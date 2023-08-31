Альпакотерапия в Подмосковье:

Рассказываем, где познакомиться с очаровательными альпаками, не отправляясь в Латинскую Америку.

Устали от суеты и бешеного темпа мегаполиса? От души советуем альпакотерапию – очень действенный способ забыть обо всех своих проблемах и погрузиться в общение с приветливыми, но довольно независимыми пушистыми животными (параллельно погружая пальцы в их густой мягкий мех).

Альпак вы найдёте на ферме «Российские альпаки», которая располагается в Дмитровском районе, деревня Походкино. Чтобы попасть на ферму, лучше заранее предупредить о своем приезде – хозяева фермы заботятся о самочувствии своих подопечных и не хотят, чтобы их тискали одновременно целой толпой, как в контактных зоопарках.

Добродушные, улыбчивые альпаки – еще одно доказательство, что в Подмосковье можно повстречать кого угодно, даже коренных жителей Анд, которые обычно живут на высоте от 3000 до 5000 метров над уровнем моря, но также вольготно себя чувствуют и в климате Центральной России.

На ферме «Российские альпаки»

Каждая альпака здесь – это личность со своим характером. Сегодня на ферме проживает более 20 верблюдовых этого вида: среди них первая альпака, рожденная на ферме в России, по имени Альпачино, голубоглазый блондин Чарли и очаровательный малыш Дэни, который покорит любого своей улыбкой. А также – обладательница самой модной прически Матильда, заботливая мамаша Жасмин, и многие другие.

Всех можно погладить (при их желании, разумеется) и угостить морковью и другими вкусностями.

Альпаки – не единственные обитатели фермы. Здесь также можно пообщаться с ламами – менее мультяшными и более рослыми и гордыми сородичами альпак, верблюдами и даже челкастыми шотландскими коровами с шикарными шевелюрами (с ними нужно быть осторожнее и любоваться издалека – не зря они пасутся на воле, огороженные лишь тонкой проволочной изгородью под слабым током).

На ферме креативно и с любовью относятся что к животным, что к природе: владельцы сортируют отходы и готовы прочитать целую лекцию о своих подопечных.

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На ферме «Российские альпаки»

Ферма «Российские альпаки» в деревне Походкино входит в тревел-гид от Tele2 «для тех, кто все видел» – в нем размещена подборка необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых Уральский Марс, историческая фабрика в современном формате в Ярославле, водопад «Пасть дракона» в Краснодарском крае и другие достойные внимания локации.