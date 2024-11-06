Болотинг в тренде: почему россиян затянуло в трясину

В России, где около 10% территории покрыто болотами, развивается новый тип экотуризма, который иронично прозвали «болотинг».

Принцип «болотинга» как нового вида туризма довольно прост – уставшие от мегаполисов и сидячего образа жизни туристы отправляются на болота, чтобы соединиться с природой и привнести в свою жизнь толику экстрима.

Корреспонденты одно из российских телеканалов пообщались с адептами нового направления в туризме и узнали, что любители приключений не только с горящими глазами маршируют по топкой поверхности, но и даже решаются буквально «погрузиться в трясину», чтобы выбраться из трясины офисных будней.

«Это не спортивный туризм, это такой городской выход, когда городской житель выбирается за город погулять, походить, потому что это круто», – рассказал практикующий турист Владислав.

Мужчина сказал, что он в болотинге уже не новичок и умеет ориентироваться на местности по цвету мха. По словам Владислава, чем светлее мох, тем меньше вероятность провалиться.

«Во-первых, ты оказываешься за пределами Москвы. Я в Москве все-таки нахожусь большую часть своего времени. Есть возможность подышать свежим воздухом, посмотреть на какой-то другой вид, сделать какой-то релакс для себя психологический, ментальный», – поделился мужчина.

Фото: Анна Анатольевна / фотохостинг Russian Traveler

Сейчас некоторые болота в пригородах больших городов России уже обустроены и нацелены на пешие прогулки. Например, в пригороде Петербурга знаменитое Сестрорецкое болото оборудовано популярной живописной экотропой с деревянными помостками.

Реклама

Cпециалисты напоминают – самостоятельно отправляться в дикие болотистые местности без подготовки может быть смертельно опасно.

Пешеходный экологический маршрут Сестрорецкое болото, посёлок Белоостров, Санкт-Петербург Фото: Ольга Михайлова / фотохостинг Russian Traveler

По словам руководителя туристического клуба Екатерины, в любой вылазке на природу есть определенные риски. Желающим же освоить болотинг предстоит хорошо подготовиться к походу. Дело не только в экипировке – для путешествия она нужна минимальная:удобная трекинговая обувь или сапоги, а также сменный комплект одежды на случай промокания. Самое важное при подобном походе — это знания.

«В принципе в лесу опасно. Это все живая природа, и конечно, опасность есть, особенно если вы любитель приключений, который не знает, как нужно ходить по болоту, и у которого очень сильно этот дух приключений играет», – поясняет Екатерина.

«Естественно, можно провалиться, просто вопрос о знании. Если вы знаете, как выбираться из трясины, если вы можете, пока идете по болоту, проверять, где можно идти, где нельзя, если вы изучаете рельеф и по нему понимаете, куда надо идти, куда нет, тогда опасность минимизируется».

Сейчас цена подобной экскурсии начинается от 2 тысяч рублей, в зависимости от локации и группы. Находчивые гиды организуют туры по Подмосковью группами по 15-20 человек круглый год, самый активный сезон – с апреля по ноябрь, хотя есть и зимние походы.

Новый тренд на болотинг появился в больших городах следом за модой на «монастыринг», «избинг» и даже более аутентичный «деревнинг», которые пришли на смену популярным глэмпингам и премиальным турам по России и Европе. С ростом цен на зарубежные туры россияне загорелись желанием пожить «простой» русской жизнью вблизи лесов, коров и костров. Правда ценник на такой отдых оказался значительным: некоторые турфирмы берут за ночь в русской избе от 24 тысяч рублей и выше. Поэтому опция съездить на болото недалеко от своего города остаётся всё же более доступной – хоть и опасной.