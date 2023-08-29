8 однодневных маршрутов по Архызу для начинающих и любителей

Архыз – горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии – отлично подходит для туристов, которые интересуются пешими турами, но пока не готовы уходить в многодневные походы с палатками. Здесь можно отправиться в однодневные маршруты различной сложности. Бесспорные плюсы – невероятные виды и неплохая туристическая инфраструктура. Наш читатель и самостоятельный путешественник Алексей Елфимов отправился в насыщенное путешествие по Архызу, снял об этом атмосферное видео и поделился полезными советами – куда, как и почём.

Как добраться?

На поезде можно доехать до станции Невинномысская. Отсюда до Архыза ходят такси и рейсовые автобусы – причем выгоднее взять такси, если вас больше двоих. Через приложение такси заказать тоже можно, местные спокойно берут такие заказы. Однако через агрегатор цена была 4000 рублей, а с таксистом у вокзала нам удалось договориться за 3500. Дорога на машине заняла у нас 2,5 часа. Советую ехать днем, потому что ближе к поселку открываются живописные виды – будет обидно пропустить.

Билеты на поезд лучше брать в день старта продаж. Иначе рискуете, как мы, ехать на верхних полках в плацкарте. Мы ехали из Воронежа, откуда билеты обошлись нам в 3500 рублей.

На самолете все не так просто: ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах. Отсюда ехать до Архыза дольше. Такси обойдется в 5-6 тысяч рублей. Но можно найти и рейсовые автобусы, которые возят туристов с багажом.

Что взять с собой? Очень часто придется пересекать реки вброд. Поэтому смело берите запасные носки , а в домике держите сушилку для обуви . Толстые треккинговые ботинки могут не успеть высохнуть.

, а в домике держите . Толстые треккинговые ботинки могут не успеть высохнуть. Летом незаменим солнцезащитный крем . Большинство треков открыты для солнца, получить ожоги не составит труда.

. Большинство треков открыты для солнца, получить ожоги не составит труда. Выбор между высокими и низкими треккинговыми ботинками остается за вами, но я советую брать высокие. Это позволит уменьшить вероятность вывихнуть ногу на курумниках, которых тут достаточно.

остается за вами, но я советую брать высокие. Это позволит уменьшить вероятность вывихнуть ногу на курумниках, которых тут достаточно. Обязательно берите треккинговые палки . Без них вероятность травм кратно возрастает.

. Без них вероятность травм кратно возрастает. Не забудьте захватить дождевики: погода в горах обычно непредсказуема и утренний прогноз может обмануть.

погода в горах обычно непредсказуема и утренний прогноз может обмануть. Скачайте хорошее приложение с картами. Я советую Organic Map и OsmAnd. Не забудьте закешировать маршруты заранее.

Пешие маршруты

Мы заранее спланировали несколько маршрутов, которые можно пройти за один день. Это самые популярные в Архызе места, поэтому по пути вы обязательно встретите других туристов – это важно для новичков, потому что помощь на треке может понадобиться в любой момент.

Маршруты здесь описаны в том порядке, в каком мы их ходили. Дисклеймер: прописанная сложность маршрута — это субъективная оценка автора статьи, она может не совпадать с вашими личными ощущениями. Расстояние указано туда-обратно.

Вода — ваш самый важный спутник в походе. В жаркую погоду, находясь на треке, нужно выпивать 1,5-2 литра воды. Но брать её с собой не обязательно. На большинстве треков запасы можно пополнить прямо из озера или горной реки. Вода здесь чистая, так как почти всегда спускается с ледников, поэтому туристы её смело пьют.

Фото: Алексей Елфимов

1 Ущелье и водопад Чигордали

Сложность: 2/5



Расстояние: 16 км

Подъем: 450 м

Питьевая вода: до начала подъема к водопаду мест с водой немного, поэтому лучше взять запас хотя бы на первую половину маршрута .

Фото: Алексей Елфимов

Этот трек начинается легко – со входа в архызскую часть Тебердинского заповедника. На входе нужно зарегистрироваться и заплатить экологический сбор, 150 рублей с человека.

Путь проходит через лес, а затем подходит к горной реке. Почти все 350 метров подъема сконцентрированы на последнем участке перед водопадом, поэтому подъем так достаточно резкий.

После посещения водопада советую подняться чуть выше и уйти влево: там вы найдете живописную смотровую площадку с шикарным видом на ущелье.

