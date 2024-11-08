Сквозь время: подборка самых красивых заброшенных мест России

Какие тайны прошлого скрываются за завесой таежных лесов и бескрайних морей России? Вот пять живописных «заброшек».

Команда проекта VK Места рассказала о самых живописных и загадочных уголках страны, которые когда-то были полны жизни, а теперь ждут любителей неизведанного. Эти места манят тех, кто жаждет увидеть необычное, заглянуть в историю и разгадать секреты, спрятанные за опустевшими стенами. Больше информации о необычных локациях России можно найти в сообществе.

1 Маяк Анива на Сахалине

Старый маяк стоит на скалистом краю мыса Сивучья и, по меркам журнала National Geographic, входит в число красивейших в мире. Построенный в 1939 году японцами, он был важной навигационной точкой для морских судов. В 2006 году «Анива» прекратил работу, но его мрачные стены и пустые комнаты хранят историю, навеянную суровым ветром и морем. Отсюда открываются леденящие кровь виды на Охотское море, что привлекает немало искателей приключений по сей день.

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2 Лаборатория «Б» в Челябинской области

Секретная лаборатория была основана в 1947 году в здании бывшего санатория НКВД на полуострове Мендаркин. До 1955 года на ее территории советские и немецкие ученые изучали воздействие радиации на живые организмы. Сегодня здесь можно посетить специальную экскурсию, увидеть недоделанную бомбу в лагере «Орленок» и полюбоваться живописным озером Сунгуль, которые исследователь Николаус Риль назвал «раем за колючей проволокой».

3 Усадьба «Надеждино» в Пензенской области

С 1792 года она принадлежала «бриллиантовому князю» Александру Куракину, известному дипломату и другу Павла I. После пожара 1922 года дворец был уничтожен. Сейчас здесь можно посетить гостевой дом, прогуляться по огромному парку и набережной реки Сердобы, увидеть старинные хозяйственные постройки и принять участие в тематических мероприятиях.

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4 Село Воскресенское в Республике Башкортостан

Имя селу дал Воскресенский медеплавильный завод, построенный в 1745 году купцом Иваном Твердышевым. Хотя в 1902 году предприятие закрыли, его величественные руины до сих пор возвышаются в центре поселения. Теперь это — уникальный арт-центр с видом на безмолвные реку Тор, где можно прогуляться по местной картинной галерее, проникнуться башкирской культурой и посетить ярмарки местных продуктов.

5 Военная база «Гудым» на Чукотке

Заброшенный и некогда секретный город был создан в разгар холодной войны как база стратегических ракетных войск СССР. До 1986 года здесь находились подземные хранилища ядерного оружия. В 2002 году Гудым окончательно опустел, остались лишь дома, школы и детские сады, возведенные для семей военных. В наше время только самые отважные решаются приехать в город, чтобы увидеть покинутое селение воочию и полюбоваться природным очарованием долины между двух сопок.