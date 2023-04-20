Архивное фото: Екатеринбург – уральский самоцвет

Юбилей неофициальной столицы Урала приходится на ноябрь, но разнообразные торжественные мероприятия будут проходить в течение всего года. Чем не повод открыть для себя исторические и современные достопримечательности Екатеринбурга, пройтись по великолепным музеям и отдать должное самобытной уральской кухне!