2 Баритовый водопад и смотровая на Архыз

Сложность: 3/5



Расстояние: 8 км

Подъем: 900 м

Питьевая вода: путь идёт вдоль горной речки, но подойти к ней не всегда удобно. Запас лучше взять хотя бы на половину пути.

Фото: Алексей Елфимов

Начало трека находится прямо в поселке. Тропа сразу начинает идти в гору. Дорожка идет сквозь лес, что помогает спастись от жары.

На треке есть развилка: на ней нужно повернуть направо, уйдя по менее крутой тропе через лес. Поворот помечен стрелкой, нарисованной на камне. Если пойти в этом месте прямо, то попадете на более крутую и менее протоптанную тропу, хотя по ней нам тоже удалось подняться.

Дойдя до водопада, можете подняться ещё выше до смотровой площадки. Если хотите ограничиться только водопадом, то подъем составит 650 метров, а общая протяженность маршрута – 6 км.

3 Озеро Семицветное

Сложность: 3/5



Расстояние: 12 км

Подъем: 600 м

Питьевая вода: вдоль тропы всегда можно набрать воду из горной реки.

Фото: Алексей Елфимов

Озеро находится в отдалении от посёлка, поэтому потребуется заброска на внедорожнике. Местные не скрывают, что сговорились, – цена у всех одинаковая. В наш год на любой трек забрасывали за 6000 рублей. Вы можете сэкономить и доехать на такси до начала бездорожья: дальше легковая машина не проедет, поэтому придется дополнительно пройти ещё 4,5 км пешком. В нашем маршруте использовалась заброска.

Подъем достаточно размеренный, однако перед озером тропинка пойдет под большим углом. К тому же в июле здесь ещё лежал снег, поэтому часть тропы идет по снежнику. Пару раз придется карабкаться по курумнику. От самого озера можно подняться ещё на 50 метров – на небольшую смотровую, она расположена слева и оттуда открывается отличный вид на озеро и долину сверху.

4 Дуккинские озера

Сложность: 4/5



Расстояние: 12 км

Подъем: 600 м

Питьевая вода: на протяжении всей тропы (кроме перехода от второго к третьему озеру) можно набрать воду по пути.

Фото: Алексей Елфимов

Так же, как и до Семицветного озера, тут потребуется заброска на внедорожнике. Можно доехать на такси до начала бездорожья и пройти пешком дополнительные 4 км.

Есть разные маршруты для созерцания Дуккинских озёр. Мы пошли самым трудным, но как мне кажется, и самым интересным — через перевал Кавказская сказка.

Начинается путь одинаково. Большинство людей на развилке уходят направо к озеру Рыбка. Но маршрут круговой, так что на развилке можно свернуть налево. В этом случае вы наверняка встретите меньше туристов.

От озера Рыбка идет небольшой подъем по курумнику ко второму озеру, которое называется Аркасарское. Дальше мы пошли более сложным маршрутом: обогнули второе озеро справа и вышли к перевалу Кавказская Сказка. Подъем здесь почти отвесный, но есть узкая тропа. Это, как по мне, самая нервная и сложная часть маршрута. После подъема вы попадаете на плато и уже почти по прямой идете к третьему озеру, которое тоже называется Кавказская сказка.

Маршрут действительно сложно, но панорама на плато после перевала того стоит. Очень красивое и спокойное место. А от третьего озера можно спустится вниз и уже вернуться обратно к началу маршрута.

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5 Озера на балке Орлёнок

Сложность: 2/5



Расстояние: 11 км

Подъем: 750 м

Питьевая вода: свободный доступ к воде появится только ближе к озеру. Возьмите воды примерно на половину пути.

Трек к озёрам на балке Орлёнок начинается с поляны Таулу. Сюда можно доехать на такси, если живете в поселке Архыз.

Экотропа ведет через красивый хвойный лес. Подъем ждет вас на всем протяжении пути, но особо крутой и отвесный подстерегает перед озером.

Большие озера на балке не слишком красивые и довольно грязные. Обычно все идут к озеру с названием «Секретное». В нем можно искупаться, но имейте ввиду что температура здесь даже летом не поднимается выше пяти градусов — много родников.

6 Софийские водопады

Сложность: 3/5



Расстояние: 10 км

Подъем: 650 м

Питьевая вода: воду можно набрать на протяжении всего подъема. Перед спуском лучше взять побольше.

Единственный трек из подборки, который без заброски на внедорожнике начать не получится. Дорога от поляны Таулу по бездорожью занимает около часа.

