5 ресторанов Самары, которые порадуют туриста

Самара и Самарская область – отличное направление для поездки на выходные: здесь можно организовать и культурный досуг, и полюбоваться красивыми пейзажами, и посетить пару необычных музеев. Рассказываем, где подкрепиться или основательно поужинать между экскурсиями и посещением достопримечательностей.

Самара – живописный и многогранный город на Волге в окружении Жигулевских гор, где современные высотки отлично уживаются с особняками XIX века, а православные монастыри – с католическим храмом. После прогулки по протяженной набережной здесь можно отправиться хоть в «бункер Сталина», хоть в академический театр оперы и балета, хоть в океанариум.

Турпоток на территории Самарской области ещё в первом полугодии 2023 года составил полтора миллиона человек, а это на 26 % больше показателей 2022 года. Самые популярные среди туристов города региона – это Самара, Тольятти и Сызрань. Наиболее посещаемые достопримечательности – природные: национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские Альпы в Сызранском районе.

1 Пекарня «Белотурка»

«Белотурка» – это ремесленная пекарня, которая бережно хранит самарскую историю. Здесь возрождают старинные рецепты здешнего края и пекут хлебом на заквасках и вкусную выпечку. Пекарня расположилась в доме самарского купца в исторической части Самары. Пространство пекарни как раз передает историческую атмосферу этого места, и такое напоминание о преемственности традиций – неспроста. Вся суть кроется, конечно, в названии.

Белотурка – высокоурожайная пшеница, которой засеивали поля ещё в Самарской губернии и которая считалась лучшей в России. Именно из Белотурки получалась мука-крупчатка мелкого помола и белоснежного цвета. Именно этот сорт муки торговался на европейской бирже по крайне высоким ценам и приносил купцам целые состояния. Белотурка как раз идеально подходила для выпекания хлеба и хлебобулочных изделий. Благодаря этому город Самара получил звание хлебной столицы, и свое развитие здесь получили как раз пекарские производства – обо всем этом пекарня «Белотурка» бережно напоминает и своим занятным интерьером, и своей выпечкой.

Фото: milimon-family.ru

2 Ресторан-путешествие «Ливингстон»

Заведение носит имя известного исследователя Африки – Давида Ливингстона, и с порога впечатляет экзотическим интерьером, перенося вас из поволжского города куда-то в сердце Африки с её саваннами, пустынями, джунглями и захватывающими приключениями. Больше всего похож на музей естественной истории: повсюду на стенах, над столами и в стеклянных витринах впечатляющая коллекция чучел — от разных видов антилоп до носорога, гепарда и слона.

У каждого экспоната есть QR-код — можно перейти на видео о том или ином представителе африканской фауны. Стоит отметить, что ни о каком браконьерстве речи не идёт: абсолютно все чучела получены легальным образом, тщательно каталогизированы и оформлены и были добыты на официальных сафари.

Меню здесь под стать интерьеру – шефы объединили кухни Африки и Ближнего Востока и создали меню со вкусами далёких путешествий, специй и ароматов. Израильский бабагануш соседствует с шафрановым птитимом, марокканское севиче – с магрибским супом, а к трапезе можно заказать авторские коктейли с говорящими названиями – например, Улыбку Жако или Ореховую Лиану.

Фото: milimon-family.ru

3 Кухмистерская фон Вакано

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В Самаре не забудьте приобщиться к одной из местных достопримечательностей – Жигулевскому пиву. Его губернии подарил Альфред фон Вакано – австрийский дворянин, страстный пивовар, меценат и купец первой гильдии. Именно он основал в Самаре прославленный Жигулевский пивоваренный завод. На заводе в 1880-х даже заработала первая в Самаре электростанция – тогда её ещё не было в самом городе.

А в 1903 году в самом центре Самары по заказу фон Вакано построили изящный особняк – здание в стиле немецкого барокко с элементами модерна, который стал настоящей частичкой Австрии в поволжском городе. На первом этаже располагалась кухмистерская, о которой ходило немало легенд. В конце бурного XX века здание здание было признано объектом культурного наследия федерального значения, а потом перешло частным владельцам и отреставрировано. Многие архитектурные элементы, которые были разрушены или утрачены со временем, удастся восстановить по чертежам и фотографиям.

Сейчас началась следующая страница истории кухмистерской. Владельцы сохранили здание и преобразили содержание – теперь здесь располагается гастропаб и ресторан.

Фото: domvakano.ru

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4 Мясной ресторан «Ваще огонь»

Настоящий рай для мясоедов – и место, где можно провести время «с огоньком» во всех смыслах. Атмосфера – брутальная, в плейлисте – рок. Самое то для встречи большой компанией или веселого праздника в кругу близких и друзей!

На открытой кухне авторы ресторана собрали коллекцию лучших технологий по приготовлению мяса. В меню – блюда, приготовленные в русской дровяной печи (она работает круглые сутки), на открытом гриле, вертеле, коптильне, в хоспере. Обязательно попробуйте фирменные стейки! И прислушайтесь к советам местного соусье – человека, который помогает выбрать соус, идеально подходящий к тому или иному блюду. А ещё здесь можно отведать (и купить с собой) сыр местного производства.

Фото: milimon-family.ru

5 Итальянский ресторан Перчини

Перчини – это атмосферные сетевые итальянские рестораны для всей семьи. Надежный вариант на любой случай: для семейного ужина, встречи с друзьями, романтического вечера или делового обеда. Перчини – это уютные интерьеры, традиционные рецепты в сочетании с современными гастрономическими трендами, авторские блюда по мотивам итальянской классики и популярные хиты итальянской кухни. А ещё здесь регулярно проводят театральные вечера и кулинарные мастер-классы.

Сердце меню – оригинальная пицца на тонком тесте, паста ручной работы и богатая винная карта (а фирменное вино Перчини получило золотую медаль международного дегустационного

ĸонĸурса). Отдельно стоит обратить внимание на необычный десерт в виде томата: под красной глазурью спрятан нежный ванильный мусс, а внутри находится жидĸий центр из мяĸоти мараĸуйи.

Один из ресторанов Перчини находится прямо на набережной Волги, поэтому сюда удобно будет заглянуть после долгой прогулки.