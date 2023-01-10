Культурная сокровищница Севера: 5 необычных языков российской Арктики

Вместе с проектом «Дети Арктики» рассказываем о пяти редких языках российского Севера.

Каждый язык – это уникальный способ мышления, а заодно и стержень самобытной культуры своего народа. Чем больше языкового и культурного разнообразия в мире, тем выше интеллектуальный и творческий потенциал всего человечества. В то же время под влиянием самых разных исторических процессов и событий многие языки к нынешнему дню оказались на грани исчезновения.

К сожалению, это касается и российской Арктики, где сегодня проживает множество малочисленных коренных народов с уникальным культурным и языковым наследием.

1 Эвенский язык: 13 падежей и до 20 гласных звуков

Эвенский – это национальный язык эвенов. Сегодня в России проживает около 22 тыс. представителей этого народа: они населяют Якутию, Магаданскую область, Чукотку и Камчатку, Хабаровский и Красноярский края. Однако далеко не все эвены владеют своим национальным языком: всего лишь около 5 тыс. человек – преимущественно из старшего поколения – можно отнести к носителям эвенского, а молодежь и люди среднего возраста чаще пользуются русским и якутским языками.

Диалекты

Эвенский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи. Он делится на западное и восточное наречия, которые вместе включают в себя более двух десятков диалектов и говоров, а также стоящий особняком арманский диалект, сохранивший в себе наиболее архаичные черты языка.

Западные говоры во многом формировались под воздействием якутского и юкагирского языков, в то время как в восточных чувствуется влияние корякского. Русские слова также начали проникать в эвенский с XVII столетия.

Письменность

В 1932 году появилась эвенская письменность на основе латиницы, однако уже через пять лет её заменил русский алфавит – тогда та же судьба постигла и языки остальных народов СССР. Современную форму эвенская письменность обрела в пятидесятые годы, когда русский алфавит дополнили буквами ӈ, ө, ӫ.

Интересные факты Одна из интересных черт эвенского языка – большое количество гласных звуков: например, в ольском говоре, включая краткие и долгие гласные, их число доходит до двадцати.

В эвенском есть целых 13 падежей, включая такие необычные, как исходный (отвечает на вопрос «Со стороны кого?») или направительно-продольный (отвечает на вопрос «Мимо кого?»).

2 Эвенкийский язык: свыше 40 говоров и более 150 слов для описания оленя

Эвенкийский – ещё один член тунгусо-маньчжурской языковой группы и родственник эвенского. Это национальный язык эвенков, которые сегодня населяют Якутию, Хабаровский и Красноярский края, Бурятию, а также Читинскую и Амурскую области.

Хотя еще в 1897 году по данным переписи населения, эвенкийский был основным языком для большей части эвенков, в течение XX века его позиции сильно ослабли, и сегодня из 37,8 тыс. эвенков, живущих в России, всего 4,6 тыс. человек владеют этим языком. Для сравнения в Китае, где, проживает сопоставимое с нашей страной количество эвенков, число носителей эвенкийского в два раза больше.

Диалекты

Эвенкийский язык включает в себя три наречия – восточное, северное и южное. Каждое из них делится на разные говоры, чье общее число превышает четыре десятка, при этом современный литературный эвенкийский язык основан полигусовском говоре, на котором говорят эвенки, живущие в районе бассейна Подкаменной Тунгуски.

Сами говоры по звучанию отличаются «хаканьем», «секаньем» и «шеканьем», а также количеством используемых гласных звуков. В то же время носители разных говоров понимают друг друга достаточно хорошо.

Письменность

Попытки создать эвенкийскую письменность начались в двадцатых годах ХХ века, а в начале тридцатых эвенкийский алфавит на основе латиницы получил официальное утверждение, однако уже в 1937 году его заменила кириллическая письменность. Сегодня эвенкийский алфавит отличается от русского только наличием буквы ӈ.

