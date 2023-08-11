Азиатская сборка: фотопутешествие по Калмыкии

Республика Калмыкия – не только единственный буддийский регион Европы, не только один из самых необычных уголков нашей страны, но и прекрасное направление для фотоэкспедиции. Среди экзотических хурулов, поющих барханов и соленых озер легко забыть, что находишься в России – особенно, если рассекаешь по степи на кроссовере HAVAL Dargo X c камерофоном TECNO CAMON 20 Premier 5G.

Аэропорт столицы Калмыкии, Элисты, пока закрыт, так что любой визит в республику предваряется длительной поездкой из Волгограда или Астрахани. Волгоград предпочтительней – путь из Астрахани предполагает паромную переправу, которая, по сути, всегда «лотерея», способная растянуть дорогу на несколько часов, впустую потраченных в ожидании своей очереди. Совсем другое дело — маршрут из Волгограда. После выезда из его кажущихся бесконечными кварталов перед глазами постепенно разворачивается бескрайний ковер степи с «ворсом» колышащегося на ветру ковыля.

Мир будто разделяется на две части — бездонное небо и уходящая до горизонта полупустыня с редкими холмами.

Трудно представить себе лучший полигон для испытания кроссовера – в таком окружении он смотрится как влитой и одинаково хорошо подходит как для долгих перегонов, так и приключений в девственной степи, до этого знававшей лишь копыта лошадей и верблюдов.

Несмотря на то, что это кроссовер, в Dargo X есть и расширенный набор внедорожных характеристик – например, он оснащен специальной системой поддержания постоянной скорости на бездорожье: это что-то вроде внедорожного круиз-контроля, когда ты задаешь скорость и направление, отпускаешь газ, забываешь про педаль тормоза и просто наслаждаешься движением. Ну, а спортивный режим (всего их, к слову, целых восемь — для каждой ситуации и состояния дороги) и система камер кругового обзора помогают «с лету» обгонять мешающие езде и создающие длинный хвост из машин фуры, которых на этой трассе бывает немало.

Льющаяся из динамиков мультимедийной системы музыка, льющийся через панорамную крышу свет – хочется, чтобы путь-дорога продлилась подольше, а останавливаться пришлось лишь для того, чтобы запечатлеть очередную стоящую средь степи ступу, украшенную мозаиками советского периода остановку или пугливый табун лошадей.

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Лаконичные, минималистичные, но чрезвычайно живописные ландшафты Калмыкии так и просятся стать героями фотокамер смартфона. Тем более, что – в отличие что от громоздких и «задумчивых» зеркалок или беззеркалок — TECNO CAMON 20 Premier 5G всегда готов к работе и нацелен на новые фотосвершения. Помимо основной камеры на 50 Мп с трехосевой стабилизацией в его впечатляющий блок линз входит и ультраширокоугольный объектив на 108 Мп с возможностью макросъемки — удобно рассмотреть и запечатлеть даже мелкую былинку в поле!

Он отлично справляется и с портретами на фоне «Золотой обители Будды Шакьямуни» — крупнейшего в нашей стране буддийского храма, что в самом центре Элисты: размытие заднего фона выглядит мягким и естественным.

Кстати, Калмыкия – одно из немногих мест мира, где, при некоторой удаче, можно увидеть редчайших степных антилоп, сайгаков. Взять их на «мушку» смартфона на пленэре помогает цифровой зум.

Подчеркнуть все оттенки Розового озера в Меклетинском заказнике (этот цвет вызван обитающими на его дне крохотными рачками) или записать басовитый рокот песчинок на Поющих барханах — на такое смартфон потратит лишь пару процентов своего аккумулятора. Который, к слову, получится зарядить за каких-то полчаса — по дороге в кроссовере или на стоянке в придорожном кафе, попивая солоноватый калмыцкий чай джомба с пончиками-борцоками.

Пожалуй, самой сложной задачей для камерофона может стать съемка Горящего источника — из-за содержащегося в воде метана он воспламеняется от спички и, благодаря специальному ночному сценарию, резко и контрастно получается на фотографии под пологом из ярких звезд. Вот и эффектные обои на экран готовы!