9 интересных фестивалей этого лета в России

Собрали разномастную подборку из летних фестивалей в разных регионах России: где-то можно будет почувствовать себя викингом, где-то поучаствовать в игре в предсказания, а где-то – нарядиться огурцом.

Imandra Viking Fest – Мончегорск, Мурманская область

19-20 июля

Imandra Viking Fest – семейный фестиваль, на котором развлечение сможет найти викинг любого возраста. Он проходит за Полярным кругом, в городе Мончегорске, и уже в пятый раз соберёт в одном месте любителей культуры северных народов, легенд и Средневековья. В этом году все зоны и активности фестиваля будут объединены темой четырёх стихий: земли, огня, воздуха и воды.

В течение двух дней жители Мончегорска и туристы со всей страны смогут принять участие в тематических мастер-классах, костюмированном шествии, спортивном турнире «Игры Тора», отправиться в плавание на драккаре по водам Имандры, посетить средневековую ярмарку, попробовать стилизованные угощения, поближе познакомиться с особенностями северной культуры и узнать, к какой из четырёх стихий принадлежат их силы.

Билеты можно найти здесь.

«Архстояние» – Никола-Ленивец, Калужская область

28-30 июля

В арт-парке Никола-Ленивец среди заповедных полей и лесов Калужской области можно найти десятки причудливых ленд-арт объектов. В конце июля здесь в который раз пройдет «Архстояние». Международный фестиваль ландшафтных объектов каждый год (вот уже 17 лет) находит, чем удивить гостей, и на три дня превращает территорию арт-парка в фантастическую, местами сюрреалистичную, местами глубокомысленную сказку.

Тема фестиваля в этом году – «Игра в предсказания»: организаторы отмечают, что сегодня мы живем в ситуации, когда планировать что-либо становится сложно, а информационный поток не добавляет ясности. Кажется, что серьезных методов прогнозирования будущего не хватает, и тогда на помощь приходят иррациональные и художественные.

Теме фестиваля будут посвящены новые инсталляции и арт-объекты. Один из них – «Капсула предсказаний» художника Алексея Козыря. Это гигантский контейнер-хранилище, куда гости смогут положить свои записки в будущее. Капсулу загерметизируют и закопают, а достанут в 2050 году. Ещё один новый арт-объект – «Павильон заблуждений» Ирины Кориной, в котором нашли отражение загадка будущего и дезориентация.

«Архстояние»-2023 предлагает поиграть в предсказания, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения. Найти билеты и узнать подробности можно тут.

Фото: Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

Усадьбы Москвы

1 июля в столице впервые начинается летний фестиваль «Усадьбы Москвы». Он будет проходить по выходным дням вплоть до конца сентября и объединит 15 исторических площадок: музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие. Главная цель фестиваля – познакомить всех желающих с московскими усадьбами во всем их разнообразии и многогранности, поведать об уникальной истории, архитектуре, культуре и традициях этих мест.

Каждый из архитектурно-парковых ансамблей в определенный день представит свою программу литературных чтений, лекций, иммерсивных спектаклей и мастер-классов. Москвичей и гостей столицы ждут также экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки.

Например, гостям музея-заповедника «Коломенское» 16 июля предложат прогуляться по фруктовым садам, где растут разные сорта яблок, такие как антоновка, грушовка, папировка. Также под открытым небом проведут литературные чтения — прозвучат отрывки из «Повестей Белкина» Александра Пушкина.

Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, но для участия понадобится предварительная регистрация на сайте.

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском Фото: Павел Демин / фотохостинг rtraveler.ru

«Знай наших» – Воронеж

18 – 20 августа

Гастрофестиваль «Знай наших» – уникальное и долгожданное событие в культурной жизни Черноземья. В одном месте воронежцы и гости города смогут попробовать десятки концепций еды и вкусов разных национальных кухонь, откроют для себя продукцию российских представителей индустрии питания. Их ждёт множество мастер-классов, конкурсов и дегустаций с участием звезд кулинарии.

Почему Воронежская область? Всё очень просто: это аграрная столица Черноземья, которая славится своими овощами и фруктами, здесь выращивают лучшие сорта спаржи, это родина премиальных сортов мяса. В прошлом году на фестивале можно было стать участником мастер-класса по приготовлению воронежской окрошки (шеф-повар поделился секретами приготовления блюда с использованием знаменитого воронежского белого кваса), мастер-класса «жемчужная каша в современной подаче» (оригинальное приготовление перловки, которую обожал Петр I), флейринг-шоу пиццайоло (виртуозная раскатка самой большой пиццы). Уверены, в этом году нас тоже ждёт немало вкусного и интересного.

Вход на гастрофестиваль свободный для всех гостей.

