Москва в движении: активный отдых в столице

Москва – город с активной жизненной позицией. Он никогда не спит и вечно куда-то спешит, при этом отлично умеет замедляться и вдохновляет на созерцательность. в этом году в столице заработают уже 23 пляжные зоны. поймать курортное настроение помогают набережные и спа-центры, бассейны и аквапарки. К тому же это один из самых зелёных мегаполисов планеты, так что поддерживать здоровый и активный образ жизни здесь – сплошное удовольствие!

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Как на курорте

Москва – настоящий город-курорт: в любое время года здесь найдётся 1001 способ отдохнуть душой и телом. Летом повсюду загорают на пляжах и лужайках, катаются на речных трамвайчиках и новых экологичных электросудах, которые входят в единую билетную систему Московского транспорта, причём оплатить проезд можно картой «Тройка».

А в рамках проекта «Лето в парке» в столице в этом году откроются 23 пляжные зоны. В прошлом сезоне огромной популярностью пользовались летние бассейны: в «Лужниках», на Северном речном вокзале, на «Острове Мечты». Сейчас же к пяти уже имеющимся парковым пляжным зонам добавятся ещё три. Таким образом, летние бассейны будут работать в ландшафтном парке «Митино», парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Сокольники» и «Красная Пресня», а также в Измайловском парке, «Дубках» и парке имени Юрия Лужкова (бывшие «Садовники»). При всех городских бассейнах есть зонтики и шезлонги, душевые и кабинки для переодевания. Будут бассейны и на фестивальных поп-ап-площадках.

Жарким летом для детей нет ничего веселее пробежаться по площадке с сухим пешеходным фонтаном: его распылители работают в разных режимах. Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Для тех, кому мало просто валяться на пляже и хочется активного досуга, в Москве есть множество опций для водного спорта. В последние годы Москва очень полюбила яхтинг: тренировки проводят «Сила ветра» и «Парусная академия», в основном в Строгинском затоне и на Пироговском водохранилище. Там же можно освоить виндсёрфинг и кайтинг. Среди других популярных увлечений – сапсёрфинг, каякинг, короткие сплавы на байдарках и каноэ по рекам, которых немало в Москве.

Для тех, кому нужно больше адреналина, есть водно-моторный спорт (аквабайк, мотосёрф), а также вейкбординг, гидрофлайтинг и гидрофойлинг (катание на подводном плавнике).

Экотуризм

Экотуризм в черте города? Конечно, ведь это Москва! Тут более 900 парков и благоустроенных зелёных территорий, и с каждым годом их становится всё больше. Более того, в городе 145 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), есть даже национальный парк «Лосиный остров», который Москва делит с Подмосковьем. Усадебные парки и реликтовые леса, тенистые московские дворики и ботанические сады – в Москве есть где разгуляться. А чтобы такие прогулки не причиняли природе вреда, в заповедных уголках Москвы проложено 13 экотроп общей длиной около 40 км.

Фруктовый сад в парковой зоне музея-заповедника «Коломенское». Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Парк «Яуза» – самый протяжённый в Европе: его длина около 20 километров! Экотропы в нём связывают несколько районов и позволяют наблюдать за обитателями в естественной среде, не мешая им: например, тут можно увидеть ежа, ондатру или цаплю. Экотропа есть и в Покровском-Стрешневе – маршрут длиной 4,1 км проходит в самом сердце усадебного лесопарка, от родника «Царевна-Лебедь» вдоль речки Химки, в которой живут бобры.

С экотроп Серебряного бора (длиной 5,5 и 1,2 км) можно заметить ласку и горностая, а в Битцевском лесу водятся лисы и зайцы. Ещё экотропы есть в природном заказнике «Воробьёвы горы», в ландшафтном заказнике «Тёплый стан», в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

По набережной Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛа шагать особенно приятно. Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

В Москве найдётся и кое-что необычное. Например, воздушная экотропа на ВДНХ проложена на высоте 6,5 м посреди вековой Шереметьевской дубравы. А в дендрарии национального парка «Лосиный остров» с природой можно взаимодействовать тактильно – на «босоногой» тропе длиной 3,6 км. Сосновая кора, морская галька, шишки, валуны – 43 разных покрытия чередуются по контрасту: после мягкого – жёсткий, после холодного – тёплый. В этом году «босоногая» тропа заработает с 1 июня.

Укрывающий от дождя купол в парке «Зарядье» называется «стеклянной корой». Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Городская мобильность

Москва в тренде: как и другие мегаполисы мира, она уверенно развивает концепцию новой городской мобильности. Другими словами – освобождает центр от автомобильных пробок, популяризует экологичный и шеринговый транспорт и стимулирует жителей пользоваться средствами индивидуальной мобильности: велосипедами и самокатами. В Москве работает городская система велопроката (более 11 тыс. велосипедов) и кикшеринга (более 60 тыс. самокатов), и даже всесезонный воздушный вид транспорта имеется – канатная дорога!

