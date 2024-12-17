Чем заняться в Skypark Сочи? 10 идей для туристов

«Skypark Сочи» — одна из главных достопримечательностей юга России, расположенная в живописном Ахштырском ущелье по дороге из Адлера в Красную Поляну. Центральное место парка – подвесной пешеходный мост, соединяющий два склона ущелья на высоте более 200 метров над землёй.

Десятки тысяч туристов ежегодно посещают Скайпарк, чтобы посмотреть на живописные виды кавказских гор и колхидских лесов, которые открываются с моста Скайбридж, а также полетать на знаменитых адреналиновых аттракционах AJ Hackett International.

В этом году Скайпарку исполнилось 10 лет, и мы решили рассказать про 10 самых ярких дел, которые точно стоит сделать каждому туристу, чтобы обновить свою копилку впечатлений путешественника:

Прогуляться по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту длиной 439 метров

Буквально парящий в небе между двух склонов ущелья мост – главная достопримечательность Сочи. Он входит в ТОП-13 самых впечатляющих мостов мира по версии CNN и долгое время был самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире. Skybridge с любой точки выглядит впечатляюще. Его легко заметить, даже не добравшись до парка, еще с дороги — благодаря уникальной конструкции, которая парит в невесомости где-то над крышами проезжающих автомобилей. А потом, оказавшись в парке, ты сам оказываешься между небом и землей на высоте 207 метров.

Полетать на самых высоких в мире качелях высотой 170 метров

Полёт на качелях SochiSwing, которые развивают практически околокосмическую скорость, позволяет испытать абсолютно нереальные эмоции. В отличие от прыжка с банджи здесь не нужно делать шаг самому – в полёт вас отправляют джамп-инструкторы, поэтому беспокоиться о том, что в последний момент вы передумаете, не стоит. Ещё один плюс – на качелях можно летать как одному, так и вдвоём. А это уже +1000 баллов к эмоциям.

Прыгнуть с банджи

Для этого здесь есть три площадки – высотой 69, 207 и 210 метров. У каждой площадки свои особенности.

Bungy 69 — это фристайл-банджи, расположенный на высоте 69 метров. Платформа аттракциона спроектирована таким образом, что на ней можно выполнить более 10 видов прыжков.

Bungy 207 — это один из самых высоких банджи в мире и самый высокий в России. Прыжок на эластичном канате с высоты 207 метров — это 7 секунд свободного падения, сумасшедший адреналин, победа над своими страхами и самые невероятные эмоции, которые вы когда-либо испытывали.

Bungy 207 Pro – это прыжок с высоты 210 метров для мастеров банджи-джампинга. Эта высота доступна не всем желающим, а только профессионалам, которые до этого совершили прыжок с Bungy 207. Прыгаешь в пропасть одним человеком, а выныриваешь совершенно другим — обновленным, сильным, преодолевшим все свои страхи. Говорят, что это лучше любой психотерапии, ведь после прыжка ты возвращаешься тем, кто выкинул все лишнее из головы и смог перезагрузиться.

Прокатиться на суперскоростном троллее на скорости до 120 км/час

Троллеи – самые семейные аттракционы в Скайпарке. Здесь их два. Есть Zipline, который соединяет две стороны ущелья, и предлагает полёт с прогулочной скоростью – 60 километров в час – и возможностью парить над Ахштырским ущельем, как птица. Второй троллей – Megatroll – один из самых быстрых троллеев в мире. Он развивает скорость 120 км/час. В полёт на нём можно отправиться одному, вдвоём или втроём. Отличная идея, чтобы испытать вааау-впечатления со своими детьми или друзьями.

Пройти маршруты одного из самых больших верёвочных парков в России

Кроме высотных аттракционов в Скайпарке есть место для активного семейного отдыха. Верёвочный парк имеет 6 маршрутов для детей и взрослых разной сложности. Фантазийные маршруты устроены таким образом, что каждый новый шаг будет вас удивлять своей причудливостью и возможностью применить смекалку. По пути прохождения будут попадаться гигантские верёвочные паутины, следы сказочных животных и даже велосипед.

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Пообедать в панорамном ресторане с видом на горы

Ресторан Каури на территории Скайпарка предлагает гостям средиземноморскую кухню с азиатскими и черноморскими специалитетами. Открытая терраса ресторана – это место, которое покорит каждого. Виды, которые открываются здесь, в сочетании со вкусной едой на свежем воздухе сделают ваш обед незабываемым.

Побывать на музыкальном летнем фестивале Skypark!live

Ежегодно летом наш парк объединяет всех любителей электронной музыки на фестивале Skypark!live. С июня по сентябрь дважды в месяц, в Амфитеатре Скайпарка, проходят вечеринки с известными мировыми диджеями. Ахштырское ущелье в дни проведения фестиваля превращается в театр музыки и света – ведь кроме музыкальной составляющей, есть ещё и яркие лазерные и мультимедийные проекции на горы.

Сделать фото в самых классных локациях парка

Живописность места зашкаливает, а несколько мест в Скайпарке точно удивят ваших подписчиков, когда они увидят фото оттуда. Например, прозрачные парящие балконы или Амфитеатр, нависающий над ущельем и открывающий невероятный вид на мост. Охотникам за миллионами лайков сюда!

Прийти в восторг от смелости экстремалов в парке

Если вы сами пока не готовы решиться на прыжок с банджи или полёт на качелях, то точно сможете вдохновиться, глядя на экстремалов. Даже смотря на прыжки других, эмоции будут зашкаливать. Ну как не прийти в восторг, смотря на прыжок 94-летнего Бориса Графова, который прыгал с банджи в Скайпарке более 10 раз и на достигнутом останавливаться не собирается.

Борис Графов готовится к очередному прыжку

Обрести мечту

Такие места часто называют «местами силы», потому что они дают возможность посмотреть на мир под другим углом. Для кого-то тем самым решающим фактором станет преодоление страха высоты или свободного падения, для кого-то опыт других, а для кого-то – совершенно фантастическая атмосфера, которая царит в парке и заряжает вас на 100%.