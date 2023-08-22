6 отелей для вашего отпуска

Советуем хорошие отели в разных уголках страны, куда вы можете отправиться на выходные или в полноценный отпуск.

Краснодарский край

Краснодарский край не зря считается меккой отпускного и бархатного сезонов в России – он может удовлетворить запросы путешественников самых разных форматов. Тут тебе море и горы, чай и вино, отдых для расслабленных созерцателей и активных экстремалов, обширная программа для семейного отдыха и множество романтичных мест для влюбленных. Под стать и отели: рассказываем о тех, что станут отличной базой для проведения идеального отпуска.

Swissôtel Resort Сочи Камелия – роскошный пятизвездочный отель на берегу Черного моря с идеальным песчаным пляжем, что для Сочи (давайте признаем честно) – редкость. Здесь богатая история переплетается с современным уровнем комфорта и высокими стандартами швейцарского гостеприимства. Отель принадлежит всемирно известной сети ACCOR, а расположен он в восстановленном с европейским лоском и шиком здании прославленного пансионата «Интурист».

К отелю прилегает парковая зона, которая раскинулась на эндемичной ландшафтной территории, нетронутой при реконструкции – здесь глаз радуют более 1500 видов растений, привезенных прямиком из ботанических садов Сочи, Крыма и Италии.

К услугам гостей – 203 номера с просторными балконами и террасами, в том числе 18 «люксов» и президентский номер. Их отличает простая геометрия, много естественного света, сочные и одновременно неброские цвета отделки, современные технологии, чистота, уют и комфорт. Из номеров открывается прекраснейший вид на бескрайнее Черное море и цветущий парк.

Swissôtel Resort Сочи Камелия

На пляже созданы все условия для максимально комфортного отдыха – кафе, бар, шезлонги, зонты, навесы, кабины для переодевания, туалетные комнаты и душевые. А также есть обособленная зона, где есть всё для безмятежного времяпрепровождения у моря: пляжные cabanas – уютные бунгало, скрытые от посторонних взглядов и прямых лучей солнца, позволят уединиться и помечтать в тишине.

На песчаной территории разместился детский бассейн с всегда теплой водой и игрушками, чтобы самые маленькие гости отеля могли беззаботно плескаться под присмотром родителей.

В открытом подогреваемом бассейне, который является особенной гордостью отеля, температура воды поддерживается на отметке +28 °C круглый год, что позволяет наслаждаться отдыхом и природой южного курорта независимо от сезона.

Swissôtel Resort Сочи Камелия

Рестораны «Kamelia Cafe» и «Rivage» предлагают гостям блюда международной и авторской кухни. Ресторан БАО знаменитого бренда Ginza project, расположенный на седьмом, самом высоком этаже отеля, предлагает блюда паназиатской кухни с чудесным видом на море.

В летний период в отеле проходят тематические вечера с открытой кухней на террасах ресторанов и кулинарные мастер-классы. А для самых маленьких гостей – два детских бассейна и игровые площадки на открытом воздухе. Swissôtel Resort Сочи Камелия разработал уникальную развивающую программу «Детская творческая школа „Камелия“», которая предоставляет малышам возможность с удовольствием и пользой провести время на отдыхе, а родителям — отдохнуть от малышей.

Другой отличный вариант размещения в Сочи, который на «пять с плюсом» поможет отдохнуть и душой, и телом – Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi. Пятизвездочный отель расположен в центре быстро развивающейся федеральной территории Сириус. Гордость отеля — спа-центр PACE: в него входит традиционный турецкий хаммам, русская баня, финская сауна, а также джакузи на открытом воздухе и внутри спа, массажные кабинеты, фитнес-центр, два открытых бассейна, один из которых с подогревом в течение всего года, крытый бассейн и большой детский бассейн с горками, работающий летом.

Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi

Для гостей, которые ищут релакса души и тела, SPA PACE предлагает роскошные процедуры в умиротворенной и расслабляющей обстановке. В меню этого потрясающего спа представлена большая коллекция уходов для тела и лица.

Опытные терапевты SPA PACE обеспечат полный релакс. Процедуры для расслабления, регенерации и омоложения проходят в массажных кабинетах, где гости могут полностью переключиться и отдохнуть. Все комплексы для идеального питания кожи разработаны с использованием лучших органических и натуральных продуктов.

Пользование спа-зоной доступно как гостям, проживающим в отеле, так и местным жителям.

Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi

Тульская область

В последние годы Тульская область стала прямо-таки идеальным направлением для визита – будь то короткий и яркий уикенд или полноценное, но не менее насыщенное автопутешествие. Это и Тула с её кремлем, музеями и пряниками, и исторический Венев, и прославленная красивыми видами деревушка Бехово. А еще в Тульскую область можно смело отправляться за вкусными впечатлениями — с кулинарным мастерством и гастрономическими концепциями здесь тоже все отлично.

Например, в 115 километрах от Москвы в сторону Тулы есть уютный поварня-отель «Марк и Лев». Он расположен на берегу реки Вашанки в поселке Сережки-на-Речке и подойдет всем, кто ценит уединение и вкусную домашнюю кухню.

