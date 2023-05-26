5 насыщенных дней в Калининградской области. День 4 – королевский прием

Наш репортер Виктория Мелешко отправилась в Калининградскую область. Вместо путеводителя и гида она скачала и протестировала приложение GoKaliningrad, с помощью которого организовала весь свой досуг. В серии путевых заметок Виктория рассказывает, какой получилась её поездка.

Калининградскую область надо прописывать как лекарство всем, уставшим от скорости и расстояний, прямых углов и высоких этажей. Жизнь на балтийском берегу размеренна и спокойна, местные жители никуда не спешат, говорят и мыслят обстоятельно, – ворвавшись сюда с разбегу, вскоре с облегчением понимаешь, что торопиться уже не надо. Дороги не убегают вдаль, а лениво вьются, словно приглашая на безмятежную прогулку, и открывают за каждым поворотом новые архитектурные шедевры и прекрасные виды. На этом краешке Европы многое осталось как в идиллические стародавние времена — игрушечный ландшафт, декорация к волшебной сказке. О том, как прошли первые три дня путешествия в Светлогорске, читайте здесь. А сегодня – отправляемся в Калининград.

Чтобы сориентироваться в столице региона, мне вновь требуется приложение GoKaliningrad: я уже привыкла к нему и практически не выпускаю из рук, пользуясь вместо привычных навигаторов. Калининград, в течение семи веков звавшийся Кенигсбергом, показывается гостям одновременно городом европейским и странно родным.

Архитектура здесь все так же соразмерна человеку, улицы нешироки, старинные немецкие дома с высокими фронтонами перемежаются лаконичными зданиями советской эпохи, и те не выбиваются из общего городского пейзажа.

Исключение – исполинский Дом Советов. Он был выстроен на месте замка, заложенного тевтонцами в XIII веке над рекой Преголей, простоявшего семь столетий и разрушенного после войны. Когда-то вокруг замка шумел город, давший начало Кенигсбергу – Альштадт, но теперь тут лишь парковка – и заброшенный образец советского модернизма.

Многие находят его любопытным, не возражая, впрочем, против его скорого сноса. Так что поклонникам этого архитектурного стиля стоит поторопиться, пока на месте символа ушедшей эпохи и пустыря у его подножья не выросло балтийское «Зарядье».

Главная же эмблема «европейскости» города – чудом уцелевший в катастрофах XX века кафедральный собор, где у стены похоронен гений места Калининграда, Иммануил Кант. Он, против ожидания, не огромен, а строен, компактен, а остров Канта, на котором он стоит, вполне можно назвать уютным.

Этот остров – бывший Кнайпхоф, один из трех ганзейских городков, которые, объединившись в 1724 году, и образовали город Кенигсберг. Теперь на месте былых средневековых кварталов разбит общественный парк, где то и дело проходят гулянья с музыкой допоздна, работает милое кафе «Булочки Канта», на газоне отдыхают студенты, а по дорожкам меломаны спешат на концерты в самый большой органный зал страны.

Приложение GoKaliningrad – это ваш путеводитель, экскурсовод и туроператор в одном флаконе (точнее, в одном телефоне). Здесь можно забронировать проживание в отеле, купить билеты в музей или на экскурсию по достопримечательностям, отправиться гулять с аудиогидом в наушниках и порадовать себя приятными бонусами для пользователей приложения в местных заведениях – например, десертом или коктейлем.

О средневековом прошлом Кенигсберга сегодня напоминает «Рыбная деревня» – на том месте на берегу реки Преголи, где когда-то шумел рыбный рынок Фишмаркт, уже в нашем веке возвели нарядные здания в фахверковом стиле. Рыбой здесь можно угоститься и сегодня — но уже в одном из здешних кафе и ресторанчиков.

Берега Преголи связывают мосты, и у каждого из них есть своя легенда. Когда-то семерка мостов Кенигсберга (сегодня, увы, от них осталось только три) подтолкнула математика Леонарда Эйлера на формулировку задачи: можно ли пройти по всем семи мостам, не проходя ни по одному из них дважды? Эту загадку задает гид Ия на экскурсии, которую я тоже нашла в приложении GoKaliningrad.

Ее прогулка посвящена городским легендам и поверьям. Можно услышать о сомах, которые утащили под воду ключ от города, о ежедневных привычках философа Канта и о множестве других важных вещей. Но, пожалуй, самые пронзительные истории рассказывают в Музее открытки в Доме смотрителя Высокого моста – там даже показывают короткие фильмы о людях, чья жизнь оказалась связана с Кенигсбергом-Калининградом.

Скачивайте приложение GoKaliningrad, чтобы иметь под рукой умный путеводитель со всегда актуальными советами и рекомендациями – AppStore, Google Play. А подробности, полезные фишки и туристические новости приложения можно найти ВКонтакте.

Виктория Мелешко