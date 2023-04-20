Архивное фото: Екатеринбург – уральский самоцвет

В этом году Екатеринбург отмечает своё 300-летие. Город на реке Исеть вырос вокруг крупнейшего в России железоделательного завода, ставшего для него в прямом смысле слова градообразующим.
Russian Traveler 01/2023
На архивном фото выше:
- Такой вид на площадь Парижской Коммуны, Театр оперы и балета имени А. В. Луначарского и памятник революционеру Якову Свердлову открывался из здания Уралоблсовнархоза (на фото выше).
- Построенный в 1912 году Екатеринбургский театр оперы и балета – один из старейших театров России. В его конструкции был использован инновационный для тех времён железобетон, а за пышность интерьеров театр даже прозвали «Белым лебедем». В 1917-м именно здесь было объявлено об установлении в городе советской власти.
- Возведённая в начале 1930-х монументальная гостиница «Большой Урал» сочетает в своём архитектурном решении конструктивизм и неоклассику. Когда-то она считалась самой роскошной в городе и принимала у себя Хрущёва и Никсона, Неру и Кастро, а также Пастернака, Ахмадулину, Евтушенко, Высоцкого, Эсамбаева и многих других знаменитостей.
- 209-метровая 52-этажная башня «Исеть» на одноимённой реке – самый высокий небоскрёб Урала и восточной части России. Это комплекс апартаментов с рестораном и фитнес-центром. Забавно, что в разрезе здание напоминает дисковую фрезу по металлу.
- Старинная плотина пруда на реке Исеть – местные жители называют весь этот район «Плотинка» – украшена двумя ажурными ротондами из бронзы.
Юбилей неофициальной столицы Урала приходится на ноябрь, но разнообразные торжественные мероприятия будут проходить в течение всего года. Чем не повод открыть для себя исторические и современные достопримечательности Екатеринбурга, пройтись по великолепным музеям и отдать должное самобытной уральской кухне!