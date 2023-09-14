9 красивых набережных Москвы и чем там заняться

Набережные Москвы-реки в последние годы кардинально преобразились: одни после благоустройства превратились в уютные зоны отдыха, другие — в центры активного досуга для горожан и туристов. Многофункциональность прибрежных зон столицы и их насыщенная жизнь позволяют почувствовать атмосферу курорта даже внутри технологичного мегаполиса. Рассказываем, как обновленные территории интегрировались в городскую среду и чем там заняться.

1 Парк Северный речной вокзал: восхититься шедевром сталинской эпохи

Открытие отреставрированных «водных ворот столицы» — Северного речного вокзала — стало одним из самых заметных городских событий последних лет. В 2020 году монументальное здание в стиле сталинского ампира вновь начало принимать речной транспорт.

Вокзалу вернули исторический вид — восстановили интерьеры и скульптурные декорации, а крышу с фонарями открыли для посетителей. В примыкающем к зданию парке работают бассейны с подогревом и небольшие пляжи, а также есть площадки для активного отдыха. Здесь можно найти и исторические декоративные элементы — симметричные фонтаны по обеим сторонам главной аллеи и восстановленные скульптуры «Спорт» и «Водный путь».

Северный речной вокзал. Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

2 Москворецкая набережная: посмотреть на город с трех мостов

Набережная соединена с парком «Зарядье», где над Москва-рекой «выступает» Парящий мост с видом на Замоскворечье.

Внимания заслуживают и другие два прилегающих к Москворецкой набережной моста — Большой Москворецкий прямо у кремлевских стен и построенный почти сто лет назад Большой Устьинский с трамвайным движением и видом на сталинскую высотку на Котельнической.

Парящий мост над Москворецкой набережной. Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com

3 Крымская набережная: поймать волну

Пешеходная набережная располагается на правом берегу Москвы-реки и соединяет две важнейшие точки притяжения столицы — парк Горького и «Музеон». Десять лет назад набережная первой превратилась из малодоступной зоны в популярное место отдыха после масштабной реконструкции. В обновленном пространстве — бьющие из-под земли фонтаны и вернисаж для художников, липовая аллея, ландшафтный парк с просторным амфитеатром и кафе с верандами.

Архитектурной доминантой места стала тема волны — почти все объекты набережной не имеют прямых линий. Также Крымская набережная положила начало многокилометровому веломаршруту вдоль Москвы-реки — сейчас это часть непрерывной велосипедной дорожки, соединяющей Воробьевы горы с центром столицы.

Крымская набережная. Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

4 Пушкинская набережная: почувствовать ритм городской жизни

Возможно, самая оживленная набережная города пролегает по центральной части парка Горького и продолжается вдоль Нескучного сада. При реконструкции пространство расширили таким образом, что узкая прибрежная полоса превратилась в просторную прогулочную зону с фудкортом и площадками для командных видов спорта, а каждое лето здесь проводятся крупные фестивали.

Со стороны Нескучного сада набережная менее шумная: почти на одном уровне с водной гладью располагается променад с видом и на монументальную застройку противоположной Фрунзенской набережной.

Пушкинская набережная. Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

В цифрах За последние десять лет Москва привела в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 км – это почти в пять раз больше общей длины набережной в Геленджике.

5 Андреевская набережная: прокатиться на двух или четырех колесах

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Полностью пешеходная набережная, соединяющая Нескучный сад и Воробьевы горы. Набережная примечательна просторным пляжем на пологом берегу Москвы-реки, куда в солнечные дни приходят позагорать москвичи, а также реверсивной велодорожкой, идеально подходящей для неспешного катания.

Арендовать инвентарь можно здесь же — по всей протяженности набережной установлены пункты городского велопроката, а желающие прокатиться на роликовых коньках или скейтборде могут воспользоваться одной из парковых точек аренды. В конце набережной есть причал, откуда отправляются речные трамвайчики.

Андреевская набережная Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock.com

6 Лужнецкая набережная: заняться спортом

Одно из самых популярных мест в Москве для активного отдыха — длинная зеленая набережная на территории «Лужников». Набережная получила свой оригинальный облик с гранитной облицовкой еще при строительстве спорткомплекса, а окончательно сформировалась после масштабного благоустройства в 2016 году. Благодаря отсутствию автомобильного движения по набережной проходят полноценные вело- и пешеходные маршруты, а также профессиональная беговая дорожка со специальным покрытием.

Для любителей нециклических видов спорта оборудованы шесть гимнастических площадок, а для тех, кто приходит сюда на неторопливые прогулки, есть амфитеатр, ступени которого спускаются прямо к Москве-реке. В шаговой доступности от набережной — большая спортивная арена «Лужники».

Лужнецкая набережная. Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

7 Якиманская набережная: прогуляться вдоль Водоотводного канала

Одна из самых коротких набережных столицы (всего 500 метров) пролегает напротив краснокирпичного «Красного октября» — бывшей кондитерской фабрики, превратившейся в развлекательно-деловое пространство. Также с набережной можно увидеть на близком расстоянии памятник Петру I.

После реконструкции на Якиманской набережной появилась прогулочная зона и видовые площадки с лавочками, увитые зелеными растениями. По вечерам пространство освещают фонари, провода которых спрятаны под землю — чтобы не мешали горожанам наслаждаться видом.

Якиманская набережная Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

8 Краснопресненская набережная: полюбоваться небоскребами Москвы-Сити

Краснопресненская набережная растягивается почти на три километра: начинается от Дома правительства Российской федерации, проходит через первый деловой комплекс столицы — Центр международной торговли, минует сталинскую высотку гостиницы Radisson Collection и краснокирпичные здания бывшего Бадаевского завода на противоположном берегу реки. Прогулка заканчивается неподалеку от таких небоскребов, как башня «Эволюция» и других.

С набережной открывается живописный вид на высотные сооружения, полюбоваться которыми можно и в отражении — здесь есть несколько спусков к воде. Место подходит как для неспешных прогулок, так и для активного отдыха — на набережной есть пышные цветники, скамейки и шезлонги, полоса велодорожек и зона для катания на роликах.

Краснопресненская набережная, вид на Москву-Сити. Фото: Аksenov Petr / Shutterstock.com

9 Новодевичья набережная: неспешно пройтись на закате

Одна из старейших московских набережных, названная в честь одноименного женского монастыря XIX века, Новодевичья проходит вдоль монастырских стен и прилегающей к ним парковой зоны. С набережной можно увидеть Воробьевы горы, Лужнецкий железнодорожный мост и «дом на Мосфильмовской» — высотный жилой комплекс нестандартной формы.

После реконструкции в 2015 году пространство заметно преобразилось: сейчас здесь соседствуют пешеходный тротуар и велодорожка, а по всей длине набережной установили удобные скамейки. Теплое освещение в виде вертикальных ламп также делает маршрут привлекательным для вечерних прогулок.