7 направлений для лыжных походов в России

Рассказываем о несложных и увлекательных направлениях для лыжного туризма.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Валдай и Селигер, Новгородская и Тверская области

Путешествовать зимой по заповедным водно-болотным просторам Центральной России – особое удовольствие. К тому же здесь не нужно особого снаряжения, подойдут и обычные беговые лыжи, температуры и погода привычны, в общем – идеальный вариант для старта лыжно-походной жизни. Кроме «дозора» по реликтовым лесам, замёрзшим озёрам и болотам удастся побывать в старинных городках, увидеть заброшенные деревушки и старинные храмы.

Например, клуб City Escape организует погружение в «Тверскую глухомань» с ночёвкой в палатках, а Russia Discovery провожает «от Валдая до Селигера» со знакомством с Валдаем, Нило-Столобенской пустынью и Осташковом и проживанием в гостиницах.

Ладожское озеро, Республика Карелия

Карелия – традиционное место для всевозможных зимних забав, родина советских лыж «Сортавала» и прославленных олимпийцев, так что лыжные прогулки здесь – образ жизни. На лыжах можно отправляться и в дальние походы – например, по мистическим пустошам национального парка «Паанаярви». И именно в этом озёрном краю можно совершать долгие переходы – если на Байкале популярны походы на коньках по голому льду, здесь хорошо гулять на лыжах по застывшей глади озёр, накрытой снегом.

Непродолжительные, на два-три дня, прогулки по Ладожским шхерам, вокруг острова Кильпола и других островков организует компания «В поход». Между прочим, созданные стихией ледовые скульптуры Ладоги мало в чём уступают байкальским!

Ладожские шхеры Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru

Национальный парк «Таганай», Челябинская область

Горы Южного Урала – «нестрашные» для новичков, но интересные для опытных походников. Они древние, а потому невысокие и пологие, и лишь там, где обнажились вулканические граниты, поднимаются скальные гребни. По всему парку проходит множество маршрутов, и вопрос с ночёвкой здесь решён – есть отапливаемые приюты. Из них удобно совершать радиальные вылазки, но можно проложить и кольцевой маршрут или отправиться по прямой до озера Тургояк.

Между приютами ездят «бураны», так что перемещаться по парку достаточно легко даже на обычных беговых лыжах, а на сами вершины поднимаются пешком или на снегоступах: чтобы увидеть окрестности с Ицыла, Круглицы, Двуглавой сопки и от самой высокой на Урале метеостанции. Сложности – присыпанные снегом участки курумника, а также довольно крутые склоны, для подъёма по которым нужен камус, – могут появиться вне проложенных дорог.

Майские поляны у подножия Откликного гребня, Таганай, Южный Урал. Фото: Алексей Козаченко / фотохостинг rtraveler.ru

Тундры Кольского полуострова, Мурманская область

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Хибины – не слишком высокий горный край, однако без подготовки сюда идти не стоит. Тут есть опасность лавин, погода капризная и часто налетает метель, рельеф обрывистый, да к тому же на краю плато ветер надувает снежные полки-карнизы, которые лучше объезжать стороной. Маршруты часто строятся в расчёте на полную автономность. Например, клуб приключений «В поход» организует короткие вылазки вокруг Умбозера, подъём на вершину Каскаснюнчорр и штурм перевала Кукисвумчорр (необходимый навык здесь – уверенно ходить по глубокому снегу, тропить, а также кататься на лыжах по горному склону).

Для тех, у кого опыт в зимних походах минимальный, предпочтительны Колвицкие тундры – лесистый массив на юге Кольского полуострова, где практически не бывает лавин и камнепадов.

Мурманская область, Хибины, гора Айкуайвенчорр. Фото: Виталий Истомин / фотохостинг rtraveler.ru

Поднебесные Зубья, Кемеровская область и Республика Хакасия

Настоящая сибирская тайга с пихтами и кедрами, живописный рельеф и обилие сказочного, на редкость пушистого снега влечёт в эти отроги Кузнецкого Алатау не только фрирайдеров, но и любителей лыжных походов. Здесь можно организовать для себя «экспедицию» разных уровней сложности, от начального, с проживанием в тёплых приютах и радиальными вылазками, до вполне продвинутого, с удалением на несколько дней от цивилизации.

По льду тут походить не получится – из-за обилия ключей реки не замерзают, зато придётся много тропить по глубокому пухляку. Например, Siberian Expeditions зовёт подняться на хребты Тигер-Тыш и Междуказырский, чтобы увидеть горы с высоты, с переходами налегке и комфортабельными ночёвками под крышей. Это хороший шанс попрактиковаться в ходьбе на лыжах с камусом.

Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Пожалуй, идеальное место для новичков: рельеф здесь не то чтобы совсем без перепадов, но довольно прост для ходьбы на лыжах, можно двигаться и по буранкам – укатанной снегоходами «буранами» дороге, и под сенью густого северного леса. В Кенозерье охраняется не только природное, но и культурное наследие – знакомство с традициями Русского Севера обязательно!

Такие туры организует, например, Russia Discovery. Поселившись на берегу Лекшмозера, туристы каждый день совершают радиальные вылазки на лыжах, а по вечерам их ждут мастер-классы по народным промыслам, ужины с пирогами и русская баня.

Более опытным лыжникам понравится тур «Лыжный патруль» – он ведёт по исторической дороге через систему пяти озёр, по которой шли древние новгородцы, осваивая земли Кенозерья в XII–XIV веках. На маршруте – шедевры деревянного зодчества, Беломоро-Балтийский водораздел и реликтовая аллея можжевельников на острове Медвежий, самом большом в акватории Кенозера.

Морозная ночь в Кенозерье (Архангельская область). Фото: Павел Ващенков

Северный Урал, Республика Коми и Свердловская область

Территория Печоро-Илычского заповедника входит в объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Традиционно эти зачарованные снежные края популярны у любителей лыжных походов.

Например, команда Yeti Tour приглашает посмотреть на одно из чудес России – столбы выветривания Маньпупунёр, укрытые снежными шубами. От геологической базы у реки Большая Сосьва туристы уходят вверх по реке Луцоулья, поднимаются на хребет и один день отводят на прогулку к останцам (впрочем, находиться в этом продуваемом всеми ветрами месте разрешают всего полтора часа — таковы правила парка).

Бонус – посещение истока реки Печоры и отмеченной стелой символической границы Европы и Азии. А турклуб «Гора» организует лыжный визит к расположенному у границы заповедника легендарному перевалу Дятлова.