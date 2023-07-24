«Архстояние»-2023: путеводитель по одному из лучших летних фестивалей

Предсказываем очень близкое будущее и рассказываем, что вас ждёт на самом масштабном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» в этом году. Этим летом его решили посвятить теме «Игра в предсказания».

Есть у одной из наших редакторов такая традиция: каждый год летом она ездит «перезагружаться» в заповедные земли на реке Угре, что в Калужской области. Здесь, в арт-парке Никола-Ленивец, на протяжении трех дней проходит фестиваль «Архстояние». Официально это международный фестиваль ландшафтных объектов, но эти несколько слов даже близко не описывают тот вихрь событий и эмоций, который раскрашивает обычно тихие окрестности близ деревеньки Никола-Ленивец. Организаторы говорят, что «Архстояние — это территория искусства, где в течение трех дней можно отпускать, пересобираться и быть в моменте».

На фестивале каждый найдет занятие себе по душе и сможет провести эти выходные так, как хочется – насыщенно или созерцательно, в толпе единомышленников или в тихом одиночестве. Здесь можно бродить у подножия огромных ландшафтных объектов, медитировать в полях и лесах, любоваться из своей палатки природой в косых лучах заката или утреннем тумане, танцевать под зажигательные хиты или ритмичный чиллрейв под соснами, слушать лекции об искусстве и разгадывать смысл загадочных перфомансов, покорять огромные арт-объекты и даже участвовать в их создании, спасаться от жары в реке Угре и познавать Никола-Ленивец на квестах.

Архстояние-2023 Когда? 28-30 июля 2023

28-30 июля 2023 Где? Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область

Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область Билеты и подробности ищите здесь

В поле у арт-объекта «Ротонда» – одной из традиционных точек притяжения на фестивале Фото: Александра Гадеева

Тема фестиваля в этом году – «Игра в предсказания». Что это значит? Отвечают сами кураторы: «Мы живем в ситуации, когда планировать что-либо становится сложно, поэтому на помощь приходят иррациональные и художественные методы. «Архстояние»-2023 предлагает поиграть в предсказания, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения».

Публикуем гид по «Архстоянию»: чего ждать, куда идти, что смотреть.

Заполнить Капсулу предсказаний и заблудиться в Павильоне заблуждений

С каждым новым «Архстоянием» в полку арт-объектов Никола-Ленивца прибывает. Вот и в этом году на территории парка появятся две новых инсталляции. В создании одной из них поучаствуют все желающие, но никто не увидит ещё 27 лет – это «Капсула предсказаний» архитектора Алексея Козыря. В огромный украшенный изразцами контейнер гости фестиваля положат полторы тысяч записок в будущее – со своими предсказаниями, желаниями и посланиями в будущее. Капсулу закопают и вновь достанут только в 2050 году.

Художники Ирина Корина и Илья Вознесенский построят в Никола-Ленивце «Павильон заблуждений» – дом без окон и дверей, где стены лесу – не преграда. Он олицетворяет мысли о доме бывшем или будущем, ощущается как нечто родное и в тоже время чужеродное. Здание похоже на печального путника, заблудившегося и утратившего надежды – вот и гостям останется только блуждать и думать о том, что такое дом.

А чтобы не плутать долго в «Павильоне заблуждений», обязательно загляните в «Павильон предсказаний» за откровением о будущем (для себя лично или всего мира в целом). Эту инсталляцию кураторы «Архстояния» и художники смогли создать при поддержке Тинькофф, главного партнера фестиваля. Зайдя внутрь невесомого облака вы сможете выбрать тот или иной сценарий будущего – флюидная симуляция будет меняться в зависимости от вашего выбора, а технологии придадут ей объем.

