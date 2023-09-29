6 необычных отелей: от детективных квестов до знакомства со страусами

Редакция Russian Traveler выбрала несколько отелей в разных уголках России, в которых вы сможете не только отдохнуть, но и попробовать что-нибудь новое.

Парк-отель «Орловский», Подмосковье

На берегу подмосковной реки Людовна в окружении берез, среди зеленых лужаек расположился красивый, напоминающий волшебный замок отель. Здесь вас ждут чистейший лесной воздух, великолепные пляжи, банный комплекс и SPA, разнообразные развлечения, детская анимация, игровая комната, караоке, ночной клуб и деревня для заядлых рыбаков – и это только часть того, что предлагает отель для полноценного отдыха.

В «Орловском» можно забронировать коттедж с интерьером в загородном стиле и деревянной мебелью, гостевой дом на большую компанию прямо на берегу реки или номер в главном гостиничном корпусе – это достойная восхищения усадьба, снаружи похожая на дворянский замок, а внутри представляющая собой стильный современный отель класса «люкс». Отель работает по системе «все включено», а в разнообразном меню обязательно найдется то, что устроит даже самого капризного ребенка.

При отеле есть большой приют для животных, в котором наряду с обычными домашними животными и птицами (козами, кроликами, курами) обитают лесные звери: медведи, лисы, енот — и представители фауны других стран, например, австралийские страусы и даже тигр.

Radisson Royal Hotel, St. Petersburg

Исторический отель Radisson Royal Hotel, St. Petersburg находится в самом сердце Северной столицы. Расположенный в окружении всемирно известных культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, он и сам представляет собой объект культурного наследия.

Здание, в котором обосновался современный отель, построено в XVIII веке и имеет богатую историю, которую вам с радостью поведают в этих стенах. Ведь здесь можно не только с комфортом пожить, но и приоткрыть завесу тайн целых трех эпох: вот уже более двух лет в Radisson Royal Hotel, St. Petersburg регулярно проходят интерьерные авторские экскурсии об истории здания и отеля, в рамках которых любой желающий может совершить увлекательный экскурс в прошлое.

Отель успешно сочетает многовековую историю с современным уровнем роскоши и комфорта. А ещё здесь будут рады вашим домашним любимцам – и неважно, сопровождает вас аристократичная болонка или обычный кот.

Radisson Royal Hotel, St. Petersburg

Парк-отель «Бухта Коприно», Ярославская область

Отдых в парк-отеле «Бухта Коприно» придется по вкусу туристам, предпочитающим активный образ жизни, и тем, кто хочет провести время вдали от городской суеты на природе. Среди высоких зеленых сосен спрятались 42 уютных коттеджа. Каждый из них оборудован камином, у которого будет приятно посидеть вечерами с близкими и друзьями.

Кроме того, на территории расположен дебаркадер «Ковчег» – если хочется чего-то необычного, можно поселиться в номере-каюте с видом на Волгу. Или в домике категории Гранвилл – «номер в лесу»: это компактные студии, подходящие для отдыха небольшой семьи. А в новом гостиничном корпусе, который открылся этой осенью, из номеров открываются завораживающие виды на реку и лес.

Гордость парк-отеля «Бухта Коприно» – заповедный лес, где сохранены редкие виды растений, – настоящий природный музей под открытым небом. Велнес-центр парк-отеля — это отдельная термальная зона с саунами, хаммамом, комплексом русских бань из кедра, с открытым бассейном. В отеле работают теннисный корт и спортивные площадки, есть отдельный тренажерный зал с кардиозоной и оборудованием для функционального тренинга, проводятся занятия йогой. В таком близком соседстве с природой очень просто обрести внутреннюю гармонию и зарядиться энергией.

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Abrau Light Resort&SPA, Абрау-Дюрсо

В августе в Абрау-Дюрсо – «Русской Ривьере» – открылся современный четырехзвездочный отель Abrau Light Resort&SPA. Отличительной особенностью семиэтажного отеля является его расположение – в одном из самых живописных мест курорта, на берегу изумрудного озера Абрау, в окружении зеленых холмов предгорья Кавказа и винодельческих терруаров. Где, как не здесь, стоит начинать свой день с фирменного игристого за завтраком с видом на горы?

Abrau Light Resort&SPA представляет своим гостям современное прочтение слова «комфорт» – панорамные окна добавляют воздушности пространству, все номера сделаны в винных и голубых оттенках с элементами из натуральных материалов, и оснащены системами «умный дом» с голосовым помощником. В каждой ванной комнате представлена эксклюзивная линия косметики Abrau Cosmetics, разработанная специально для отеля, а неоново-игристый спа-комплекс на территории представляет массу возможностей для отдыха с пользой для души и тела.

Abrau Light Resort&SPA

«Первая Линия. Health Care Resort», Ленинградская область

На побережье Финского залива расположился инновационный prevent age курорт «Первая Линия.Health Care Resort». Здесь гостей ждет сбор всех необходимых данных об организме, персонализированная терапия по методикам, направленным на восстановление внутреннего баланса, комплекс дыхательных практик и физической активности для ментального благополучия и разработка индивидуальной стратегии здоровья с рекомендациями врача-ментора. В премиальных номерах курорта есть собственные процедурные комнаты, а в ресторане авторской кухни предлагают сбалансированное питание.

Здесь недавно запустили оздоровительную программу «Знакомство с Первой Линией». Она подойдет тем, кто хочет попробовать отдых на курорте такого типа и отдает предпочтение базовой диагностике и ментальному спокойствию. Программа поможет в полной мере насладиться атмосферой курорта и премиальным сервисом в окружении хвойного леса с микроклиматом заповедной зоны «Комаровский берег».

Здесь смогут «восстановить ресурс» жители мегаполисов и все те, кому не помешает снизить эмоциональное напряжение и стресс, нормализовать режим сна и питания, восстановить энергию и жизненные силы.

«Первая Линия. Health Care Resort»

Бутик-отель «Гостиный двор», Мичуринск

Бутик-отель «Гостиный двор», расположенный в здании 1820 года постройки на центральной площади старинного купеческого города Мичуринск, приглашает провести активные выходные в музее под открытым небом в формате квест-тура и разгадать тайну «Гостиного двора».

В XIX веке здание отеля было частью главной городской лавки на торговой площади, занимавшей целый квартал одного из богатейших городов Тамбовской губернии – города Козлова. В то время город считался крупным торговым центром, где процветала торговля хлебом, скотом, шёлком, сукном, рыбой, солью, имелись и кустарные промыслы.

Благодаря своему расположению Мичуринск сохранил свою самобытность и удивительную архитектуру тех лет. Современный «Гостиный Двор» – небольшой бутик-отель на 16 номеров, стены которого за более чем двухсотлетнюю историю сохранили множество исторических тайн и легенд. Их можно разгадать в отдельном квест-туре: участники «отправятся» в старинный город Козлов и найдут в своём номере гостиницы специальное задание — сценарий, который следует выполнять на протяжении всего путешествия не только в стенах отеля, но и по локациям города с подсказками от хранителя тайны «Гостиного двора».

По итогам выполнения всех заданий каждый участник получит закодированный ключ, с помощью которого сможет отгадать ту самую тайну, которую скрывает в своих стенах «Гостиный двор» – и выиграть ценный приз.