5 причин провести Масленицу в Никола-Ленивце

25 февраля в арт-парке Никола-Ленивец, лежащем среди лесов и полей Калужской области, будут огненно отмечать Масленицу и провожать зиму. Рассказываем, почему вам нужно туда поехать.

1 Увидеть просвет

Тема Масленицы в Никола-Ленивце в 2023 году — Просвет.

Просвет — это слабый луч света в темном пространстве. Чтобы увидеть его, нужно повредить стену — физическую или метафорическую, заслоняющую источник света. На Масленице 2023 ей станет «Четвертая стена» от студии NOYD короткийметр.

В день сожжения любой гость Масленицы сможет стать соавтором перформанса. Для этого нужно оставить свое анонимное послание, заполнив форму на сайте. Напишите, что или кто мешает вам двигаться вперед и увидеть просвет? Старые привычки, обида на близкого человека, стресс, внешнее давление. Полная конфиденциальность гарантирована. Организаторы распечатают все письма и соберут их в специальную капсулу, которую поместим в самое сердце огня. Они сгорят первыми, давая место просвету.

Фото сожжения арт-объекта в Никола-Ленивце прошлых лет

2 Сжечь четвертую стену

«Четвертая стена» – арт-объект, который предадут огню на Масленицу в парке в этом году. Сломать четвертую стену – значит неожиданно разрушить границу между зрителем и произведением, заставить аудиторию рефлексировать.

Четыре стены, которые вырастут в Никола-Ленивце, сложены из самых прочных материалов: пережитков прошлого, проблем и обид. Они мешают не только идти вперед, но даже видеть что там, за ними. Огонь поможет сломать эти стены — когда они прогорят насквозь, мы увидим просвет.

Традиционно арт-объект к Масленице собирается из того, что удалось найти в округе. В этом году для возведения арт-объекта буду использовать деревянный строительный мусор – из него вырастет куб высотой 19 метров. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене, рассматривая небо.

Приблизительный эскиз того, каким будет арт-объект «Четвертая стена» в нынешнем году – но интригу будут сохранять до последнего

3 Стать свидетелем уникального перфоманса

Никола-Ленивец — родина большого огня. Сжигать арт-объекты начали здесь с 2001 года. Именно тогда появилась главная идея — обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения, сжигая большой арт-объект. Стоя близ пылающей конструкции, вы станете свидетелем перформанса, который никогда больше не повторится.

Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство — оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду», «Бастилию» и «Вавилонскую башню». Организаторы считают, что наблюдая за тем, как огненная стихия творит искусство, можно с благодарностью оглянуться назад и с надеждой посмотреть в будущее.

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Фото сожжения арт-объекта в Никола-Ленивце прошлых лет

4 Приобщиться к театру

Перед сожжением здесь пройдет театральный перформанс.

Подробности пока держат в секрете и объявят дополнительно на днях. Но зная, как прочно театр занял своё место в ряду происходящего в магическом пространстве Никола-Ленивца каждый год, ждать стоит чего-то очень классного.

Фото сожжения арт-объекта в Никола-Ленивце прошлых лет

5 Заработать блинкоины

Куда без гуляний? На Масленицу в Никола-Ленивце планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в разных испытаниях, сыграть в масленичные игры, заработать блинкоины и обменять их на горячие блины.

Фото: Роман Манукян

Масленица. Просвет Где? Никола-Ленивец, Калужская область Когда? 25 февраля Купить билеты и узнать подробности