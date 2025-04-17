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Чиновники назвали гастротуризм — альтернативой пляжному отдыху в Анапе

Чиновники назвали гастротуризм — альтернативой пляжному отдыху в Анапе

На майские праздники в городе ожидают прибытие множества гостей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в городе есть и другие форматы отдыха, помимо пляжного. Он сделал это заявление на фоне работ по устранению загрязнения моря мазутом. Вопрос повторного открытия морских пляжей останется подвешенным — до принятия решения специалистами Роспотребнадзора.

Для приезжающих туристов будут организованы развлекательные программы, входит знакомство с местными винодельнями и сельскохозяйственными объектами, спортивные соревнования и тематические фестивали еды. По словам Кондратьева, на майские праздники ожидается прибытие около 600 тысяч человек.

«Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что количество бронирований в Анапе упало на 80%.

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