Трек круговой, то есть можно пройти его и в обратном направлении. В этом случае попадется меньше туристов. Троп здесь достаточно много, но мы предпочли подниматься к самим водопадам, а не идти понизу вдоль реки. Минимум один раз придется переходить стоки водопадов вброд. Поэтому либо приготовьтесь разуваться, либо возьмите с собой запасную пару носков.

Одолев каскад водопадов, мы поднялись на Софийское седло и пошли вниз по более пологому склону, возвращаясь к точке заброски на Ледниковой ферме. Отсюда открывается отличный вид на ледник и водопады.

7 Пик Смирнова

Сложность: 2 /5



Расстояние: 9 км

Подъем: 1000 м (возможен спуск по канатной дороге)

Питьевая вода: нет, берите с собой.

Фото: Алексей Елфимов

Очень живописный и непопулярный трек. Тропа начинается с поляны Таулу. Можно также пройти по автомобильной дороге в сторону Белого водопада и подняться по более укромной тропе, как это сделали мы.

Подъем проходит через лес, затем выходит на холм. Именно отсюда открываются невероятные виды на окружающие Архыз ущелья и горы, в том числе на Софию. Сам пик Смирнова находится по центру, дополняя живописный пейзаж.



Спуститься можно на канатной дороге совершенно бесплатно – тем самым упростите путь вниз.

8 Озеро Любви

Сложность: 4/5



Расстояние: 15 км

Подъем: 1000 м

Питьевая вода: воду можно набрать в озере.

Фото: Алексей Елфимов

Трек начинается из Тебердинского заповедника, так что за вход опять платим 150 рублей экологического сбора.

Половина маршрута идёт без подъёма, затем дорога по заповеднику кончается, а тропа сворачивает направо и уходит вверх. После дождя тропа на треке может быть достаточно размытой, так что для восхождения лучше выбрать солнечный день.

Поднявшись к озеру, можно также уйти чуть выше на смотровую площадку, откуда отлично видно форму озера в виде сердечка, подарившую ему название.

Что ещё посмотреть?

А вот – совсем небольшие треки, которые займут у вас несколько часов. Их можно выбрать в плохую погоду или оставить на день отдыха.

Смотровая со скалы Карча-Тёбе. Со смотровой открывается отличный вид на посёлок. Можно сделать красивые фото со скал. Путь займет 2-3 часа.

Казачий водопад. Находится в Тебердинском заповеднике, придется снова оплатить экологический сбор. Летом водопад достаточно мелкий, но спадает вдоль живописной горы. Весной воды должно быть больше. Путь займет 1-2 часа.

Канатная дорога. Можно подняться на склоны канатной дороги. Отсюда открывается прекрасный вид на гору Софию. Также от южной канатки можно дойти до пика Смирнова. Одиночный подъём стоил 1040 рублей. Актуальные цены лучше уточнять на сайте курорта.

Смотровая со скалы Карча-Тёбе.

Что с жильём?

В районе Архыза недостатка в жилье для туристов нет. Но гостиницы, гостевые дома и турбазы концентрируются в разных местах.

Поляна Таулу. Местная точка сбора всех туристических активностей. Здесь вас будут ждать гиды с уазиками, квадроциклами, лошадьми для конных прогулок и так далее. Здесь же – больше всего выбор жилья. Есть турбазы с огороженной территорией, отдельные домики и места для кемпинга. Правда, в такой популярности есть и минусы – повсюду конные привязи, постоянно ездят машины, вокруг много пыли. Если выбирать отдаленную турбазу на поляне Таулу, то эти недостатки вас не затронут, но точно потребуется машина, чтобы добраться хотя бы до магазина или кафе.

Поселок Архыз. Жилье можно снять и в самом поселке, как мы и сделали. Здесь ближе до приличных кафе, много продуктовых магазинов. До всего можно дойти пешком.

Мы сняли домик на четверых через сервис бронирования Ostrovok.ru. Стоил он 4600 за ночь. Внутри есть кухня и все необходимые мелочи для пеших туристов – вроде сушилки для обуви.

Горнолыжный курорт «Архыз». Более дорогое жилье можно снять около горнолыжного курорта: здесь есть несколько достойных отелей и вся необходимая инфраструктура. Однако отсюда до всех пеших маршрутов, которые собраны в этой статье, добираться будет дольше всего.

Фото: Алексей Елфимов