С каждым годом в столице всё больше беговых и велодорожек, их появление часто связано с благоустройством набережных и парков. Официальная карта веломаршрутов размещена на сайте Московского транспорта. Постепенно прокладывается и кольцевой веломаршрут «Зелёное кольцо», который соединит городские зелёные зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Сейчас он готов уже на более 50% – это около 71 км. Велосипедные полосы и дорожки появляются на оживлённых улицах районов, так что жители смогут использовать их как для поездки на работу, так и для катания в своё удовольствие.

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По Лужнецкой набережной можно гулять и бегать, кататься на роликах, самокатах и велосипедах. Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Велодорожки есть и в самом центре: Бульварное кольцо, уютные улочки Замоскворечья – Пятницкая и Ордынка, гастрономическая Никитская и гламурная Петровка, Неглинная, Лесная, Самотечная – легко устроить себе отличную велоэкскурсию по самым живописным местам Москвы или же пробежаться по её центру в составе группы на беговой экскурсии с аудиогидом. Не забывайте и про Московский велофестиваль, а также полу- и марафоны, которые с каждым годом всё многолюднее.

ЗОЖ в парках

Московские парки предлагают обширную программу досуга. В каждом из них есть развитая спортивная инфраструктура: современные зоны для воркаута, поля для футбола и мини-футбола, теннисные корты и столы для пинг-понга, баскетбольные площадки и хоккейные коробки, которые зимой превращаются в катки. Кроме того, в Парке Горького можно поиграть в петанк, и по всей Москве построены скейт-парки, BMX-трассы и панда-парки для детей и взрослых. Например, большая площадка для настольного тенниса с прокатом инвентаря есть в Нескучном саду, отличные скейт-парки – в «Сокольниках» и «Ходынском поле», а в парке 850-летия Москвы – памп-трек площадью 5000 м2. Встречаются в парках и конные дворы.

Получить заряд адреналина на самокате или поймать внутренний дзен на практике йоги – летом в московских парках можно заняться всем и сразу. Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Летом же на их территории регулярно проходят танцы. Несложно найти подходящие занятия для новичков и профессионалов, а можно и просто прийти на вечеринку после работы. Например, в Парке Горького сразу три площадки у Андреевского моста, где танцуют сальсу, бачату и хастл, на Центральной аллее проходят занятия по историческим танцам, в «Музеоне» же приглашают освоить аргентинское танго. Латину и танго танцуют и в «Сокольниках», а на эстраде «Веранда танцев» звучат ностальгические мелодии в стиле ретро. В саду имени Баумана разучивают свинг – линди-хоп и буги-вуги, бывают вечера джаза и рок-н-ролла, в саду «Эрмитаж» преподают кизомбу. Измайловский парк, «Царицыно», «Фили», «Красная Пресня» – танцуют все!

Ещё одна общегородская программа – «Йога в парках». Бесплатные занятия проходят на более 60 площадках по всей Москве по самым разным направлениям: от детской и кундалини-йоги до акро-йоги, поющих чаш и инсайд-флоу (коврик берите с собой). В рамках программы «Спортивные выходные» можно позаниматься йогой на крыше Северного речного вокзала или в «ГЭС-2». Проводятся и платные занятия – весь необходимый инвентарь выдают на месте.

Летом в московских парках можно заняться всем и сразу – например, поймать внутренний дзен на практике йоги. Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Спорт круглый год

Главный сезон спортивных активностей – конечно же, солнечное лето, но ЗОЖ на то и ЗОЖ, чтобы быть в форме круглый год. Какая бы погода ни была за окном, всегда можно отправиться в крытые спортивные комплексы. И речь не только про фитнес-центры и йога-студии: в Москве получится в любое время года заняться футболом, большим теннисом, баскетболом, волейболом, поиграть в сквош или освоить с тренером новые трюки на батуте. К тому же в Москве 23 объекта, которые относятся к категории санаториев и пансионатов, где приглашают поправить здоровье.

В горнолыжном центре на Воробьёвых горах Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

Главный спортивный хаб – комплекс «Лужники», построенный ещё в 1950-е. Здесь регулярно проводятся главные соревнования страны. «Лужники» были реконструированы в 2018 году к чемпионату мира по футболу и продолжают динамично развиваться. Сейчас это одна из крупнейших спортивных площадок в мире: её архитектурно-парковый ансамбль объединяет 80 сооружений и объектов. Помимо стадиона, здесь есть аквапарк, несколько спортивных центров, каток, ледовый дворец и дворец тенниса, а также УСЗ «Дружба», вновь открытый в марте 2024 года.

В скейт-парке на ВДНХ Фото: Архив пресс-службы Комитета по туризму города Москвы

В крытых бассейнах преподают вейксёрфинг, на скалодромах – альпинизм для любого уровня подготовки. В Москве есть крытые скейтпарки и круглогодичные гольф-клубы с современными симуляторами, роллердромы и картинги. И конечно, множество танцевальных студий – от исторических до пол-дэнс. Ну а зимой работают горнолыжные центры, хоккейные клубы и катки – скучать не приходится!