольствием «идет ко дну» еще в первом зале, посвященном культуре охотников за головами).

Чтобы осознать всю экспозицию во всей полноте, лучше ходить по ней с гидом. Зато потом можно в полной мере согласиться со словами Платона, которые музей избрал девизом: «Плавание необходимо»!

С помощью приложения GoKaliningrad мне удалось купить билет в еще один местный музей – расположенный в пригороде Светлогорска, в приморском поселке Отрадное, дом-музей того самого известного скульптора Германа Брахерта, жившего здесь с 1933 по 1944 годы. Когда-то это был еще один курортный оазис, Георгенсвальд, и сегодня сюда приятно прогуляться по сосновым рощам.

В музее хранится подлинник скульптуры «Несущая воду», копия которой украшает светлогорский Лиственничный парк и знакома каждому туристу. А в саду возле дома размещаются работы современных авторов — тех, что участвуют здесь в ежегодной арт-резиденции. Им можно только позавидовать — Светлогорск и впрямь пробуждает вдохновение!

Скульптура «Несущая воду» в музее

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Виктория Мелешко