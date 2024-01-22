Архивное фото: окно в Сибирь

На архивной фотографии выше виден располагавшийся на углу Воронцовской улицы и Николаевского проспекта, выходивший на главную базарную площадь Ново-Николаевска торговый дом Фёдора Даниловича Маштакова – одного из самых богатых и влиятельных местных купцов и меценатов. Считается, что это был первый каменный универмаг города. Купить в нём можно было всё и сразу – мужское, женское и детское готовое платье, обувь, а также канцелярские принадлежности, мебель и даже оружие!