Интересные факты В эвенкийском вопрос «кто?» («ӈи?») можно задать исключительно по отношению к человеку, а к животным применяется только вопрос «что?» («экун?»).

Поскольку олени играют в жизни эвенков очень важную роль, в их языке есть более 150 слов для описания этих животных по самым разным признакам – например, по возрасту, привычкам, нраву, форме рогов, а также их наличию или отсутствию.

Как и в эвенском языке, в эвенкийском 13 падежей, однако некоторые из них почти перестали употребляться.

3 Ненецкий язык: три числа существительных и слово «парка»

Ненецкий – это национальный язык ненцев, которые живут в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Архангельской и Мурманской областях, Красноярском крае и Республике Коми. Численность ненцев сегодня составляет свыше 44 тыс. человек, и примерно половина из них говорит на своем национальном языке.

Кроме того, в Ненецком автономном округе органы местного самоуправления муниципальных образований могут использовать ненецкий в качестве языка официального делопроизводства наравне с русским.

Диалекты

Ненецкий входит в самодийскую ветвь уральской языковой семьи. Большую часть прошлого столетия этот язык делили на два диалекта – тундровый и лесной, – но с девяностых годов наука все больше склоняется к тому, что это два разных языка – ненецкий и нешанский. У первого из них в десять раз больше носителей, чем у второго, и на нем же преимущественно основан литературный язык.

Письменность

Попытки записывать тексты – главным образом религиозного содержания – на ненецком, используя латиницу, периодически велись с конца XVII века, но получившиеся в результате труды не сильно повлияли на развитие ненецкой письменности.

Куда большее воздействие на грамотность ненцев оказало появление официального алфавита: сначала на основе латиницы в 1931 году, а затем на основе кириллицы в 1937. В 1994 году своя письменность появилась и у лесного диалекта ненецкого – или нешанского языка: в нем на две буквы больше, чем в ненецком алфавите – это символы ӆ и ӭ.

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Интересные факты В ненецком языке всего три времени глагола – прошедшее, будущее и неопределенное.

Зато у существительного целых три числа: помимо единственного и множественного в ненецком есть еще и двойственное число (обозначает парность предметов, качеств или действий).

Гласные звуки по длительности делятся на краткие, нормальные и долгие.

Слово «парка», которое вошло в обиход многих народов мира, имеет ненецкое происхождение: согласно словарю Merriam-Webster, сначала русские принесли его из ненецкого в алеутский, а затем из алеутского оно распространилось и в других языках.

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4 Хантыйский язык: диалектная раздробленность и четыре алфавита

Хантыйский, как и ненецкий, входит в уральскую языковую семью, однако относится к ее финно-угорской ветви. Это национальный язык народа ханты, чьи представители проживают в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Томской области.

Численность хантов, населяющих Россию, постепенно растет со второй половины ХХ века: если в 1959 году она составляла примерно 19,4 тыс. человек, то сегодня – около 31 тыс. человек. Вопреки этому количество владеющих хантыйским, наоборот, падало все эти годы: в том же 1959 носителями национального языка были 77% хантов, в наши же дни их доля составляет менее трети от численности народа.

Диалекты

Сильная диалектная раздробленность – одна из главных особенностей хантыйского языка, причем если носители многочисленных говоров того же эвенского, как правило, без проблем понимают друг друга, то разные группы хантов в случае, если они живут далеко друг от друга, уже испытывают с этим трудности. Хантыйский язык условно делится на две большие группы наречий – западные и восточные диалекты.

Западные диалекты еще называют хантыйскими, и они в свою очередь подразделяются на группы северных, южных и приобских говоров. Восточные – или кантыкские (по самоназванию восточных хантов) – диалекты включают в себя в том числе сургутскую группу говоров. Хотя к классификации диалектов хантыйского существуют и другие подходы.