Арт-кэмп и арт-дома

Впервые «Архстояние» даст слово самым разным арт-инициативам и пригласит к соавторству самые заметные частные и государственные институции со всей страны. В рамках кэмпов можно будет познакомиться с работами как молодых художников, так и талантливых студентов российских художественных вузов. Здесь будут и квесты в поисках произведений искусства, и перфоманс о путешествии черного петуха, и даже танцевальная лаборатория и много чего ещё – заходите познакомиться с будущим российского искусства.

Никола-Ленивец славится не только рядом арт-объектов, идеально вписывающихся в пейзажи вокруг, но и тем, что в некоторых из них можно жить. Да, вы можете забронировать «жилые» объекты практически в любое время года – и прочувствовать всю атмосферу этого места изнутри. В этом году коллекция домов-манифестов Никола-Ленивца пополнится двумя новыми — домом-обелиском от архитектурного бюро Katarsis и домом-воздухопроводом от арт-группы «Алыча».

Дом-обелиск на пьедестале будет пространством, где с легкостью могут соседствовать Андрей Болконский с Ильей Обломовым: первый уровень функиональный (цокольный, с кухней, туалетом, столом и двумя лавками), а второй – созерцательный (просторное место для сна и размышлений о вечном с небольшим окном в потолке). А дом-воздухопровод отправит вас в гипотетическое будущее, где чистый воздух – это роскошь, доступная лишь избранным. Авторы дома предлагают жильцам почувствовать себя сквоттерами, захватившими вентиляционную шахту лесного воздухопровода и нагло ворующими чистый воздух.

Архстояние: архивное фото Фото: Рустам Шагиморданов

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Танцевать и подпевать в ночном лесу

На самом деле, танцевать на «Архстоянии» можно не только в лесу и уж точно не обязательно делать это исключительно ночью (но обязательно стоит хотя бы попробовать). Музыкальная программа фестиваля — это эстетическое аудио-путешествие и уникальный зрительский перформанс для тех, кто хочет воспринимать музыку без отрыва от ландшафта. Спектакли-концерты традиционно развернутся в самых необычных локациях, а артисты предстанут в нетипичном для себя амплуа. В дни фестиваля на территории парка будет работать сразу семь сцен, в том числе ставший традиционным техно-танцпол Leveldva Chillrave.

В программе – Shortparis, Pompeya, polnalyubvi, Эдi, Foresteppe, X.Y.R., ПОКЛАД, Ankobo + Kaboo и другие. Также гостей ждёт премьера масштабного звукового перформанса «Пиродрама» от композитора Владимира Горлинского, написанного специально для Никола-Ленивца.

Присоединиться к шествию косы и попасть в сон пушкинской Татьяны

Художница Ульяна Подкорытова специально к фестивалю создаст 20-метровую косу (ту, которая причёска, а не ту, которая для косьбы). Громадная коса будет путешествовать по парку, давая гостям предсказания, а в перерывах — дремать, обвиваясь вокруг разных объектов. В такие моменты на косе, как на большом диване, можно будет отдохнуть, поваляться или даже поспать.

А театр «Пух и Прах» представит спектакль-бродилка «Сон Татьяны. Гадание». Зрители попадут в пространство зачарованного леса, в котором оживут персонажи сна и окажутся на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале каждый зритель получит свое личное предсказание и сам решит, придавать ли увиденному значение или забыть, как сон.

Ландшафтные арт-объекты Никола-Ленивца

Нагрузить мозг и тело

Это мы про мастер-классы и лекции, которых за три дня фестиваля тоже будет в избытке. Образовательная программа в этом году посвящена восприятию времени во всех его смыслах. На мастер-классах с художниками можно будет создать стихотворные коллажи-предсказания, погрузиться в звуковые ландшафты, натюрморты из прошлых и будущих жизней и попробовать танцевальные практики под живую музыку. А на лекциях – узнать о случайности и интуиции в архитектуре, о советской темпоральности и утопии и многом другом.

Приезжайте на «Архстояние» – будем валяться, бродить, блуждать, танцевать, но точно не стоять на месте.