Архивное фото: окно в Сибирь

Новосибирску в 2023 году исполнилось 130 лет – по меркам городов европейской части России возраст ещё довольно «юный», но вместе с тем и вполне солидный. За это время бывшая Новая Деревня, появившаяся здесь в 1893 году благодаря постройке железнодорожного моста через Обь, стала посёлком Александровским, затем посёлком Новониколаевским, а после разрослась до города Ново-Николаевска, в 1926-м переименованного в Новосибирск. По численности населения мегаполис – центр всего Сибирского федерального округа и самый быстроразвивающийся город-миллионник – уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. И всё больше туристов, привлечённых крупнейшим в стране оперным театром, многочисленными музеями, огромным зоопарком и необычными ресторанами, приезжают сюда на длинный уик-энд.
Russian Traveler №5(9) 2023
- Во все времена главной улицей города был Николаевский проспект, в 1920-м переименованный в Красный. Его протяжённость – свыше восьми километров. Проспект тянется с юга на север через Новосибирск, начинаясь от набережной Оби и того самого моста через реку, ставшего для города отправной точкой.
- На архивной фотографии выше виден располагавшийся на углу Воронцовской улицы и Николаевского проспекта, выходивший на главную базарную площадь Ново-Николаевска торговый дом Фёдора Даниловича Маштакова – одного из самых богатых и влиятельных местных купцов и меценатов. Считается, что это был первый каменный универмаг города. Купить в нём можно было всё и сразу – мужское, женское и детское готовое платье, обувь, а также канцелярские принадлежности, мебель и даже оружие!
- Стоящее на углу Красного проспекта и улицы Орджоникидзе здание бывшего Дома Сибирских Краевых Союзов (после – Облпотребсоюза) было построено в 1926 году. Это памятник архитектуры регионального значения. Здесь находился крупнейший в Новосибирске магазин, а сейчас размещаются торговые павильоны и офисы.
- Площадь Ленина, на которой когда-то шумел большой рынок (отсюда и первое её название – Новая Базарная), – самое сердце и Красного проспекта, и всего города. Сейчас на неё выходит фасад Новосибирского театра оперы и балета, признанного самым большим театральным зданием России.