Письменность

Еще одна яркая черта и прямое следствие диалектной раздробленности – это наличие целых четырех алфавитов для разных диалектов хантыйского. Хотя попытки разработки хантыйского алфавита изначально и опирались на идею создать единую систему письменности для всех диалектов – сначала на латинице, а с 1937 на кириллице – уже в пятидесятые годы прошлого века из-за заметных отличий в составе используемых в разных говорах звуков было решено создать отдельные алфавиты для ваховского, казымского, сургутского и шурышкарского диалектов, и в результате в каждый из них вошел свой дополнительный набор специфических букв.

Реформы этих алфавитов продолжились и в последующие годы, вплоть до 2010-ых, и по сей день ученые продолжают выдвигать разные идеи по совершенствованию хантыйской письменности.

Интересные факты Сегодня сводное число букв для всех четырех диалектов хантыйского, включая общие для всех и специфические, составляет целых 53 символа.

Согласно книге «Языковые контакты. Краткий словарь», написанной Вячеславом Панькиным и Андреем Филипповым, из хантыйского в русский пришли слова «шаман», «юкола» (вяленая рыба), «нельма» (вид рыбы), «кисы» (меховые чулки).

5 Вепсский язык: начинательные глаголы и свой past perfect

Вепсский – это еще один представитель финно-угорской ветви уральской языковой семьи, однако в отличие от хантыйского, который относится к угорской подветви, он входит в финно-пермскую подветвь.

Это национальный язык вепсов – малочисленного народа, который населяет Карелию, а также Ленинградскую и Вологодскую области. По данным переписи населения 2010 года, им владело около 2,3 тыс. вепсов из 5,9 тыс. В 2009 году ЮНЕСКО включило вепсский в Атлас исчезающих языков мира.

Диалекты

Современный вепсский язык делится на три диалекта – северный, южный и средний. На северном говорят преимущественно в Карелии, в части прибрежных районов Онежского озера и Петрозаводске, на южном – в Бокситогорском районе Ленинградской области, а на среднем – в Подпорожском, Тихвинском и Лодейнопольском районах Ленинградской области, а также Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области. Есть и уже вымершие наречия вепсского: например, до конца XIX – начала XX веков существовал исаевский диалект, который использовали к юго-западу от Каргополя.

Письменность

В начале тридцатых годов прошлого века для записи текстов на вепсском использовался алфавит на основе латиницы – на нем печатали учебники и преподавали. Однако с 1937 года письменный вепсский не использовался на протяжении десятилетий, и только в конце восьмидесятых вепсскую письменность решили возродить, а в 2007 году был утвержден новый доработанный вепсский алфавит – как и система письменности тридцатых годов, он основан на средневепсском диалекте, но с добавлением форм из других наречий. Кстати, в отличие от остальных языков из нашей подборки, вепсский алфавит базируется на латинице.

Интересные факты Ударение в вепсских словах всегда падает на первый слог.

Ученые выделяют в веппском от 10 до 24 падежей.

В этом языке есть особые начинательные глаголы, которые одним словом обозначают, что какое-то действие вот-вот начнется (например, kacuškandet значит «начнете смотреть»), а среди времен глагола есть и свой Past Perfect – предпрошедшее время, которое по-научному называется сложным словом «плюсквамперфект» и обозначает действие в прошлом, которое успело закончиться до другого действия в прошлом.

Вепсский выделяется обилием сложных слов (тех, что состоят из двух или более корней) – их в нем намного больше, чем, например, в том же русском.

Узнать больше о языках народов Арктики, а также получить бесплатные видеоуроки можно на портале информационно-просветительского проекта ДетиАрктики.РФ, который ставит перед собой цель сохранить языковое многообразие коренных народов российского Севера, а также познакомить детей и взрослых со всего света с их культурой и образом жизни.

Помимо пяти языков из нашей подборки, на сайте проекта есть видеокурсы по коми, нганасанскому, долганскому, ненецкому, ительменскому, саамскому, энецкому, карельскому, селькупскому, эскимосскому, юкагирскому, корякскому, чукотскому и якутскому языкам.