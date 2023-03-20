«Дети Арктики»: как энтузиасты устраивают экспедиции на Север, чтобы сохранить вымирающие языки

«Дети Арктики» – просветительский проект для тех, кому интересен быт и культура коренных народов Севера. На их сайте можно найти 18 языковых курсов, видеоэкскурсии и записи песен, мультсериал о северянах и многое другое. Мы поговорили с шеф-редактором проекта Артуром Агафоновым и узнали, как проходят экспедиции к представителям малочисленных северных народов и для чего они затевались.

Артур Агафонов шеф-редактор проекта «Дети Арктики»

Почему вы решили посвятить проект именно народам Севера?

– На территории России проживает более 40 коренных малочисленных народов – это абсолютный рекорд, ни одна страна в мире не может похвастать таким разнообразием культур. Большинство из этносов смогли сквозь века сохранить свою самобытность, не забыть родные языки, а иногда и верования. Значительная часть малочисленных народов живёт как раз в регионах Арктики и Дальнего Востока, отсюда и географическая привязка.

И в Арктике бывает лето. Оно непродолжительно, но в этот короткий промежуток солнце не заходит за горизонт – наступает Полярный день.

На какую аудиторию рассчитан проект?

Мы выделяем два основных сегмента для нашей аудитории. В первую очередь, это дети из числа коренных народов Арктики. Для них на портале созданы языковые видеокурсы на 18 языках народов Севера, есть специальный детский раздел с мультфильмами и интерактивными играми на разных языках. Публикуются интересные материалы о традиционных ремеслах, о фольклоре.

Очевидно, что выучить язык это не поможет, но нам важно привить детям интерес к родной культуре. У многих ребят еще есть возможность пообщаться с дедушками и бабушками – носителями языков – никакой учитель не сможет научить лучше.

Национальный костюм – предмет особой гордости каждого коренного северянина. Это не только произведение искусства, но и чудо инженерной мысли, позволяющее пережить любой холод.

Второй сегмент – широкая аудитория людей, интересующихся культурой коренных народов Арктики. К сожалению, «на материке» – так говорят о центральной России – очень мало знают о культуре и быте коренных жителей Севера. Многим интересно узнать о традиционных костюмах, о музыкальных инструментах, о кулинарных изысках жителей арктических регионов.

Для этой аудитории мы готовим обширные обзоры уже реализованных проектов, которые знакомят с самыми разными темами – от литературы и искусства до туризма. Для этого снимаем тревел-блог о наших поездках – чтобы люди своими глазами смогли увидеть эти места, почувствовать атмосферу.

Жизнь в Арктике – это гармония и единение с окружающим миром. Наш оператор тоже умеет слиться с природой.

Зрители живо реагируют на эти материалы, часто спрашивают о том, как можно повторить маршруты наших экспедиций. Мы всегда с радостью делимся этой информацией. Часть контента мы переводим на иностранные языки. Например, для зрителей из Латинской Америки и стран БРИКС.

Проект «Дети Арктики» реализуется при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и АНО «Центр «Арктические инициативы». Его запуск был приурочен к председательству России в Арктическом Совете.

Как проходят ваши экспедиции к малочисленным народам?

Оказавшись на месте, команда проекта старается собрать максимальный объем того бесценного материала, который мы видим. Это и документальная видеосъемка, и интервью с людьми, и запись на диктофон разных сказаний и историй, и фотосъемка… Главный инструмент – это общение с людьми. Их истории, их ремесла. В этом общении удается узнать очень много нового и интересного. Безусловно, у нас всегда есть какой-то план поездки, но по факту всегда получается найти намного больше материала, чем планировалось.

Оленья упряжка – лучший транспорт всех времен для арктических широт: в снегу не вязнет, топлива не требует, не ломается и не боится никаких морозов.

На основе собранных материалов готовится самый разный контент – от видеороликов и аудиосказок до мультимедийных лонгридов.

Организацией экспедиций занимается команда проекта «Дети Арктики» при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Большую поддержку оказывают местные органы власти, которые всегда стараются помочь с логистикой и с возможностью добраться до отдаленных районов. Это, можно сказать, командная работа.

Без собаки в тайге не выжить: она и от медведей спасет, и на охоте поможет.

Какие экспедиции были самыми интересными и запомнились больше всего?

– За два года у нас состоялось очень много интересных поездок, сложно что-то выделить. Очень запомнилась, например, поездка в оленеводческое стойбище общины Ямб То в Ненецком автономном округе. Это уникальная община, которая смогла сохранить родной язык и культуру до наших дней. Было удивительно увидеть, что взрослые и дети свободно общаются на ненецком языке – сейчас таких мест осталось очень мало.

Уникальной получилась поездка к селькупам на Ямале: несколько дней мы путешествовали на моторной лодке по реке Таз, посещая разные отдаленные стойбища. Советую посмотреть наш тревел-блог – мы стараемся рассказывать обо всех таких приключениях.

В Арктике дружно живут представители многих разных народов Севера.

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Как представители народов Севера относятся к участникам экспедиций? Насколько они открыты для общения?

– Жители Арктики очень гостеприимны и всегда радушно принимают гостей. На Севере так принято – любого путешественника посадят за стол, нальют горячий чай, предложат лучшую еду, которая есть в доме.

Но разговорить местных жителей, узнать у них что-то интересное о традиционной культуре, о фольклоре бывает непросто. На Севере очень не любят говорить попусту. Посмотрите на любой из арктических языков, и вы увидите, что для каждого явления есть очень точно подобранное слово, все языки очень лаконичны. Там, где мы потратим несколько слов или предложений, местный житель произнесет всего одно слово. Или вообще промолчит.

Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность энтузиастам в регионах Арктики – сотрудникам музеев, культурных центров, домов культуры, языковым активистам.

Поэтому мы всегда стараемся объяснить цель своей экспедиции, рассказать об уже сделанных проектах, чтобы люди оценили значимость этой работы и были готовы принять в ней участие. Видя, что проект направлен на сохранение культуры коренных народов, видя результаты этой деятельности, большинство героев активно включается в процесс и старается максимально нам помочь.

С какими сложностями вы сталкиваетесь при подготовке и во время экспедиций?

– Главная сложность – логистика. Добраться до мест, где люди до сих пор ведут традиционный быт, где сохранились носители языка и культуры очень и очень непросто. Это и высокая стоимость билетов, и необходимость добираться на перекладных. Иногда это фактическое отсутствие какой бы то ни было дороги, кроме вертолетной заброски.

До некоторых национальных поселков на Северах добраться можно только вертолетом. Но в этом есть и плюс – в таких местах лучше сохраняются язык и традиции.

Подготовка экспедиции – это, помимо подготовки группы и предварительного изучения материалов, долгие часы планирования перелетов, переездов, поиск водителей, переговоры с местными администрациями о выделении транспорта.

Еще одна сложность – суровый климат. В морозы ниже –40 градусов очень сложно работать съемочной группе: замерзает техника. Летом свои сложности – комары и гнус. А в межсезонье – распутица.

За год мы организуем около 10 выездов разной степени сложности.

Без вездеходной техники не обходится практически ни одна из поездок «Детей Арктики».

Как возникла идея языковых видеокурсов? Действительно ли эта инициатива помогает сохранить языки малых народов?

– Начну со второго вопроса. Безусловно, вопросы сохранения редких языков намного сложнее, и повлиять на них мы можем лишь отчасти. Более того, никакой видеокурс не научит языку – нужна постоянная практика и регулярные занятия.

Наш проект имеет немного другую задачу. Нам важно привлечь внимание к проблеме, заинтересовать ребят и помочь им сделать первые шаги в изучении языка. Получив такую мотивацию, дети уже осознанно подходят к занятиям и делают куда большие успехи.

Что касается формата видеокурса, то все мы в школе учили английский язык и помним, что такое «топики». Это короткие тематические монологи, которые помогают рассказать о своей семье, о своей работе или чем-то еще. Мы не случайно выбрали именно этот формат для наших видеокурсов. По мнению многих лингвистов, такой подход к изучению языка помогает быстро выучить какие-то базовые фразы и слова и использовать их на практике. Каждый урок посвящен какой-то теме – семья, работа, традиционный быт… В конце урока есть блок интерактивных заданий на запоминание слов и выражений.

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Отдельно хочу рассказать о проекте «Мастер и ученик», который в прошлом году нам удалось реализовать совместно с Институтом языкознания РАН. Вместе с учеными-лингвистами мы создали несколько языковых пар в разных регионах Арктики, в каждой паре был один носитель языка и один мотивированный ученик.

В задачи пар входило регулярно проводить совместные занятие бытовыми делами – готовить еду, ремонтировать технику, собирать грибы или охотиться. Условие было только одно: все общение между мастером и учеником происходило исключительно на родном языке. Благодаря такой методике, по гипотезе ученых из Института языкознания РАН, ученики должны были за лето освоить простой разговорный язык.

Съемки проекта проходят во всех регионах Дальнего Востока и Арктики.

В конце года мы подводили итоги этой работы и были поражены эффективностью методики. Оказалось, что регулярные занятия по принципу «мастер и ученик» действительно помогли нашим участникам овладеть разговорной речью. Да, с ошибками, да, с трудностями в лексическом запасе, но они могли формулировать свои мысли и поддерживать диалог.

Но больше всего нас поразил мультипликативный эффект, который проект произвел на те населенные пункты, где проживали наши герои. По их рассказам, односельчане сначала смеялись над их занятиями. Потом другие люди, носители языка, начинали подключаться к процессу и тоже говорили с учеником на родном языке. Фактически, создавалась языковая среда, в которой позже и между собой местные жители начинали говорить на своем языке вместо русского. Этот опыт кажется нам крайне важным, его нужно и важно максимально распространять и применять на практике.

Многие жители Арктики живут на берегу моря. Холодного, северного, но моря.

Вы сотрудничаете с учеными, общественными деятелями из числа представителей народов Севера. Как этот опыт помогает развивать проект?

– В сфере сохранения языков и культуры коренных народов Арктики проделана огромная работа, исследования ведутся уже не один десяток лет. Существуют целые институты, которые профильно занимаются этими вопросами, например, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, он базируется в Якутске. Во многих музеях России созданы отделы, занимающиеся традиционной культурой коренных народов и имеющие бесценные коллекции.

Мы стараемся обращаться к этому опыту в процессе работы над проектом «Дети Арктики», рассказываем о существующих проектах, стараемся популяризировать эти проекты. При участии Минвостокразвития создана специальная рабочая группа, в которую входят многие эксперты по теме коренных народов Арктики. Они тоже участвуют в подготовке контента для нашего портала.

Каждая экспедиция – это новые знакомства и впечатления как для нашей команды, так и для местных жителей.

Каковы дальнейшие планы по развитию проекта?

На этот год у нас намечено еще несколько интересных поездок и подготовка новых материалов. Очень хочется добраться до Чукотки и до северной части Республики Саха (Якутия).

Планируем больше внимания уделить распространению нашего контента в социальных сетях. Следите за обновлениями, будет интересно!