Все, что ставится на стол гостям поварни, готовится только в русской печи, которая стоит прямо в центре гостевого зала. Это скорее не печь стоит в ресторане, а ресторан построен вокруг печи. Большая каменная печь устроена так, что при умелом обращении готовить в ней можно абсолютно любые продукты и любые блюда или прямо на пламени горящих дров, или в углях, но самые вкусные кушанья готовят «в вольном печном духу», когда огонь погас, горячие угли из печи вынули, золу помелом аккуратно вымели. «В вольном духу» продукты глубоко прогреваются равномерно со всех сторон – такого эффекта не даст никакая самая умная и современная кухонная техника.

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Поварня-отель «Марк и Лев»

В поварне нет обычного меню, вместо него «званые обеды и ужины» — это 10-15 блюд из печи, от закусок до десерта, которые ставятся на стол гостям.

Здесь, в Тульской области, среди лесов и полей, у русской печи легко найти гармонию с природой и с собой, почувствовать вкус настоящей жизни вдали от шумного города. И для этого рядом с рестораном, в молодой березовой роще, построено несколько гостевых домов, где гости могут отдохнуть и перезагрузиться.

Поварня-отель «Марк и Лев», домик для гостей

Татарстан

Казань не зря иногда называют третьей столицей России, и за последние годы появляется все больше причин отправиться сюда на выходные или даже на полноценный отпуск. Белокаменному кремлю – одной из самых масштабных сохранившихся построек такого типа — можно однозначно посвятить весь день. Мощные стены этой оберегаемой ЮНЕСКО цитадели, мечеть Кул-Шариф, православный Благовещенский собор, дворцовая резиденция главы республики, «падающая башня» Сююмбике, полдюжины музеев, виды на центральные казанские площади, — это настоящий город в городе. И даже жить здесь можно в здании с богатой историей.

Гостиничный комплекс «Ногай» расположен в историческом центре города Казань в здании бережно сохраняемого памятника архитектуры – «Дом печати», который был построен в 1937 году. Здание «Дома печати» размещало в себе всех существовавших на тот момент казанских издательств с оборудованной по последнему слову техники типографией. Многие годы на первом этаже находился крупнейший в городе книжный магазин.

Здание помнит встречи творческого клуба имени поэта Габдуллы Тукая. В годы войны здесь проходили заседания эвакуированного Союза писателей СССР, в «Доме Печати» работали Алексей Толстой, Виктор Ардов, Валентин Катаев, Самуил Маршак, Александр Фадеев и другие.

Сейчас здание бережно восстановили, а при оформлении интерьеров использовали элементы, отсылающие к его истории, как, например, центральная лестница и холлы с музейными экспонатами. Благодаря этому современное оснащение гостиничного комплекса приобрело довольно оригинальный стиль.

Гостиничный комплекс «Ногай»

Развитая инфраструктура точно поможет гостям почувствовать себя как дома. На территории гостиничного комплекса – ресторан европейской, национальной кухни, ресторан-пивоварня, парковка, СПА-салон и тренажёрный зал, конференц-залы и переговорные комнаты, детская игровая комната.

Рядом с отелем – Казанский Кремль, архитектурные достопримечательности, скверы и уютные улочки старого города. Недалеко и набережная реки Казанки, откуда открывается панорама всего города. А на центральную уютную пешеходную улицу Баумана можно выйти прямо из дверей гостиницы.

Гостиничный комплекс «Ногай»

Астраханская область

Астрахань – город с древней историей, центр многих событий, нашедших отражение в летописи нашего государства, и просто земля дивных красот. Лотосовые поля и соленое озеро Баскунчак — это здесь, отличная рыбалка — тоже тут, самобытная архитектура во главе с местным Кремлем и главной артерий города — набережной Волги — тоже готовы радовать туристов.

Для тех, кому по душе больше долгие променады по улицам города и его достопримечательности, больше подойдет отель AZIMUT Сити Отель Астрахань – он находится в самом центре города. Отель располагается на центральной набережной и имеет панорамный вид на реку Волгу.

Из окон отеля открывается панорамный вид на Астраханский Кремль, город и Волгу, в шаговой доступности – основные достопримечательности города, такие как Петровская набережная, площадь Ленина, центр зимних видов спорта. От отеля около 10 минут езды до вокзала и 15 минут до аэропорта Астрахани.

А ещё в гостинице есть все необходимое для проведения мероприятий под ключ. На территории отеля работают пять банкетных залов максимальной вместимостью до 350 человек, лобби-бар с меню a la carte и летней террасой. Ежедневно здесь предлагаются завтраки в формате шведского стола.

А вот любителям природных красот и рыбалки будет очень удобно провести свой отдых в островной резиденции AZIMUT Парк Отель Волга Астрахань. Здесь можно найти комфортный отдых в самом сердце Волжской дельты. Отель располагается в уютном месте, на острове посреди реки Бушма в рыболовной мекке.

AZIMUT Парк Отель Волга Астрахань

В AZIMUT Парк Отель Волга Астрахань есть всё необходимое для организации охоты и рыбалки, в том числе современный флот катеров и лодок. Команда опытных егерей поможет разобраться в особенностях ловли рыбы или охоты в дельте Волги.

На территории отеля находится банный комплекс, крытый бассейн, сауна, хамам, детская площадка, беседки, а также зоны для барбекю и фруктовый сад. В отеле гостям могут предложить рыбалку, аренду флота, снастей и экипировки для рыбалки, экскурсии на лотосовые поля и на раскаты Волжской дельты.

Конференц-возможности включают два банкетных зала максимальной вместимостью до 100 человек. На территории гостиницы находится кафе домашней кухни. Кроме того, постояльцы могут приготовить и отведать здесь свой собственный улов.