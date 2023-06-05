«Архстояние Детское»: что нас ждёт на семейном арт-фестивале этим летом

Фестиваль «Архстояние Детское» пройдет с 23 по 25 июня в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

Про обычное «Архстояние» слышали многие – каждое лето в заповедных полях и лесах Калужской области устраивают фестиваль, который становится целой круговертью из больших арт-объектов, вписанных в ландшафт, лекций по искусству, игр, музыки и перформансов на лоне природы.

Но не все знают, что у «Архстояния» есть младший братец – «Архстояние Детское». Это семейный фестиваль, который помогает детям узнать и полюбить современное искусство. В этом году он состоится 23-25 июня.

Организаторы приготовили приключения для участников всех возрастов: интересные арт-объекты, на многие из которых можно залезть, большая творческая мастерская от главных музеев и культурных институций Москвы, театральные постановки, дневные и ночные походы для самых бесстрашных, дискотека, а также мультики под открытым небом и посиделки у костра.

Фото: Архивное фото с фестиваля «Архстояние Детское»

Тема фестиваля в 2023 году – «Всё просто» «Когда везде все сложно, у детей все просто — они принимают обстоятельства жизни и не сгущают краски, действуют по зову сердца, ведомые искренним истинным желанием и внутренним запросом. Не усложняют, не мучаются сомнениями и хитросплетениями, не выстраивают сложные ходы, просто берут и делают то, от чего становятся счастливыми. Этой простоте у детей можно научиться и взрослым», – пишут организаторы фестиваля.

Хедлайнером художественной программы фестиваля стал художник Дмитрий Шабалин, который специально для фестиваля создаст объект-портал из множества тотемов, наполненный «простыми детскими радостями». Дмитрий стал известен благодаря ярким и вызывающим маскам, собранным из разных предметов: детских игрушек, винтажной бижутерии, сувениров, значков и камней.

А ещё на территории парка появится новый объект, придуманный 8-летней Варварой Анищенко из Краснодара. Её проект «Качели «Облачко» победил в открытом конкурсе, в котором нужно было придумать авторский объект для детской площадки Никола-Ленивца.

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Фото: Архивное фото с фестиваля «Архстояние Детское»

Музыкальный гость «Архстояния Детского»-2023 — самобытный и обаятельный Антоха МС, известный своими песнями о простых вещах и событиях. Музыкант исполнит как старые, так и новые песни. Возможно, гости фестиваля станут одними из первых, кто услышит песни с еще не вышедшего альбома.

Каждый юный гость фестиваля сможет почувствовать себя творцом, а каждый взрослый ощутит себя ребенком. Отличный способ провести одни тёплые летние выходные всей семьёй.

Узнать о фестивале больше и приобрести билеты можно здесь.