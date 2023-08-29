Что викинги делают летом? Едут на фестиваль Imandra Viking Fest

Оказывается, летом викинги отдыхают, целыми семьями собираясь на самом крупном летнем фестивале Мурманской области Imandra Viking Fest! Рассказываем, как это было.

Арктика – даже само это слово звучит загадочно, будто о далеком фантастическом месте на краю земли. Отчасти это правда, но вот добраться в центр Кольского полуострова можно за недолгих, в общем-то, четыре часа: два часа на самолете, еще столько же на машине — и вы в Мончегорске, на набережной озера Имандра. И вокруг все другое! Другая природа, другой ветер, комары тоже совсем другие (но их совсем немного). Кстати, погода тут такая стремительная, что за солнцем тут же приходит ливень, а через пять минут – опять солнце и двойная радуга!

Мы с группой коллег-журналистов приехали в Мончегорск по приглашению Агентства по развитию города (АРМ) как раз в дни фестиваля викингов. Его проводят здесь уже в пятый раз, и если начиналось все с нескольких тысяч местных активистов (говорят, даже дороги викингам не перекрывали и они послушно стояли со своими топорами на красных светофорах), то сейчас это полномасштабное действо на несколько десятков тысяч человек (ТАСС пишет, что всего на фестивале было 20 тысяч гостей, но по ощущениям уже в первый день народу было гораздо больше).

Дети, взрослые, подростки, младенцы в колясках – все в шикарных костюмах, меховых накидках, боевых латах... А какие макияжи и укладки! В стиле сразу всех сериалов и игр про викингов — дух захватывает от того, насколько серьезно подходят к шоу сами туристы. А бороды! Я до этого не видела столько роскошных бород в одном месте!

Все начинается с торжественного шествия всей этой задорно разодетой толпы к воротам фестиваля – по дороге разыгрывается целое иммерсивное шоу с битвами, песнями и боевыми кличами.

На территории деревни, специально возведенной на фестивальные дни, большая и малая сцены, магическое дерево, множество самых разнообразных развлечений и аттракционов для детей (это, в первую очередь, семейный фестиваль) и взрослых. Тут же можно попробовать уличную еду из локальных продуктов и запить морсом или чаем, территория деревни свободна от алкоголя. На большой сцене — шикарная фолк-рок музыка от приглашенных артистов.

В агентстве по развитию Мончегорска нам рассказали, что сейчас идут поиски инвесторов для строительства полноценной всесезонной деревни викингов – высокий интерес к фестивалю дает гарантии бизнесменам, что этнодеревня на берегу Имандры станет круглогодичной точкой притяжения туристов.

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Тут мы ненадолго оставили фестиваль и пошли (правда, не на драккаре викингов, хотя возможность и была) на мощном катере на остров, где будет построена этнодеревня. Таких грибов, ягод и огромных муравейников никто из нас в жизни не видел! Невероятная красота: северная природа на фоне уходящего лета навсегда остается в воспоминаниях.

Когда вы поедете на фестиваль в августе 2024 года, обязательно помните, что вам необходимо – обязательно! – побывать вечером на огненном шоу! Дать огня – слыхали? Это оно! Столбы красного пламени, огненные «солнца» и в финале горящие буквы I M A N D R A – незабываемо.

А ведь совсем недавно наше журналистское сообщество слегка поразили данные исследования ВЦИОМ насчет туристической привлекательности Русского Севера. Там было сказано, что каждый второй путешественник готов предпочесть путешествие на север по нетривиальному туристическому маршруту (Imandra Viking Fest – куда уж нетривиальнее!). Мы своими глазами увидели, что северу есть что нам предложить.

Тенденция ясна – география наших внутрироссийских путешествий будет расширяться, и нам уже мало просто увидеть красоты или пройти по тропе с тысячами других туристов — мы хотим кастомизации, этнокультурного просвещения, еще большего погружения в среду и многообразную культуру. И хорошая новость в том, что всё это и даже больше нас уже ждёт.

Село саамов и хаски-парк Впечатление от фестиваля мы «добили» знакомством с историей и бытом саамов. Саамы (или лопари) – малочисленный северный народ, издавна населяющий эти места. Ученые называют из потомками древнейшего народа Северной Европы. Село Ловозеро по дороге из Мончегорска — их официальное современное место обитания.

Я погуглила, как выглядят современные саамы, так вот – на улице я бы их не вычислила. Единственная зацепка — они часто до сих пор яркие блондины. Судя по истории племени, которую нам здесь рассказывали, это не агрессивный и трудолюбивый народ, живущий охотой, оленеводством и собирательством. Интересный факт: раньше считалось, что у саамов был патриархальный уклад, сейчас же есть новые факты, говорящие как минимум о равноправии, а скорее всего, и о матриархате в древнем саамском обществе.

Стресс от скорого расставания с этими невероятными местами можно снять, пообщавшись с ездовыми хаски. Я лично была во многих хаски-парках по всему миру, от Дмитровского района в Подмосковье до Ямайки. И нигде я не видела, чтобы десятки хаски, выпущенных из вольеров, тут же пытались забраться к вам на ручки в прямом смысле! Любят их тут очень! Еще бы: Алексей и Антонина, владельцы парка, первую зиму, когда они приехали на Кольский, жили в обычной палатке – и именно хаски помогли им пережить суровые морозы, согревая своими пушистыми боками. Удивительные люди и животные.

Текст: Ирина Пудова – российская телеведущая, тревел-журналист. Объехала весь мир и теперь путешествует по самой большой стране в мире. Фото: Ирина Харламова