5 насыщенных дней в Калининградской области. День 5 – путь воды

Наш репортер Виктория Мелешко отправилась в Калининградскую область. Вместо путеводителя и гида она скачала и протестировала приложение GoKaliningrad, с помощью которого организовала весь свой досуг. В серии путевых заметок Виктория рассказывает, какой получилась её поездка.

О том, как прошли первые четыре дня путешествия по Светлогорску и Калининграду, читайте здесь. Сегодня – последний день в Калининграде (и один из самых насыщенных).

Бегло ознакомившись с сердцем города, перехожу к другим значимым локациям. В этом мне снова помогает приложение GoKalinigrad: намечаю поход в музей, экскурсию, гастрономический ужин и даже активное приключение.

Из всех калининградских музеев выбираю, пожалуй, самый известный – Музей Мирового океана. Трудно пройти или проплыть мимо – футуристический круглый купол нового корпуса, уже почти готового к открытию, виден издалека.

На все музейные площадки стоит тоже отвести чуть ли не день: побывать в аквариуме, увидеть в основной экспозиции гигантского кальмара и скелет кашалота и узнать, как работают глубоководные зонды и другая морская техника, взойти на борт научно-исследовательских судов «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь». Всего же у музея столько площадок, что хватит на несколько визитов в Калининград.

Экскурсию для меня гид Игорь, знаток архитектуры, влюбленный в свой город, проводит по кварталам Марауненхоф и Амалиенау — когда-то это были районы загородных вилл, респектабельный дух в них жив и сейчас, и время тут застыло давнее, ленивое и безмятежное.

Любуюсь изящными особняками в стиле модерн, графичными зданиями в стиле кирпичного экспрессионизма, конструктивистскими доходными домами — а по дороге экскурсовод показывает множество других любопытных архитектурных памятников, от барокко до югендштиля. По его словам, в Калининграде более 600 объектов культурного наследия — где еще найдется столько?

И уже с другим настроением, зная историю района, проникнувшись его духом, отправляюсь в музей «Альтес Хаус», то есть «Старый дом» — восстановленную квартиру кенигсбергского негоцианта начала прошлого века. Она наполнена антикварными курьезами, обычными для той эпохи — от приспособлений для надевания перчаток до специальных чашек, позволяющих пить чай, не замочив нафабренных усов.

Все разрешают потрогать, покрутить в руках и даже примерить. Кстати, после можно выпить чаю в кофейне при музее – с приготовленным по правильному рецепту, запеченным кенигсбергским марципаном!

На ужин решаю отправиться в ресторан неподалеку, сверившись с приложением GoKalinigrad. В «Тресковии» подают свежую местную рыбу собственного улова. Чего здесь только нет! Главные, конечно, балтийские треска и судак, угорь, килька и корюшка. Готовят виртуозно и в любых техниках: и севиче, и поке, и форшмак, и фиш-н-чипс, и супы, и, конечно, непременная строганина. Пожалуй, это адрес для всех любителей рыбных блюд и локальной кухни.

В приложении GoKaliningrad вы можете спланировать поездку, не отягощая себя поисками актуальной информации на разных туристических сайтах. Найдется всё: отличное место для легкого перекуса или сытного ужина, билеты в музеи и на тематические экскурсии, гостиница в удобном месте, афиша грядущих фестивалей и выставок, аудиогид по Калининграду и области и даже приятные бонусы в барах и ресторанах.

В оставшийся день отправляюсь по Преголе на байдарке – и такую экскурсию можно заказать через приложение! Улыбчивый гид Федор легко управляет лодкой и успевает рассказать и о правилах движения, и о законах жизни на реке.

Это отличный способ увидеть уже знакомые места в новом ракурсе, с воды, переброситься парой шуток с облепившими набережную рыбаками, увидеть вблизи большие транспортные разводные мосты, бросить взгляд на порт, где ошвартованы легендарные парусники «Седов» и «Крузенштерн».

Увы, в акваторию порта байдарке хода нет. Но в Калининграде придумано еще множество других экскурсий, по земле и по воде, и ждут множество других адресов, по которым я непременно отправлюсь в следующий раз с приложением GoKaliningrad.

Скачивайте приложение GoKaliningrad, чтобы иметь под рукой умный путеводитель со всегда актуальными советами и рекомендациями – AppStore, Google Play. А подробности, полезные фишки и туристические новости приложения можно найти ВКонтакте.

Виктория Мелешко