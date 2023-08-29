6 вариантов отдыха для двоих в Подмосковье

Собрали романтические направления Подмосковья, где можно устроить необычное свидание.

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

1 Клуб воздухоплавания «Аэровальс»

Что может быть романтичнее, чем полёт с близким человеком на воздушном шаре в форме сердца? Это идеальный вариант для свидания, который скажет о чувствах больше, чем самый дорогой букет. У дмитровского клуба «Аэровальс» есть специальная программа для влюблённых – их ждёт час полёта над Подмосковьем и посвящение в воздухоплаватели с шампанским и шоколадом.

2 Глэмпинг «Под небом»

Сафари-тенты глэмпинга «Под небом»

«Поднебесный» глэмпинг расположен на берегу Пестовского водохранилища. Здесь есть все условия пятизвёздочного отеля, но на природе, и отдыхают тут по системе «всё включено». Гости живут в уютных сафари-тентах с санузлом и душевой, также на территории работает ресторан. Скучать не придётся – в «Под небом» есть пляжная зона с лежаками, по утрам проходят занятия йогой, а днём можно покататься на сапбордах, вейкбордах и каяках.

3 Ферма «Российские альпаки»

На экоферме «Российские альпаки»

На подмосковной экоферме «Российские альпаки» получится, не отправляясь в Латинскую Америку, познакомиться с очаровательными альпаками (их здесь более 20), которые влюбляют в себя с первого взгляда. Альпак разрешают и обнять, и угостить, а гиды подробно рассказывают обо всех особенностях этих экзотических верблюдовых.

4 Ранчо «Аванпост»

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Тематическая экскурсия на ранчо «Аванпост»

Необычная конная база «Аванпост» стоит на высоком берегу Москвы-реки на окраине Можайска. На её территории не только конюшни, но и дендрарий, контактный зоопарк, беседки, пристань и ресторан Saloon. Изюминка ранчо – экопарк, в котором живут овцы -редких пород, олени, маралы, лани, павлины и цесарки. К услугам гостей – обучение верховой езде, конные прогулки разной продолжительности (новичков тоже берут, но только от 16 и старше), костюмированные программы, фотосессии и многое другое.

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5 Замок «la Ferme de Reve»

Вид на замок La Ferme de Rêve

Этот загородный замок расположен вблизи Коломны и Зарайска на 50 гектарах лесов и полей. Номера и общественные зоны отеля декорированы антикварными предметами мебели XVIII–XIX веков, привезёнными из Европы, а основное здание возведено по мотивам французского замка Шомон-сюр-Луар. На территории отеля есть сафари-парк с пятнистыми оленями, ланями и маралами, ферма, контактный мини-зоопарк и ресторан с меню на основе продуктов собственного производства.

К услугам влюблённых – дровяная баня, финская сауна и процедуры грязеомоложения (сакские грязи), жемчужные ванны, ванны с гидромассажем и соляная пещера, домашний кинотеатр и бильярд, а также экскурсионные программы по городам Подмосковья.

6 Бутик-отель «Усадьба Seehof»

Номер бутик-отеля «Усадьба Seehof»

Живописные виды на Рузское водохранилище, невероятные рассветы и разнообразие вариантов досуга – в этот стильный бутик-отель можно приезжать как на романтический уик-энд, так и на весь отпуск. Помимо таунхаусов и коттеджей, на территории «Усадьба Seehof» нашлось место для вертолётной площадки, ресторана с панорамной террасой и блюдами из фермерских продуктов, гастропавильона и дизайнерской костровой, пирса с зоной отдыха и шезлонгами, сауны с бассейном, зоны барбекю и фермы с карликовыми камерунскими и нубийскими козами.