Golf Music Fest – Московская область

8 июля

Встречайте главное гольф-событие этого лета – GOLF Music Fest в подмосковном «Форест Хиллс». Фестиваль объединит в себе яркий турнир по гольфу и масштабный джазовый марафон от резидентов джаз-клуба Алексея Козлова.

Гольф-марафон с множеством интересных номинаций и крупным призом будет идеально дополнен музыкальным марафоном (smooth jazz, свинг, фанк, самба) от резидентов самого известного джаз-клуба страны — Вадима Эйленкрига, Ольги Синяевой и AllSeeBand, Артура Газарова и Sambateria.

Помимо гольфа и джаза всех гостей фестиваля ждут яркие развлечения — полеты на воздушном шаре от Tenzor Consulting Group, экскурсии по гольф-полю, мастер-классы, минигольф с призами от «Лиги Ставок», изысканный ужин и награждение в стиле Boho Chic, а также стильный фейерверк в конце вечера.

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Праздник Огурца – Суздаль, Владимирская область

15 июля

Праздник Огурца проводится в Суздале с 2001 года под эгидой Владимир-Суздальского музея-заповедника и нежно любим местными жителями и туристами – всеми, кто ценит путеешствия, вкусную еду и народные традиции.

Легенда Праздника Огурца строится на богатой истории: тут и уникальные традиции огородничества, развитого в Суздальском Ополье, и популярность огурца со времен Петра Первого, и особенный огуречный «расцвет» в Суздале XVIII века, а затем и в 60-е годы XX в, когда Суздаль стали негласно считать «огуречной» столицей России. Праздник проходит ежегодно, в третью субботу июля, и привлекает тысячи туристов.

Что ждёт гостей на народных гуляниях? Торжественное «Шествие огуречников», мастер-классы по засолке огурцов, конкурс на лучший огуречных костюм и дегустации разносолов. Ещё больше деликатесов можно будет найти в «Обжорном ряду» – тут гостей ждут тоболки, пироги, жареные огурцы, варения, лимонады, леденцы... И всё это – в реалистичных интерьерах старинного русского села. Для маленьких (и не только) посетителей праздника подготовят интерактивные игровые и анимационные площадки по мотивам русских игр.

«Бендериада» – Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

29 июля

В конце июля в Козьмодемьянске туристов ждут в гостях у Великого комбинатора Остапа Бендера! В этом старинном купеческом городе на берегу Волги не первый год проводится Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора «Бендериада».

Козьмодемьянск является прообразом Васюков в бессмертном романе Ильфа и Петрова «12 стульев». Именно здесь состоялся знаменитый шахматный турнир, подробно описанный на страницах произведения.

Яркая карнавальная программа «Бендериады» никого не оставит. Здесь пройдут аукционы, увлекательные конкурсные программы, детские игровые состязания, шахматные турниры, тараканьи бега, конкурсы гармонистов и частушечников, концерты под открытым небом и многое другое.

Гвоздем программы будет, конечно, карнавальное шествие и проведение блиц-турнира по шахматам «Даешь междупланетный шахматный конгресс».

«СольФест» – Сольвычегодск, Архангельская область

15 июля

Фестиваль «СольФест» – отличный пример того, как жители небольшого, но старинного городка с креативом подходят к сохранению уникальных традиций Русского Севера. Фестиваль проводится в рамках проекта «Сольвычегодск – столица «Серебряного ожерелья России».

Вдоль улицы Володарского растянется Прокопьевская ярмарка, в Доме купцов Пьянковых разместится вернисаж художников и лимонадный бар, а среди детей и взрослых устроят чемпионат «Открой рот». У Благовещенского собора будут проводится экскурсии и выставка ремёсел.

Проведут заодно и ярмарку невест «Вычегодские приплывухи». Так в Сольвычегодске называли девушек на выданье, которые стекались покрасоваться на людные ярмарки. Также здесь пройдет модное дефиле «Традиционный костюм народов Севера». А рядом с Солёным озером, у Введенского собора – выступят народные театры, музыкальные коллективы и хор Валаамского монастыря.

Сольвычегодск Фото: Леонид Анкудинов

«Оживший город. Лето» – Тула

Логичное продолжение фестиваля под открытым небом «Оживший город. Весна», прошедшего в Туле на майских праздниках. В летнем сезоне локации фестиваля можно будет найти в уютных дворах улицы Металлистов, где каждую субботу будут проводиться различные выступления: концерты, гаражные распродажи локальных брендов Тулы и продукции российских дизайнеров, мастер-классы, театрализованные экскурсии, лекции, кинопоказы.

Фестиваль позволит гостям и жителям города взглянуть на знакомую улицу Металлистов не только как на уже известный Музейный квартал, но и ощутить её атмосферу и локальный контекст.