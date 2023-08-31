Царское застолье, игра в бирюльки и древнерусская музыка: какую программу приготовил фестиваль «Усадьбы Москвы»

В сентябре гости фестиваля «Усадьбы Москвы» смогут посетить театрализованные экскурсии, познавательные лекции, концерты и другие события. Они узнают историю старинных имений и погрузятся в атмосферу усадебной жизни разных эпох. Свои двери для посетителей откроют 15 столичных усадеб.

Столичные усадьбы подготовили новую культурную программу на сентябрь для тех, кому хочется проводить выходные интересно и познавательно. Яркие и запоминающиеся встречи пройдут в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Посетителей ждут иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения и другие события. Это позволит детям и взрослым погрузиться в атмосферу других эпох, изучить историю усадеб и узнать, как горожане жили в прошлом.

Уже доступна регистрация на первую половину месяца. Возможность записаться на следующие мероприятия фестиваля «Усадьбы Москвы» появится 8 сентября.

Научиться играть в крокет и узнать тайны дворцовых переворотов

Фестиваль «Усадьбы Москвы» знакомит жителей и гостей столицы с историей столичных усадеб через театрализованные экскурсии, мастер-классы, лекции, литературные чтения, познавательные пикники и беседы за столом.

Так, в субботу, 2 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» взрослых и детей ждет насыщенная культурная программа. Любителей кулинарии приглашают на пикник «Императорская трапеза». Те, кто захочет провести время более активно, могут посетить мастер-класс по крокету – любимому развлечению аристократов. Всех желающих обучат правилам и технике игры. Кроме того, для гостей организуют обзорную экскурсию по музею-заповеднику и покажут иммерсивные спектакли «Русская готика Баженова» — монолог известного архитектора, по проекту которого было построено Царицыно, и «Дачное Царицыно» — фантазия на тему встречи Чехова и Чайковского. Все мероприятия начнутся в 12:00.

Интересующимся историей моды стоит посетить лекцию «Платье для героини – история женской моды в кино». Ее проведет преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино Илектра Канестри. Встреча начнется в 15:00.

На следующий день, 3 сентября, принимать гостей будет усадьба Муравьевых-Апостолов. Здесь в 12:00 проведут экскурсию по территории усадьбы, на которой познакомят с историей и тайнами дома. Вечером в 19:00 можно будет послушать фортепианный концерт. Музыкальные произведения исполнит выпускник Московской консерватории и лауреат международных конкурсов Никита Тонконогов.

Усадьбу «Измайлово» можно посетить 9 сентября. Там на исторической лекции расскажут о тайнах дворцовых переворотов в России в 12:30. Поклонников театра ждут на представлении «Зарисовки из жизни Измайловского острова» каждые 40 минут с 12:00 до 15:20. Также для гостей устроят беседу за столом на тему: «Традиции пикников сквозь эпохи в усадьбе Измайлово» – в 12:00 на поляне на территории каре усадьбы. Участников ждёт увлекательная лекция и сладкие угощения.

Кроме того, в этот день проведут экскурсию и аудиоспектакль. Они будут посвящены «домашним» историям родового имения династии Романовых. Среди них есть легенда, что именно здесь будущий император Петр I нашел в амбаре старый ботик, который сейчас называют «дедушкой русского флота».

Послушать старинную музыку и узнать правила фотосъемки

Оригинальные мероприятия запланированы на 10 сентября в усадьбе «Кусково». Одно из них под названием «Очарование усадьбы Кусково» пройдет в формате беседы за столом в 12:00. Встреча будет полезна тем, кто хочет научиться делать красивые фотографии. Ведущий познакомит с правилами ракурса и экспозиции. Затем с 12:00 до 15:30 гости могут отправиться на интерактивную прогулку «Один день из жизни русского дворянина» с играми в городки, бирюльки, шарады.

Также здесь в 12:00 состоится иммерсивное представление «Закулисье усадебного театра». Оно будет посвящено развитию крепостного театра в усадьбе «Кусково» во второй половине XVIII века при графе Николае Шереметьеве. Познакомиться со стилем барокко в музыке можно, посетив концерт певицы Алисы Тен и музыканта Руста Позюмского в 16:00. В исполнении дуэта прозвучат куртуазные арии. Этот тип вокальной музыки был распространен в конце XVI – первой половине XVII века во Франции.

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Чтения под названием «Литературный салон Вяземского» состоятся в усадьбе «Остафьево» 16 сентября. Основатель усадьбы князь Андрей Вяземский в конце XVIII – начале XIX века часто приглашал к себе друзей на литературные вечера. На этих встречах писатели и поэты впервые читали друг другу свои творения. У посетителей усадьбы будет уникальная возможность послушать произведения, которые литераторы представляли друзьям на суд более двухсот лет назад. Литературные чтения начнутся в 13:00 на Марсовом поле.

Провести выходной 17 сентября интересно и познавательно можно будет в усадьбе «Валуево». В 12:00 здесь стартует велоэкскурсия и начнутся иммерсивные представления «Как «Слово о полку Игореве восстанавливали»» и «Эклектичность и гармония». В это же время пройдет беседа за столом, на которой расскажут историю происхождения интересных пословиц и поговорок, связанных с едой. Затем в 15:00 состоится лекция «Усадьба Валуево в кинематографе». Лектором выступит продюсер и сценарист Евгений Айзикович. Он расскажет о том, как в усадьбе снимали знаменитые советские фильмы «Мой ласковый и нежный зверь», «Гусарская баллада» и другие.

Собрать красивую бутоньерку и сразиться в шашки

В усадьбе «Свиблово» 23 сентября посетителям предложат побывать на обзорной экскурсии. Увлекательная прогулка начнется в 12:00. Одновременно будет проходить лекция на тему: «Традиции духовного народного пения». А в 18:00 можно послушать концерт ансамбля «Сирин». Солисты исполнят древнерусские духовные песни.

В усадьбе «Воронцово» в воскресенье 24 сентября устроят мастер-класс в 12:00 по флористике. На занятии участников научат составлять бутоньерки из разных цветов. Затем дети и взрослые могут принять участие в шахматном турнире. А еще в этот день проведут экскурсию по усадьбе и аудиоспектакль «По следам истории Воронцово», в котором в роли рассказчика выступит Доможил – невидимый хранитель усадьбы. Присоединиться к экскурсии можно будет в 12:00 и 13:30.

Последним днем фестиваля «Усадьбы Москвы» станет 30 сентября. Гостей примет одна из самых знаменитых московских усадеб – музей-заповедник «Коломенское». В 12:00 для гостей всех возрастов устроят интерактивную игру «Один день из жизни дворянина». В это же время можно будет послушать интересную лекцию «Великие дворянские гнезда: усадьбы и их владельцы».

В 15:00 начнутся литературные чтения, посвящённые «Исповеди» Льва Толстого. Вместе с актрисой Натальей Гараниной гости фестиваля обсудят творчество знаменитого писателя. Вечером в музее-заповеднике «Коломенское» в 18:00 рядом с Дворцом Алексея Михайловича состоится музыкальный концерт.