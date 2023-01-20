Дом у дороги: 6 необычных отелей в Калужской области

Отели, в которых мы останавливаемся во время путешествий, ничуть не менее важны, чем музеи, достопримечательности или блюда национальной кухни. Плохие вполне могут испортить настроение, хорошие – окружить теплом и уютом, а выдающиеся – стать одним из наиболее запоминающихся впечатлений от поездки. Вместе с туристско-информационным центром «Калужский край» мы выбрали шесть необычных отелей региона.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Дом «Русское идеальное», арт-парк «Никола-Ленивец»

В «Никола-Ленивце» немало оригинальных мест для ночлега, однако новый дом «Русское идеальное» от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова (он был создан им для прошлогоднего фестиваля «Архстояние»), выделяется даже на таком фоне. Жилая труба-павильон, оборудованная всеми удобствами, покоится на пригорке, будто зависая в воздухе, – она облицована нержавеющей сталью, под которой спрятана система для приглушения звука от падающих дождевых капель.

Интересно, что в конструкции дома использованы приёмы из судостроения: основу каркаса составляют несущие рёбра, как в корпусе корабля. Длина трубы – 12 метров, диаметр – 3,5 метра, а вес – порядка 12 тонн, при этом всё закреплено на месте с помощью всего лишь шести болтов.

Гостиница «Юго-восточная Азия», парк-музей «Этномир»

Гостиница «Юго-восточная Азия», парк-музей «Этномир»

В«Этномире» легко совершить кругосветное путешествие, даже не покидая пределов не только Калужской области, не только России, но и самого парка-музея. Напоминающая пагоду, одна из лучших гостиниц «Этномира» отражает эстетику столь любимой россиянами Юго-Восточной Азии – в ней сошлись Таиланд и Вьетнам, Филиппины и Камбоджа, Лаос и Сингапур.

Тут повсюду яркие краски и затейливые орнаменты, резные панели и изящный батик, разноцветные витражи и причудливые лампы – это не только отель, а музей региональной культуры, дань древним традициям и ода присущей Юго-Восточной Азии жизнерадостности.

Pine River, Жуковский район, село Восход

Pine River

На территории загородного отеля Pine River есть и коттеджи, и шале, и домики-капсулы, и открытые только в тёплое время года парусиновые сферы глэмпинга. Но всё же самый экзотичный вариант для размещения здесь – типи. Вернее, «неотипи» – стилизованное под жилище индейцев конусообразное здание с прозрачными стенами из закалённого стекла: звёздами здесь можно любоваться даже не вставая с кровати. Кстати, недавно в Pine River появился ещё один неотипи – на этот раз уже с джакузи на открытом воздухе!

В отель чаще всего приезжают для того, чтобы никуда не торопиться и побыть наедине с близкими, но активным натурам тоже найдётся чем заняться: йога, зимняя рыбалка, конные прогулки, тур по лесам на снегоходе и экскурсия по душевной Тарусе, до которой всего час езды.

SK Royal Kaluga, горнолыжный комплекс «Квань»

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SK Royal Kaluga, горнолыжный комплекс «Квань»

Расположенный в десяти минутах от центра Калуги спорт-отель относится к горнолыжному спортивному комплексу «Квань». Сооружение это поистине уникальное – так, основная трасса берёт начало непосредственно на крыше гостиницы!

За такое нетривиальное архитектурное решение отель даже был удостоен премии Russian Hospitality Awards 2015, а уже в этом году горнолыжный комплекс «Квань» и SK Royal Kaluga удостоились награды в номинации «Лучший горнолыжный отель страны». Помимо номеров в основном корпусе здесь есть бунгало и гостевые дома, лобби-бар, зимнее кафе, спа-центр с сауной, хаммамом и бассейном и бани на дровах.

Бутик-отель «Снегирь», Козельск

Окружённый ландшафтным парком отель расположился в центре старинного Козельска. Его дизайн – дело рук хозяйки «Снегиря» Екатерины Ефановой. «Снегирь – птица лесная, яркая, певчая. Вроде всем знакомая, но мало кто её видел. Снегирь – этакое обыкновенное чудо. Хочется, чтобы пребывание в этом отеле создавало у гостей чудесные впечатления», – говорит она.

Помимо гостевых номеров, декорированных изображениями птиц и обставленных мебелью от козельских столяров, в особняке есть лаундж-зона, небольшой спа-комплекс с баней и фитобочкой. От «Снегиря» рукой подать до главных городских достопримечательностей и одной из самых почитаемых святынь России – монастыря Оптина пустынь.

Мотель «А-108», бизнес-парк «Грачи»

Мотель «А-108», бизнес-парк «Грачи»

Находящийся на территории бизнес-парка «Грачи» музей мусора «МУ МУ» – необычная галерея современного искусства, где все экспонаты натурально созданы из того, что мы обычно выбрасываем на помойку. Ржавые болты и столовые приборы, электронные платы и микросхемы, кассеты и CD-диски, отслужившее своё запчасти и ненужная одежда – всем этим предметам в «МУ МУ» дают второе рождение как составным частям того или иного арт-объекта.

Ну а дополнить визит в музей можно, остановившись в относящемся к бизнес-парку мотеле «А-108» – одноэтажном придорожном отеле для автопутешественников. Выходящие во внутренний двор номера (как и полагается гостиницам подобного типа), кафе-бар, мини-прачечная, сауна, зона отдыха с караоке – тут есть всё, что нужно для «пит-стопа» во время тура по Калужской области.